Milan afsonasi Franko Baresi olamdan oʻtdi
Italiya futboli va "Milan" klubi tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biri bo'lgan Franko Baresi olamdan o'tdi. Goal.com xabariga ko'ra, klub egasi Jerri Kardinale afsonaviy himoyachining vafotiga bag'ishlab maxsus ta'ziya izhor etdi. Kardinale Baresi nafaqat maydondagi o'yini, balki hayotdagi matonati bilan ham barchaga namuna bo'lganini ta'kidladi. So'nggi bir yil davomida og'ir sinovlarga duch kelganiga qaramay, u doimo "Milan" klubi yonida turgan edi.
Italiya futbolining tirik afsonalaridan biri, milanliklar klubi tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biri Franko Baresi olamdan koʻyumdi. Ushbu yoʻqotish butun futbol olamini, xususan, “rossoneri” muxlislarini chuqur qaygʻuga soldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Milan klubi egasi Jerri Kardinale afsonaviy himoyachining vafotiga bagʻishlangan maxsus taʼziya izhor etdi. Uning soʻzlariga koʻra, Franko Baresi nafaqat maydondagi oʻyini, balki hayotdagi matonati bilan ham barchaga namuna boʻlgan.
Rossoneri oilasining yoʻqotishiJerri Kardinachining taʼkidlashicha, Baresi oilasi va butun Milan jamoasi uchun bu ogʻir judolikdir. “Bugun Rossoneri oilasi buyuk Franko Baresining vafotidan motam tutmoqda. Avlodlar uchun Franko ushbu klubni belgilab beruvchi qadriyatlar, xarakter va mukammallikni oʻzida mujassam etgan edi”, dedi klub egasi.
Maʼlum qilinishicha, hatto soʻnggi bir yil davomida oʻz hayotidagi eng ogʻiy sinovlarga duch kelganiga qaramay, Baresi doimo Milan klubi yonida turgan. U bu bilan mazkur ranglarni himoya qilish nimani anglatishini oʻzining jim turib qilgan ishlari bilan eslatib turgan.
Cheksiz meros va xotiraFranko Baresining futbol tarixidagi oʻrni beqiyos. Uning qoldirgan merosi chuqur va u abadiy yashab qoladi. Klub rahbariyati marhumning oila aʼzolariga va uning hayoti taʼsir koʻrsatgan barcha insonlarga oʻz hamdardligini bildirdi.
Italiya futboli va xalqaro maydonlarda oʻziga xos iz qoldirgan futbolchining xotirasi muxlislar qalbida hamisha saqlanib qoladi. Uning klubga boʻlgan sadoqati kelajakdagi avlodlar uchun ham chinakam professionalizm maktabi boʻlib xizmat qiladi.
…