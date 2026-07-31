APLda inqilobiy o‘zgarish: Endi kamsitish uchun kamida 10 o‘yinlik «ban» beriladi!
Angliya futbolida yangi mavsumdan boshlab maydonda yoki uning tashqarisida kamsitish bilan bog‘liq qoidalarni buzgan futbolchi va murabbiylar uzoq muddatga o‘yindan chetlatiladi. Angliya Futbol assotsiatsiyasi (FA) yangilangan reglamentiga ko‘ra, irq, din, jins yoki nogironlik kabi belgilar bo‘yicha kamsitish holatlari aniqlanganda kamida 10 o‘yinga standart diskvalifikatsiya qo‘llanilishi shartligi belgilandi.
Angliya futbolida yangi mavsumdan e’tiboran intizomiy jazo choralari keskin kuchaytirilmoqda. Endilikda maydonda yoki uning tashqarisida kamsitish bilan bog‘liq qoidalarni buzgan futbolchi va murabbiylar uzoq muddatga o‘yindan chetlatiladilar. Bu haqda nufuzli BBC nashri xabar bermoqda.
Zamin.uz ushbu tarixiy qarorning tafsilotlari va jazoning yangi mexanizmlari haqida batafsil ma’lumot beradi.
FAning «Qizil chizig‘i»: Kimlar nishonda?
Angliya Futbol assotsiatsiyasi (FA) mavsum boshlanishidan oldin futbolchilar, murabbiylar va uchrashuvning boshqa barcha ishtirokchilari uchun jazo choralarini misli ko‘rilmagan darajada keskinlashtirdi. Gap «og‘irlashtiruvchi qoidalar buzilishi» haqida bormoqda.
Yangilangan reglamentga ko‘ra, agar qonunbuzarlikda quyidagi belgilardan biri yoki bir nechtasiga to‘g‘ridan to‘g‘ri yoki bilvosita ishora mavjud bo‘lsa, u eng og‘ir jinoyat sifatida baholanadi:
Etnik kelib chiqish yoki irq;
Teri rangi yoki millat;
Din yoki e’tiqod;
Jins yoki jinsiy yo‘nalish;
Nogironlik.
10 tadan 6 tagacha: Jazo muddatlari qanday belgilanadi?
FAning yangi yo‘riqnomasida regulyativ komissiyalar uchun aniq va qat’iy chegaralar belgilab qo‘yildi. Endilikda kamsitish holatlari aniqlanganda quyidagi sanksiyalar qo‘llaniladi:
Standart jazo: Komissiyalar yuqoridagi holatlarda kamida 10 o‘yinga standart diskvalifikatsiya qo‘llashi shartligi belgilandi. Bu avvalgi jazolardan bir necha barobar ko‘pdir.
Jazoning kuchaytirilishi: Agar komissiya jiddiy og‘irlashtiruvchi holatlar (masalan, takroriylik yoki ommaviy adovat qo‘zg‘atish) mavjud deb hisoblasa, jazo muddati standart 10 o‘yindan ham uzoqroq bo‘lishi mumkin.
Yengillashtiruvchi omillar: Agar komissiya tomonidan yengillashtiruvchi omillar aniqlansa, diskvalifikatsiya muddati qisqartirilishi mumkin. Biroq, reglamentda qat’iy belgilab qo‘yilganki, jazo baribir kamida olti o‘yindan kam bo‘lmasligi shart.
«Bu jirkanch xulq-atvor» — FA bayonoti
Angliya Futbol assotsiatsiyasi ushbu qarorni futbolda o‘zaro hurmat muhitini shakllantirish va har qanday shakldagi nafratga barham berish yo‘lidagi muhim qadam sifatida baholadi.
«Bu jirkanch xulq-atvorga qarshi kurashish uchun kuchaytirilgan choralar zarur. Shu bois yangilangan intizomiy tavsiyalarda bunday holatlarda qat’iy standart jazo qo‘llanishi belgilab qo‘yildi», — deyiladi FA rasmiy bayonotida.
Asosiy ma’lumotlar jadvali
Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Kuchga kirish vaqti
Yangi mavsumdan (2024/25)
Asosiy jazo
Minimal 10 o‘yinga diskvalifikatsiya
Yengillashtirilgan minimal jazo
6 o‘yinga diskvalifikatsiya (kam bo‘lishi mumkin emas)
Jazoga tortiluvchilar
Futbolchilar, murabbiylar, klub rasmiylari
Kamsitish turlari
Irq, din, jins, nogironlik va boshqalar
Xulosa: Futbol intizomining yangi davri
Angliyadagi bu inqilobiy o‘zgarish jahon futbolidagi boshqa ligalar uchun ham o‘rnak bo‘lishi mumkin. Jazo choralarining bunday keskinlashuvi maydondagi tartib va o‘zaro hurmatni oshirishga xizmat qilishi kutilmoqda. Klublar endi o‘z xodimlari va futbolchilarining xulq-atvoriga yanada jiddiyroq e’tibor qaratishga majbur bo‘ladilar, chunki 10 o‘yinlik chetlatish jamoaning mavsumdagi maqsadlariga jiddiy zarba berishi mumkin.
Ushbu muhim xabarni futbol ishqibozlariga yuboring!
Sizningcha, Angliyadagi bu yangi qoida irqchilik va kamsitishni kamaytirishga yordam beradimi? Izohlarda fikringizni qoldiring!
Manba: BBC tahlili asosida.
…