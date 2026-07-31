Tarixiy zarba: Rossiya Ukrainadagi Amerika dron zavodini ilk bor nishonga oldi

·85·Dunyo
Tarixiy zarba: Rossiya Ukrainadagi Amerika dron zavodini ilk bor nishonga oldi
Qisqacha

Rossiya qurolli kuchlari Ukraina hududidagi Amerika kompaniyasiga tegishli bo'lgan uchuvchisiz uchish apparatlari ishlab chiqarish zavodiga ilk bor raketa zarbasi berdi. O'tgan juma kuni Kiyevda joylashgan va AQSHning Delaver shtatida ro'yxatdan o'tgan Terminal Autonomy korxonasiga tegishli zavod ballistik raketa tomonidan vayron qilindi.

Britaniyaning nufuzli The Guardian gazetasi tarqatgan shov-shuvli xabarga ko‘ra, Rossiya qurolli kuchlari Ukraina hududidagi Amerika kompaniyasiga tegishli bo‘lgan uchuvchisiz uchish apparatlari (dron) ishlab chiqarish zavodiga ilk bor raketa zarbasi berdi. Bu Moskvaning mojaro davomida AQSH korporatsiyasiga tegishli obyektni to‘g‘ridan to‘g‘ri nishonga olgan birinchi tasdiqlangan holatidir.

Zamin.uz ushbu geosiyosiy ahamiyatga ega voqea tafsilotlari va ekspertlar fikrini taqdim etadi.

Nishon — Kiyevdagi Amerika zavodi

Zarba nishoni Kiyevda joylashgan Terminal Autonomy zavodi bo‘lgan. Nashrning ta’kidlashicha, o‘tgan juma kuni Rossiya ballistik raketasi tomonidan vayron qilingan ushbu korxona AQSHning Delaver shtatida ro‘yxatdan o‘tgan korporatsiyaga tegishlidir.

Shtatning ro‘yxatga olish yozuvlari shuni ko‘rsatadiki, Terminal Autonomy kompaniyasi 2023 yilda tashkil etilgan bo‘lib, Ukraina mudofaa salohiyatini kuchaytirishda faol ishtirok etib kelayotgan edi.

«Hammasi nishon»: AQSH razvedkasi sobiq xodimining munosabati

Ushbu holat Rossiya va AQSH o‘rtasidagi bilvosita to‘qnashuvning yangi bosqichi sifatida baholanmoqda. AQSH razvedkasining sobiq yuqori lavozimli xodimi Entoni Vinchi vaziyatga quyidagicha izoh berdi:

«Ruslar kompaniyaning kimga tegishli ekanligiga ahamiyat bermaydilar. Hammasi nishon... Men chin dildan o‘ylaymanki, agar Ukrainada Patriot raketalari yoki biron bir Amerika tizimi ishlab chiqarilsa, ruslar o‘sha ishlab chiqarish zavodini nishonga olishgan bo‘lardi».

Ushbu bayonot Rossiyaning Ukraina harbiy-sanoat majmuasiga integratsiyalashgan istalgan xorijiy aktivlarni yo‘q qilishga tayyorligini ko‘rsatadi.

TASS xabari va ishlab chiqarilgan dron turlari

Rossiyaning TASS davlat axborot agentligi yakshanba kuni Rossiya Mudofaa vazirligiga tayanib, ushbu hujum haqida xabar bergan edi. E’tiborli jihati, Rossiya tomoni o‘z xabarida zavodning Amerika kompaniyasiga tegishli ekanligini ochiqlamagan, ammo u yerda «ukraina-amerikalik kompaniya mutaxassislari» faoliyat yuritganini qayd etgan.

TASS ma’lumotlariga ko‘ra, vayron qilingan zavodda quyidagi rusumdagi dronlar ishlab chiqarilgan:

  • AQ-400 Scythe

  • AQ-100 Bayonet

Ushbu dronlar Ukraina qurolli kuchlari tomonidan uzoq masofali zarbalar berish uchun ishlatib kelinayotgan edi.

Talafotlar va jabrlanganlar

The Guardian gazetasining kompaniyaga yaqin manbasi bergan ma’lumotga ko‘ra, shiddatli raketa hujumi natijasida zavod jiddiy vayron bo‘lgan bo‘lsa-da, baxtli tasodif tufayli hech kim halok bo‘lmagan.

Voqeaning asosiy tafsilotlari (jadval)

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Sana

O‘tgan juma (The Guardian) / Jumla (RF MV)

Nishon

Terminal Autonomy dron zavodi

Joylashuvi

Kiyev, Ukraina

Mulkdor

Delaver (AQSH)da ro‘yxatdan o‘tgan korporatsiya

Qurol turi

Ballistik raketa

Ishlab chiqarilgan dronlar

AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet

Qurbonlar

Yo‘q

Xulosa: Mojaroning kuchayishi

Rossiyaning Ukrainadagi Amerika aktivlariga to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba berishi mojaroning sezilarli darajada kuchayganidan dalolat beradi. Bu voqea xorijiy mudofaa kompaniyalarining Ukrainada ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish rejalariga ta’sir ko‘rsatishi va Kiyevga beriladigan harbiy yordam formatini o‘zgartirishi mumkin.

Ushbu muhim tarixiy voqea haqidagi xabarni do‘stlaringiz va siyosat ishqibozlariga yuboring!

Sizningcha, AQSH bu hujumga qanday munosabat bildirishi kerak? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Manba: The Guardian va TASS materiallari asosida.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pokiston Kashmirida politsiya 30 nafar namoyishchini otib o‘ldirdiPokiston Kashmirida politsiya 30 nafar namoyishchini otib o‘ldirdiBugun, 13:33Pokistondagi shaxtada kuchli portlash 32 konchining umriga zomin bo‘ldiPokistondagi shaxtada kuchli portlash 32 konchining umriga zomin bo‘ldiBugun, 13:30Ekvadorda uydan 7 kishining kuydirilgan jasadi topildiEkvadorda uydan 7 kishining kuydirilgan jasadi topildiBugun, 13:27Onasi yigiti bilan tashqariga chiqqan paytda bir yoshli bola qaynoq vannada halok bo‘ldiOnasi yigiti bilan tashqariga chiqqan paytda bir yoshli bola qaynoq vannada halok bo‘ldiBugun, 13:02Shveysariya betarafligi — tarix va bugun: Zaxarova Bernni keskin tanqid qildiShveysariya betarafligi — tarix va bugun: Zaxarova Bernni keskin tanqid qildiBugun, 12:50Dahshatli sinov: Yaponiyada zilzila qurbonlari soni 34 kishiga yetdiDahshatli sinov: Yaponiyada zilzila qurbonlari soni 34 kishiga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda