Shov-shuvli transfer: «Bashakshehir»ga yangi to‘purar keldi — Shomurodovga raqobatchi

·54·Sport
Shov-shuvli transfer: «Bashakshehir»ga yangi to‘purar keldi — Shomurodovga raqobatchi
Qisqacha

Turkiyaning «Istanbul Bashakshehir» klubi Fransiya va Turkiya chempionatlarida to‘purarlik mahoratini namoyish etgan tajribali hujumchi Umut Bozokni o‘z safiga qo‘shib oldi. Nuri Shaxin boshchiligidagi murabbiylar shtabi 29 yoshli futbolchi bilan «2+1» ko‘rinishida shartnoma imzoladi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasining yetakchilari – Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev to‘p surayotgan Turkiyaning «Istanbul Bashakshehir» klubi transfer bozorida faol harakat qilmoqda. Jamoa rahbariyati o‘z oldiga qo‘yilgan yuqori maqsadlarga erishish uchun tarkibni Yevropada tajriba orttirgan kuchli futbolchilar bilan to‘ldirishni davom ettirmoqda.

Zamin.uz istanbulliklarning navbatdagi shov-shuvli xaridi va bu o‘zbekistonlik legionerlarning jamoadagi pozitsiyasiga qanday ta’sir qilishi haqida tahlil qiladi.

«To‘q sariq-ko‘klar» oilasiga xush kelibsan: Umut Bozok — «Bashakshehir» a’zosi!

Istanbul klubi Fransiya va Turkiya chempionatlarida o‘zining to‘purarlik mahoratini namoyish etgan tajribali hujumchi Umut Bozok transferini rasman e’lon qildi.

Nuri Shaxin boshchiligidagi murabbiylar shtabi 29 yoshli futbolchi bilan «2+1» ko‘rinishida shartnoma imzoladi. Klub rasmiy bayonotida shunday deyiladi:

«Umutni oilamizda qarshi olamiz va unga to‘q sariq-ko‘k libosimizda ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz».

To‘purarlar poygasi g‘olibi: Umut Bozok kim?

Umut Bozok — markaziy hujumchi pozitsiyasida o‘ynaydigan, golni sezish qobiliyati yuqori bo‘lgan futbolchi. U o‘z faoliyati davomida bir nechta nufuzli musobaqalarda eng yaxshi to‘purar nomiga sazovor bo‘lgan.

Tartibli martaba:

  • Fransiya davri: Faoliyatini Fransiyada boshlagan Umut «Atletiko Marsel», «Nim Olimpik», «Loryan» va «Trua» klublari sharafini himoya qilgan. Diqqatga sazovor jihati, u Fransiya Ikkinchi divizionida «Nim Olimpik» tarkibida to‘purarlar poygasida g‘olib chiqqan.

  • Turkiya davri: Keyinchalik u tarixiy vataniga ko‘chib o‘tib, «Kasimpasha», «Trabzonspor» va «Eyupspor» jamoalarida o‘ynadi.

Tarixiy yutuq: Umut Bozok 2021/2022 yilgi mavsumda «Kasimpasha» safida Turkiya Superligasida 20 ta gol urib, chempionatning eng yaxshi to‘purari bo‘lgan.

Umut Bozokning faoliyat statistikasi (umumiy)

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Jami uchrashuvlar

322

Jami gollar

108

Jami assistlar

30

Asosiy yutug‘i ()

Turkiya Superligasi to‘purari (2021/22, 20 gol)

Asosiy yutug‘i ()

Fransiya 2-divizioni to‘purari

O‘tgan mavsum statistikasi

32 o‘yin, 6 gol («Eyupspor» safida)

Raqobat kuchaymoqda: Shomurodov va Fayzullayev uchun yangi chaqiriqlar

«Istanbul Bashakshehir»ning tarkibni kuchaytirish borasidagi qadamlari o‘zbekistonlik legionerlar uchun asosiy tarkibdagi joy uchun kurashni yanada qiyinlashtiradi.

