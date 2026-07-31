FIFAdan bomba bayonot: «Futbol sotilayotgani yo‘q!» — JCH atrofidagi mojaro

·37·Sport
FIFAdan bomba bayonot: «Futbol sotilayotgani yo‘q!» — JCH atrofidagi mojaro
Qisqacha

Xalqaro futbol federatsiyasi jahon chempionati huquqlarini xususiy sektorga sotish haqidagi mish-mishlarni rad etib, futbol sotilmayotganini rasman ma'lum qildi. Tashkilot tadbirlarni tashkil etishga oid faoliyatni to'liq o'ziga tegishli bo'ladigan FIFA Forward Enterprise nomli docherniy tuzilmaga o'tkazishni rejalashtirmoqda.

Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) jahon chempionati va boshqa yirik musobaqalarni o‘tkazish huquqlarini xususiy sektorga sotish imkoniyati haqidagi xabarlar fonida chinakam shov-shuvli rasmiy bayonot e’lon qildi. Tashkilot futbol jamoatchiligini vahimaga solgan mish-mishlarga chek qo‘yishga harakat qilib, islohotlarning asl mohiyatini ochiqladi.

Ushbu maqolada biz FIFAning demokratiya tamoyillari, UYEFA va KONKAKAFning keskin qarshiligi hamda tuzilayotgan yangi tuzilma haqidagi eng muhim tafsilotlarni jamladik.

FIFA: «Biz bunday taklifni hech qachon ko‘rib chiqmaymiz»

Ommaviy axborot vositalarida tarqalgan noto‘g‘ri xabarlar rejalashtirilgan muhokama jarayonini izdan chiqardi. FIFA bayonotida qat’iy ravishda ta’kidlanadi:

«Futbol sotilayotgani yo‘q. FIFA bunday taklifni hech qachon ko‘rib chiqmaydi».

Tashkilot jamoatchilikning xavotirlarini hurmat qilishini va ochiq, demokratik maslahatlashuv jarayoniga sodiqligini bildirdi. FIFA tashabbuslari hech qanday holatda tashkilotning ruhiga, boshqaruv tizimiga yoki umuman futbol manfaatlariga zid bo‘lmasligi shart.

FFE loyihasi: Sotish emas, boshqaruvni isloh qilish

Xo‘sh, aslida nima sodir bo‘lmoqda? FIFA tadbirlarni tashkil etishga oid tijoriy va amaliy faoliyatni to‘liq ravishda FIFA Forward Enterprise (FFE) nomli docherniy tuzilmaga o‘tkazishni rejalashtirmoqda. Ushbu tuzilma to‘liq FIFAga tegishli bo‘ladi va doimiy ravishda uning nazoratida qoladi.

Bayonotga ko‘ra, FFE tashabbusi FIFAga a’zo barcha 211 assotsiatsiya o‘z mamlakatlarida futbolning tijoriy salohiyatidan munosib ulush olishlari va futbol rivojiga sarmoya kiritishlari uchun taklif etilgan. Olingan foyda a’zolar o‘rtasida taqsimlanadi.

UYEFA va KONKAKAFdan «Boykot» tahdidi

Eslatib o‘tamiz, bundan oldin Yevropa futboli (UYEFA) va Shimoliy/Markaziy Amerika futboli (KONKAKAF) rahbariyati FIFAning ushbu islohotlariga yakdil ravishda qarshi chiqqani ma’lum qilingan edi. Ushbu nufuzli tashkilotlarga a’zo mamlakatlar yangi tartiblar tasdiqlanadigan bo‘lsa, musobaqalarda ishtirokdan bosh tortish (boykot) bilan tahdid qilgan.

Ushbu keskin qarshilik FIFAni bayonotda quyidagicha munosabat bildirishga majbur qildi:

«Har kim norozilik bildirishga va qo‘shimcha tushuntirish so‘rashga haqli, ammo biror bir tashkilot barcha 211 xalqaro assotsiatsiya nomidan gapirish vakolatiga ega emas».

Ovoz berish va kelajak taqdiri

FIFA demokratiya tamoyillarini eslatib o‘tdi: a’zo assotsiatsiyalarning ko‘pchiligi qo‘llab-quvvatlamasa, FFE dasturi yaratilmaydi. FIFAning tijoriy faoliyati hozirgi tartibda qolaveradi.

Muhokamalar davom etadi va takliflar to‘liq yoki qisman ma’qullanishi, rad etilishi yoki o‘zgartirilishi mumkin.

Asosiy ma’lumotlar jadvali

Mezzon / Voqea

Tafsilotlar

Sana

FIFA bayonoti e’lon qilindi

Nishon

«Futbol sotilmoqda» mish-mishlariga chek qo‘yish

Yangi tuzilma

FFE (FIFA Forward Enterprise) — to‘liq FIFAga tegishli docherniy tuzilma

Loyiha maqsadi

Tijoriy faoliyatni boshqarish va foydani 211 assotsiatsiyaga taqsimlash

Qarshi tomonlar

UYEFA va KONKAKAF (yakdil qarshi)

Tahdid

Musobaqalarda ishtirokdan bosh tortish (boykot)

Ovoz berish

Milliy assotsiatsiyalarning ko‘pchiligi qabul qilsagina FFE yaratiladi

Xulosa va taxminlar: Premer-liganing eng qiziq mavzularidan biri

FIFAning bu bayonoti futbol dunyosidagi global kuchlar kurashini ochiqlab berdi. Bitta tomonda — FIFAning tijoriy samaradorlik va daromadlarni qayta taqsimlash orqali kichik assotsiatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash rejasi, ikkinchi tomonda — UYEFA va KONKAKAF kabi qudratli konfederatsiyalarning o‘z ta’sir doirasini saqlab qolish va FIFAning markaziylashuviga qarshiligi. Agar FFE loyihasi tasdiqlansa, bu futbol tarixidagi eng katta boshqaruv va tijoriy islohotlardan biri bo‘ladi. Agar rad etilsa, Janni Infantinoning FIFAdagi mavqeiga jiddiy zarba bo‘lishi va futbolning bo‘linishiga olib kelishi mumkin.

Ushbu muhim xabarni do‘stlaringiz va futbol ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik FIFAning bu shov-shuvli islohotlari haqida bilishi kerak.

Sizningcha, FIFAning tijoriy boshqaruvni isloh qilish rejasi futbolga foyda beradimi yoki zarar? Izohlarda fikringizni qoldiring!

FIFAUEFACONCACAFFIFA Forward Enterprise
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anchelotti Italiya terma jamoasini rad etdi: U nima uchun Braziliyada qolishni tanladi?Anchelotti Italiya terma jamoasini rad etdi: U nima uchun Braziliyada qolishni tanladi?Bugun, 14:03Rodri transferi: «Siti» Madridning «Real» klubiga narxni ma’lum qildiRodri transferi: «Siti» Madridning «Real» klubiga narxni ma’lum qildiBugun, 13:56Kannavaro Toshkentga qaytdi: murabbiylarga qanday signal berdi? (video)Kannavaro Toshkentga qaytdi: murabbiylarga qanday signal berdi? (video)Bugun, 13:41Brusselda futbolchi Mohammed Fuseini qurolli hujumga uchradiBrusselda futbolchi Mohammed Fuseini qurolli hujumga uchradiBugun, 13:38Nelly Las Chelsi safida: boksyor qizdan yangi yulduzgachaNelly Las Chelsi safida: boksyor qizdan yangi yulduzgachaBugun, 13:33Real Madrid Franko Mastantuononi A Seriyaga ijaraga bermoqchiReal Madrid Franko Mastantuononi A Seriyaga ijaraga bermoqchiBugun, 13:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda