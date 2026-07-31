Fransisku Konseyasuu Manchester Yunaytedga oʻtishi mumkin
Turinning Yuventus klubi moliyaviy ahvolini yaxshilash hamda tarkibni yangi futbolchilar bilan kuchaytirish maqsadida oʻz yetakchilaridan birini sotishga majbur boʻlmoqda. GOAL.com xabar berishicha, portugaliyalik qanot hujumchisi Fransisku Konseyasuu Manchester Yunayted jamoasi qiziqishlar doirasiga tushgan va bu transfer qishki mavsumning eng shov-shuvli kelishuvlaridan biriga aylanishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Turin klubi Pari Sen-Jermen safidan Kolo Muani hamda Bayer Leverkuzendan Kerim Alajbegovichni transfer qilish boʻyicha muzokaralarni yakunlab kelmoqda. Mazkur ikki futbolchi uchun 90 million yevrodan ortiq mablagʻ sarflanishi kutilayotgani sababli, Italiya grandi moliyaviy feyr-pley qoidalariga rioya qilish va transfer oynasidagi xarajatlarni qoplash uchun oʻz oʻyinchilarini sotishga qaror qilgan.
Transfer detali va Joze Mendeshning roliFransisku Konseyasuuni qoʻlga kiritish uchun dunyoga mashhur agent Joze Mendesh faol ravishda muzokaralar olib bormoqda va yaqin kunlarda Manchester Yunayted klubidan rasmiy taklif kelishi kutilmoqda. Ingliz matbuotining yozishicha, inglizlar bu transfer summasini kamaytirish uchun hujumchi Joshua Zirkzeeni kelishuvga kiritish variantini koʻrib chiqmoqdalar.
Niderlandiyalik hujumchi Joshua Zirkzee ayni paytda Old Traffordda asosiy tarkibdan joy ola olmayapti va uning xizmatiga Roma klubi ham qiziqish bildirmoqda. Yuventus bosh murabbiyi bu oʻyinchini yuqori baholashi sababli, pul va futbolchi almashinuvi varianti real qadam sifatida baholanmoqda.
Turinliklar Fransisku Konseyasuuning transfer qiymatini 60 million yevro etib belgilagan. Futbolchining oʻzi Turin klubida qolishni va shartnomasini oxirigacha bajarishni istashini bir necha bor taʼkidlagan boʻlsa-da, klub rahbariyati moliyaviy muvozanatni tiklash uchun uni qoʻyib yuborishga tayyor turibdi.
Eslatib oʻtamiz, Fransisku Konseyasuu oʻtgan yili Portu safidan kelib qoʻshilgan edi va shu vaqt ichida jamoa tarkibida oʻtkazgan 82 ta uchrashuvda muhim natijalarga erishdi. Angliya Premyer-ligasi giganti esa ayni paytda aynan shu xususiyatlarga ega boʻlgan futbolchini qidirmoqda.
…