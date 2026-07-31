Shov-shuvli transfer: «Bashakshehir»ga yangi to‘purar keldi — Shomurodovga raqobatchi
Turkiyaning «Istanbul Bashakshehir» klubi Fransiya va Turkiya chempionatlarida to‘purarlik mahoratini namoyish etgan tajribali hujumchi Umut Bozokni o‘z safiga qo‘shib oldi. Nuri Shaxin boshchiligidagi murabbiylar shtabi 29 yoshli futbolchi bilan «2+1» ko‘rinishida shartnoma imzoladi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasining yetakchilari – Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev to‘p surayotgan Turkiyaning «Istanbul Bashakshehir» klubi transfer bozorida faol harakat qilmoqda. Jamoa rahbariyati o‘z oldiga qo‘yilgan yuqori maqsadlarga erishish uchun tarkibni Yevropada tajriba orttirgan kuchli futbolchilar bilan to‘ldirishni davom ettirmoqda.
Zamin.uz istanbulliklarning navbatdagi shov-shuvli xaridi va bu o‘zbekistonlik legionerlarning jamoadagi pozitsiyasiga qanday ta’sir qilishi haqida tahlil qiladi.
«To‘q sariq-ko‘klar» oilasiga xush kelibsan: Umut Bozok — «Bashakshehir» a’zosi!
Istanbul klubi Fransiya va Turkiya chempionatlarida o‘zining to‘purarlik mahoratini namoyish etgan tajribali hujumchi Umut Bozok transferini rasman e’lon qildi.
Nuri Shaxin boshchiligidagi murabbiylar shtabi 29 yoshli futbolchi bilan «2+1» ko‘rinishida shartnoma imzoladi. Klub rasmiy bayonotida shunday deyiladi:
«Umutni oilamizda qarshi olamiz va unga to‘q sariq-ko‘k libosimizda ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz».
To‘purarlar poygasi g‘olibi: Umut Bozok kim?
Umut Bozok — markaziy hujumchi pozitsiyasida o‘ynaydigan, golni sezish qobiliyati yuqori bo‘lgan futbolchi. U o‘z faoliyati davomida bir nechta nufuzli musobaqalarda eng yaxshi to‘purar nomiga sazovor bo‘lgan.
Tartibli martaba:
Fransiya davri: Faoliyatini Fransiyada boshlagan Umut «Atletiko Marsel», «Nim Olimpik», «Loryan» va «Trua» klublari sharafini himoya qilgan. Diqqatga sazovor jihati, u Fransiya Ikkinchi divizionida «Nim Olimpik» tarkibida to‘purarlar poygasida g‘olib chiqqan.
Turkiya davri: Keyinchalik u tarixiy vataniga ko‘chib o‘tib, «Kasimpasha», «Trabzonspor» va «Eyupspor» jamoalarida o‘ynadi.
Tarixiy yutuq: Umut Bozok 2021/2022 yilgi mavsumda «Kasimpasha» safida Turkiya Superligasida 20 ta gol urib, chempionatning eng yaxshi to‘purari bo‘lgan.
Umut Bozokning faoliyat statistikasi (umumiy)
Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Jami uchrashuvlar
322
Jami gollar
108
Jami assistlar
30
Asosiy yutug‘i ()
Turkiya Superligasi to‘purari (2021/22, 20 gol)
Asosiy yutug‘i ()
Fransiya 2-divizioni to‘purari
O‘tgan mavsum statistikasi
32 o‘yin, 6 gol («Eyupspor» safida)
Raqobat kuchaymoqda: Shomurodov va Fayzullayev uchun yangi chaqiriqlar
«Istanbul Bashakshehir»ning tarkibni kuchaytirish borasidagi qadamlari o‘zbekistonlik legionerlar uchun asosiy tarkibdagi joy uchun kurashni yanada qiyinlashtiradi.
1. Eldor Shomurodov va hujum markazidagi «uchlik»: Umut Bozok – Eldor Shomurodovning to‘g‘ridan to‘g‘ri raqobatchisi. Endilikda Nuri Shaxin ixtiyorida hujum markazi uchun uchta kuchli variant mavjud:
Eldor Shomurodov (O‘tgan mavsumda 22 ta gol bilan Superliga to‘purari bo‘lgan).
Devi Zelke (Germaniyalik legioner).
Umut Bozok (Turkiya Superligasining sobiq to‘purari).
O‘zbekistonlik hujumchining ustunligi: Eldor Shomurodov raqobatchilaridan farqli ravishda universalligi bilan ajralib turadi. U nafaqat hujum markazida, balki hujumchi ortida va har ikki qanotda ham samarali o‘ynay oladi. Bu xususiyat unga turli taktik sxemalarda joy topish imkonini beradi.
2. Abbosbek Fayzullayev va qanotlardagi bosim: Bundan oldinroq «Bashakshehir» Daniya milliy terma jamoasi a’zosi, Germaniyaning «Volfsburg» klubidan kelgan Andreas Skov Olsenning transferini e’lon qilgan edi. Olsen o‘zbekistonlik yosh iqtidor sohibi Abbosbek Fayzullayevning to‘g‘ridan to‘g‘ri raqobatchisi hisoblanadi. Yevropaning kuchli chempionatidan kelgan tajribali vinger Fayzullayevdan yanada ko‘proq mehnat qilishni va o‘z salohiyatini ko‘rsatishni talab etadi.
Xulosa: Premer-liganing eng qiziq mavzularidan biri
«Istanbul Bashakshehir»ning Umut Bozok va Andreas Skov Olsen kabi yulduzlarni safga qo‘shib olishi jamoaning Turkiya Superligasida va yevrokuboklarda yuqori o‘rinlar uchun jiddiy kurashish niyatidan dalolat beradi. O‘zbekistonlik legionerlar – Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev uchun bu yangi mavsumda o‘z mahoratlarini yangi darajaga ko‘tarish va kuchli raqobat sharoitida o‘z o‘rinlarini himoya qilish uchun katta imkoniyat va sinovdir.
Ushbu muhim tahliliy maqolani do‘stlaringiz va futbol ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik o‘zbek legionerlarining Turkiyadagi taqdiri haqida bilishi kerak.
Sizningcha, Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev kuchaygan raqobatga bardosh berib, asosiy tarkibdagi joylarini saqlab qola olishadimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…