1. Eldor Shomurodov va hujum markazidagi «uchlik»: Umut Bozok – Eldor Shomurodovning to‘g‘ridan to‘g‘ri raqobatchisi. Endilikda Nuri Shaxin ixtiyorida hujum markazi uchun uchta kuchli variant mavjud:

  • Eldor Shomurodov (O‘tgan mavsumda 22 ta gol bilan Superliga to‘purari bo‘lgan).

  • Devi Zelke (Germaniyalik legioner).

  • Umut Bozok (Turkiya Superligasining sobiq to‘purari).

O‘zbekistonlik hujumchining ustunligi: Eldor Shomurodov raqobatchilaridan farqli ravishda universalligi bilan ajralib turadi. U nafaqat hujum markazida, balki hujumchi ortida va har ikki qanotda ham samarali o‘ynay oladi. Bu xususiyat unga turli taktik sxemalarda joy topish imkonini beradi.

2. Abbosbek Fayzullayev va qanotlardagi bosim: Bundan oldinroq «Bashakshehir» Daniya milliy terma jamoasi a’zosi, Germaniyaning «Volfsburg» klubidan kelgan Andreas Skov Olsenning transferini e’lon qilgan edi. Olsen o‘zbekistonlik yosh iqtidor sohibi Abbosbek Fayzullayevning to‘g‘ridan to‘g‘ri raqobatchisi hisoblanadi. Yevropaning kuchli chempionatidan kelgan tajribali vinger Fayzullayevdan yanada ko‘proq mehnat qilishni va o‘z salohiyatini ko‘rsatishni talab etadi.

Xulosa: Premer-liganing eng qiziq mavzularidan biri

«Istanbul Bashakshehir»ning Umut Bozok va Andreas Skov Olsen kabi yulduzlarni safga qo‘shib olishi jamoaning Turkiya Superligasida va yevrokuboklarda yuqori o‘rinlar uchun jiddiy kurashish niyatidan dalolat beradi. O‘zbekistonlik legionerlar – Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev uchun bu yangi mavsumda o‘z mahoratlarini yangi darajaga ko‘tarish va kuchli raqobat sharoitida o‘z o‘rinlarini himoya qilish uchun katta imkoniyat va sinovdir.

Ushbu muhim tahliliy maqolani do‘stlaringiz va futbol ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik o‘zbek legionerlarining Turkiyadagi taqdiri haqida bilishi kerak.

Sizningcha, Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev kuchaygan raqobatga bardosh berib, asosiy tarkibdagi joylarini saqlab qola olishadimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Eldor ShomurodovUmut BozokIstanbul BasaksehirNuri SahinTrabzonspor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Boshqa sayyoradan»: «Siti» Abduqodir Husanovni yana maqtadi (video)«Boshqa sayyoradan»: «Siti» Abduqodir Husanovni yana maqtadi (video)Bugun, 14:24Anchelotti Italiya terma jamoasini rad etdi: U nima uchun Braziliyada qolishni tanladi?Anchelotti Italiya terma jamoasini rad etdi: U nima uchun Braziliyada qolishni tanladi?Bugun, 14:03Rodri transferi: «Siti» Madridning «Real» klubiga narxni ma’lum qildiRodri transferi: «Siti» Madridning «Real» klubiga narxni ma’lum qildiBugun, 13:56Kannavaro Toshkentga qaytdi: murabbiylarga qanday signal berdi? (video)Kannavaro Toshkentga qaytdi: murabbiylarga qanday signal berdi? (video)Bugun, 13:41Brusselda futbolchi Mohammed Fuseini qurolli hujumga uchradiBrusselda futbolchi Mohammed Fuseini qurolli hujumga uchradiBugun, 13:38Nelly Las Chelsi safida: boksyor qizdan yangi yulduzgachaNelly Las Chelsi safida: boksyor qizdan yangi yulduzgachaBugun, 13:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda