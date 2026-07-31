Tarixiy zarba: Rossiya Ukrainadagi Amerika dron zavodini ilk bor nishonga oldi
Rossiya qurolli kuchlari Ukraina hududidagi Amerika kompaniyasiga tegishli bo'lgan uchuvchisiz uchish apparatlari ishlab chiqarish zavodiga ilk bor raketa zarbasi berdi. O'tgan juma kuni Kiyevda joylashgan va AQSHning Delaver shtatida ro'yxatdan o'tgan Terminal Autonomy korxonasiga tegishli zavod ballistik raketa tomonidan vayron qilindi.
Britaniyaning nufuzli The Guardian gazetasi tarqatgan shov-shuvli xabarga ko‘ra, Rossiya qurolli kuchlari Ukraina hududidagi Amerika kompaniyasiga tegishli bo‘lgan uchuvchisiz uchish apparatlari (dron) ishlab chiqarish zavodiga ilk bor raketa zarbasi berdi. Bu Moskvaning mojaro davomida AQSH korporatsiyasiga tegishli obyektni to‘g‘ridan to‘g‘ri nishonga olgan birinchi tasdiqlangan holatidir.
Zamin.uz ushbu geosiyosiy ahamiyatga ega voqea tafsilotlari va ekspertlar fikrini taqdim etadi.
Nishon — Kiyevdagi Amerika zavodi
Zarba nishoni Kiyevda joylashgan Terminal Autonomy zavodi bo‘lgan. Nashrning ta’kidlashicha, o‘tgan juma kuni Rossiya ballistik raketasi tomonidan vayron qilingan ushbu korxona AQSHning Delaver shtatida ro‘yxatdan o‘tgan korporatsiyaga tegishlidir.
Shtatning ro‘yxatga olish yozuvlari shuni ko‘rsatadiki, Terminal Autonomy kompaniyasi 2023 yilda tashkil etilgan bo‘lib, Ukraina mudofaa salohiyatini kuchaytirishda faol ishtirok etib kelayotgan edi.
«Hammasi nishon»: AQSH razvedkasi sobiq xodimining munosabati
Ushbu holat Rossiya va AQSH o‘rtasidagi bilvosita to‘qnashuvning yangi bosqichi sifatida baholanmoqda. AQSH razvedkasining sobiq yuqori lavozimli xodimi Entoni Vinchi vaziyatga quyidagicha izoh berdi:
«Ruslar kompaniyaning kimga tegishli ekanligiga ahamiyat bermaydilar. Hammasi nishon... Men chin dildan o‘ylaymanki, agar Ukrainada Patriot raketalari yoki biron bir Amerika tizimi ishlab chiqarilsa, ruslar o‘sha ishlab chiqarish zavodini nishonga olishgan bo‘lardi».
Ushbu bayonot Rossiyaning Ukraina harbiy-sanoat majmuasiga integratsiyalashgan istalgan xorijiy aktivlarni yo‘q qilishga tayyorligini ko‘rsatadi.
TASS xabari va ishlab chiqarilgan dron turlari
Rossiyaning TASS davlat axborot agentligi yakshanba kuni Rossiya Mudofaa vazirligiga tayanib, ushbu hujum haqida xabar bergan edi. E’tiborli jihati, Rossiya tomoni o‘z xabarida zavodning Amerika kompaniyasiga tegishli ekanligini ochiqlamagan, ammo u yerda «ukraina-amerikalik kompaniya mutaxassislari» faoliyat yuritganini qayd etgan.
TASS ma’lumotlariga ko‘ra, vayron qilingan zavodda quyidagi rusumdagi dronlar ishlab chiqarilgan:
AQ-400 Scythe
AQ-100 Bayonet
Ushbu dronlar Ukraina qurolli kuchlari tomonidan uzoq masofali zarbalar berish uchun ishlatib kelinayotgan edi.
Talafotlar va jabrlanganlar
The Guardian gazetasining kompaniyaga yaqin manbasi bergan ma’lumotga ko‘ra, shiddatli raketa hujumi natijasida zavod jiddiy vayron bo‘lgan bo‘lsa-da, baxtli tasodif tufayli hech kim halok bo‘lmagan.
Voqeaning asosiy tafsilotlari (jadval)
Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Sana
O‘tgan juma (The Guardian) / Jumla (RF MV)
Nishon
Terminal Autonomy dron zavodi
Joylashuvi
Kiyev, Ukraina
Mulkdor
Delaver (AQSH)da ro‘yxatdan o‘tgan korporatsiya
Qurol turi
Ballistik raketa
Ishlab chiqarilgan dronlar
AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet
Qurbonlar
Yo‘q
Xulosa: Mojaroning kuchayishi
Rossiyaning Ukrainadagi Amerika aktivlariga to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba berishi mojaroning sezilarli darajada kuchayganidan dalolat beradi. Bu voqea xorijiy mudofaa kompaniyalarining Ukrainada ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish rejalariga ta’sir ko‘rsatishi va Kiyevga beriladigan harbiy yordam formatini o‘zgartirishi mumkin.
Ushbu muhim tarixiy voqea haqidagi xabarni do‘stlaringiz va siyosat ishqibozlariga yuboring!
Sizningcha, AQSH bu hujumga qanday munosabat bildirishi kerak? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
Manba: The Guardian va TASS materiallari asosida.
…