Milan afsonasi Franko Baresi olamdan oʻtdi

·35·Sport
Milan afsonasi Franko Baresi olamdan oʻtdi
Qisqacha

Italiya futboli va "Milan" klubi tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biri bo'lgan Franko Baresi olamdan o'tdi. Goal.com xabariga ko'ra, klub egasi Jerri Kardinale afsonaviy himoyachining vafotiga bag'ishlab maxsus ta'ziya izhor etdi. Kardinale Baresi nafaqat maydondagi o'yini, balki hayotdagi matonati bilan ham barchaga namuna bo'lganini ta'kidladi. So'nggi bir yil davomida og'ir sinovlarga duch kelganiga qaramay, u doimo "Milan" klubi yonida turgan edi.

Italiya futbolining tirik afsonalaridan biri, milanliklar klubi tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biri Franko Baresi olamdan koʻyumdi. Ushbu yoʻqotish butun futbol olamini, xususan, “rossoneri” muxlislarini chuqur qaygʻuga soldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Milan klubi egasi Jerri Kardinale afsonaviy himoyachining vafotiga bagʻishlangan maxsus taʼziya izhor etdi. Uning soʻzlariga koʻra, Franko Baresi nafaqat maydondagi oʻyini, balki hayotdagi matonati bilan ham barchaga namuna boʻlgan.

Rossoneri oilasining yoʻqotishi

Jerri Kardinachining taʼkidlashicha, Baresi oilasi va butun Milan jamoasi uchun bu ogʻir judolikdir. “Bugun Rossoneri oilasi buyuk Franko Baresining vafotidan motam tutmoqda. Avlodlar uchun Franko ushbu klubni belgilab beruvchi qadriyatlar, xarakter va mukammallikni oʻzida mujassam etgan edi”, dedi klub egasi.

Maʼlum qilinishicha, hatto soʻnggi bir yil davomida oʻz hayotidagi eng ogʻiy sinovlarga duch kelganiga qaramay, Baresi doimo Milan klubi yonida turgan. U bu bilan mazkur ranglarni himoya qilish nimani anglatishini oʻzining jim turib qilgan ishlari bilan eslatib turgan.

Cheksiz meros va xotira

Franko Baresining futbol tarixidagi oʻrni beqiyos. Uning qoldirgan merosi chuqur va u abadiy yashab qoladi. Klub rahbariyati marhumning oila aʼzolariga va uning hayoti taʼsir koʻrsatgan barcha insonlarga oʻz hamdardligini bildirdi.

Italiya futboli va xalqaro maydonlarda oʻziga xos iz qoldirgan futbolchining xotirasi muxlislar qalbida hamisha saqlanib qoladi. Uning klubga boʻlgan sadoqati kelajakdagi avlodlar uchun ham chinakam professionalizm maktabi boʻlib xizmat qiladi.

Franco BaresiAC MilanGerry CardinaleItaliya futboliRossoneri
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Boshqa sayyoradan»: «Siti» Abduqodir Husanovni yana maqtadi (video)«Boshqa sayyoradan»: «Siti» Abduqodir Husanovni yana maqtadi (video)Bugun, 14:24Anchelotti Italiya terma jamoasini rad etdi: U nima uchun Braziliyada qolishni tanladi?Anchelotti Italiya terma jamoasini rad etdi: U nima uchun Braziliyada qolishni tanladi?Bugun, 14:03Rodri transferi: «Siti» Madridning «Real» klubiga narxni ma’lum qildiRodri transferi: «Siti» Madridning «Real» klubiga narxni ma’lum qildiBugun, 13:56Kannavaro Toshkentga qaytdi: murabbiylarga qanday signal berdi? (video)Kannavaro Toshkentga qaytdi: murabbiylarga qanday signal berdi? (video)Bugun, 13:41Brusselda futbolchi Mohammed Fuseini qurolli hujumga uchradiBrusselda futbolchi Mohammed Fuseini qurolli hujumga uchradiBugun, 13:38Nelly Las Chelsi safida: boksyor qizdan yangi yulduzgachaNelly Las Chelsi safida: boksyor qizdan yangi yulduzgachaBugun, 13:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda