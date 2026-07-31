Fransisku Konseyasuu Manchester Yunaytedga oʻtishi mumkin

·0·Sport
Fransisku Konseyasuu Manchester Yunaytedga oʻtishi mumkin

Turinning Yuventus klubi moliyaviy ahvolini yaxshilash hamda tarkibni yangi futbolchilar bilan kuchaytirish maqsadida oʻz yetakchilaridan birini sotishga majbur boʻlmoqda. GOAL.com xabar berishicha, portugaliyalik qanot hujumchisi Fransisku Konseyasuu Manchester Yunayted jamoasi qiziqishlar doirasiga tushgan va bu transfer qishki mavsumning eng shov-shuvli kelishuvlaridan biriga aylanishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Turin klubi Pari Sen-Jermen safidan Kolo Muani hamda Bayer Leverkuzendan Kerim Alajbegovichni transfer qilish boʻyicha muzokaralarni yakunlab kelmoqda. Mazkur ikki futbolchi uchun 90 million yevrodan ortiq mablagʻ sarflanishi kutilayotgani sababli, Italiya grandi moliyaviy feyr-pley qoidalariga rioya qilish va transfer oynasidagi xarajatlarni qoplash uchun oʻz oʻyinchilarini sotishga qaror qilgan.

Transfer detali va Joze Mendeshning roli

Fransisku Konseyasuuni qoʻlga kiritish uchun dunyoga mashhur agent Joze Mendesh faol ravishda muzokaralar olib bormoqda va yaqin kunlarda Manchester Yunayted klubidan rasmiy taklif kelishi kutilmoqda. Ingliz matbuotining yozishicha, inglizlar bu transfer summasini kamaytirish uchun hujumchi Joshua Zirkzeeni kelishuvga kiritish variantini koʻrib chiqmoqdalar.

Niderlandiyalik hujumchi Joshua Zirkzee ayni paytda Old Traffordda asosiy tarkibdan joy ola olmayapti va uning xizmatiga Roma klubi ham qiziqish bildirmoqda. Yuventus bosh murabbiyi bu oʻyinchini yuqori baholashi sababli, pul va futbolchi almashinuvi varianti real qadam sifatida baholanmoqda.

Turinliklar Fransisku Konseyasuuning transfer qiymatini 60 million yevro etib belgilagan. Futbolchining oʻzi Turin klubida qolishni va shartnomasini oxirigacha bajarishni istashini bir necha bor taʼkidlagan boʻlsa-da, klub rahbariyati moliyaviy muvozanatni tiklash uchun uni qoʻyib yuborishga tayyor turibdi.

Eslatib oʻtamiz, Fransisku Konseyasuu oʻtgan yili Portu safidan kelib qoʻshilgan edi va shu vaqt ichida jamoa tarkibida oʻtkazgan 82 ta uchrashuvda muhim natijalarga erishdi. Angliya Premyer-ligasi giganti esa ayni paytda aynan shu xususiyatlarga ega boʻlgan futbolchini qidirmoqda.

Fransisku KonseyasuuManchester YunaytedYuventusJoshua ZirkzeeJoze Mendesh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda inqilobiy o‘zgarish: Endi kamsitish uchun kamida 10 o‘yinlik «ban» beriladi!APLda inqilobiy o‘zgarish: Endi kamsitish uchun kamida 10 o‘yinlik «ban» beriladi!Bugun, 12:15Fransishku Konseysau Manchester Yunaytedga oʻtishi mumkinFransishku Konseysau Manchester Yunaytedga oʻtishi mumkinBugun, 12:14«Real» Mourino qarshi bo‘lsada Gonsalo Garsiyani sotdi: transfer tafsilotlari«Real» Mourino qarshi bo‘lsada Gonsalo Garsiyani sotdi: transfer tafsilotlariBugun, 12:08«Real Madrid»ning strategik xaridi: Karlos Espi rasman tanishtirildi«Real Madrid»ning strategik xaridi: Karlos Espi rasman tanishtirildiBugun, 11:58Barselona Julian Alvarez ishi boʻyicha tekshiruvga uchradiBarselona Julian Alvarez ishi boʻyicha tekshiruvga uchradiBugun, 11:57«Manchester Siti»: Imperiyani saqlab qolish va Husanovning yangi «hukmdorlik» pozitsiyasi«Manchester Siti»: Imperiyani saqlab qolish va Husanovning yangi «hukmdorlik» pozitsiyasiBugun, 11:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi