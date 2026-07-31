APLda inqilobiy o‘zgarish: Endi kamsitish uchun kamida 10 o‘yinlik «ban» beriladi!

·29·Sport
APLda inqilobiy o‘zgarish: Endi kamsitish uchun kamida 10 o‘yinlik «ban» beriladi!
Qisqacha

Angliya futbolida yangi mavsumdan boshlab maydonda yoki uning tashqarisida kamsitish bilan bog‘liq qoidalarni buzgan futbolchi va murabbiylar uzoq muddatga o‘yindan chetlatiladi. Angliya Futbol assotsiatsiyasi (FA) yangilangan reglamentiga ko‘ra, irq, din, jins yoki nogironlik kabi belgilar bo‘yicha kamsitish holatlari aniqlanganda kamida 10 o‘yinga standart diskvalifikatsiya qo‘llanilishi shartligi belgilandi.

Angliya futbolida yangi mavsumdan e’tiboran intizomiy jazo choralari keskin kuchaytirilmoqda. Endilikda maydonda yoki uning tashqarisida kamsitish bilan bog‘liq qoidalarni buzgan futbolchi va murabbiylar uzoq muddatga o‘yindan chetlatiladilar. Bu haqda nufuzli BBC nashri xabar bermoqda.

Zamin.uz ushbu tarixiy qarorning tafsilotlari va jazoning yangi mexanizmlari haqida batafsil ma’lumot beradi.

FAning «Qizil chizig‘i»: Kimlar nishonda?

Angliya Futbol assotsiatsiyasi (FA) mavsum boshlanishidan oldin futbolchilar, murabbiylar va uchrashuvning boshqa barcha ishtirokchilari uchun jazo choralarini misli ko‘rilmagan darajada keskinlashtirdi. Gap «og‘irlashtiruvchi qoidalar buzilishi» haqida bormoqda.

Yangilangan reglamentga ko‘ra, agar qonunbuzarlikda quyidagi belgilardan biri yoki bir nechtasiga to‘g‘ridan to‘g‘ri yoki bilvosita ishora mavjud bo‘lsa, u eng og‘ir jinoyat sifatida baholanadi:

  • Etnik kelib chiqish yoki irq;

  • Teri rangi yoki millat;

  • Din yoki e’tiqod;

  • Jins yoki jinsiy yo‘nalish;

  • Nogironlik.

10 tadan 6 tagacha: Jazo muddatlari qanday belgilanadi?

FAning yangi yo‘riqnomasida regulyativ komissiyalar uchun aniq va qat’iy chegaralar belgilab qo‘yildi. Endilikda kamsitish holatlari aniqlanganda quyidagi sanksiyalar qo‘llaniladi:

  1. Standart jazo: Komissiyalar yuqoridagi holatlarda kamida 10 o‘yinga standart diskvalifikatsiya qo‘llashi shartligi belgilandi. Bu avvalgi jazolardan bir necha barobar ko‘pdir.

  2. Jazoning kuchaytirilishi: Agar komissiya jiddiy og‘irlashtiruvchi holatlar (masalan, takroriylik yoki ommaviy adovat qo‘zg‘atish) mavjud deb hisoblasa, jazo muddati standart 10 o‘yindan ham uzoqroq bo‘lishi mumkin.

  3. Yengillashtiruvchi omillar: Agar komissiya tomonidan yengillashtiruvchi omillar aniqlansa, diskvalifikatsiya muddati qisqartirilishi mumkin. Biroq, reglamentda qat’iy belgilab qo‘yilganki, jazo baribir kamida olti o‘yindan kam bo‘lmasligi shart.

«Bu jirkanch xulq-atvor» — FA bayonoti

Angliya Futbol assotsiatsiyasi ushbu qarorni futbolda o‘zaro hurmat muhitini shakllantirish va har qanday shakldagi nafratga barham berish yo‘lidagi muhim qadam sifatida baholadi.

«Bu jirkanch xulq-atvorga qarshi kurashish uchun kuchaytirilgan choralar zarur. Shu bois yangilangan intizomiy tavsiyalarda bunday holatlarda qat’iy standart jazo qo‘llanishi belgilab qo‘yildi», — deyiladi FA rasmiy bayonotida.

Asosiy ma’lumotlar jadvali

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Kuchga kirish vaqti

Yangi mavsumdan (2024/25)

Asosiy jazo

Minimal 10 o‘yinga diskvalifikatsiya

Yengillashtirilgan minimal jazo

6 o‘yinga diskvalifikatsiya (kam bo‘lishi mumkin emas)

Jazoga tortiluvchilar

Futbolchilar, murabbiylar, klub rasmiylari

Kamsitish turlari

Irq, din, jins, nogironlik va boshqalar

Xulosa: Futbol intizomining yangi davri

Angliyadagi bu inqilobiy o‘zgarish jahon futbolidagi boshqa ligalar uchun ham o‘rnak bo‘lishi mumkin. Jazo choralarining bunday keskinlashuvi maydondagi tartib va o‘zaro hurmatni oshirishga xizmat qilishi kutilmoqda. Klublar endi o‘z xodimlari va futbolchilarining xulq-atvoriga yanada jiddiyroq e’tibor qaratishga majbur bo‘ladilar, chunki 10 o‘yinlik chetlatish jamoaning mavsumdagi maqsadlariga jiddiy zarba berishi mumkin.

Ushbu muhim xabarni futbol ishqibozlariga yuboring!

Sizningcha, Angliyadagi bu yangi qoida irqchilik va kamsitishni kamaytirishga yordam beradimi? Izohlarda fikringizni qoldiring!

Manba: BBC tahlili asosida.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransisku Konseyasuu Manchester Yunaytedga oʻtishi mumkinFransisku Konseyasuu Manchester Yunaytedga oʻtishi mumkinBugun, 12:37Fransishku Konseysau Manchester Yunaytedga oʻtishi mumkinFransishku Konseysau Manchester Yunaytedga oʻtishi mumkinBugun, 12:14«Real» Mourino qarshi bo‘lsada Gonsalo Garsiyani sotdi: transfer tafsilotlari«Real» Mourino qarshi bo‘lsada Gonsalo Garsiyani sotdi: transfer tafsilotlariBugun, 12:08«Real Madrid»ning strategik xaridi: Karlos Espi rasman tanishtirildi«Real Madrid»ning strategik xaridi: Karlos Espi rasman tanishtirildiBugun, 11:58Barselona Julian Alvarez ishi boʻyicha tekshiruvga uchradiBarselona Julian Alvarez ishi boʻyicha tekshiruvga uchradiBugun, 11:57«Manchester Siti»: Imperiyani saqlab qolish va Husanovning yangi «hukmdorlik» pozitsiyasi«Manchester Siti»: Imperiyani saqlab qolish va Husanovning yangi «hukmdorlik» pozitsiyasiBugun, 11:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi