FIFAdan bomba bayonot: «Futbol sotilayotgani yo‘q!» — JCH atrofidagi mojaro
Xalqaro futbol federatsiyasi jahon chempionati huquqlarini xususiy sektorga sotish haqidagi mish-mishlarni rad etib, futbol sotilmayotganini rasman ma'lum qildi. Tashkilot tadbirlarni tashkil etishga oid faoliyatni to'liq o'ziga tegishli bo'ladigan FIFA Forward Enterprise nomli docherniy tuzilmaga o'tkazishni rejalashtirmoqda.
Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) jahon chempionati va boshqa yirik musobaqalarni o‘tkazish huquqlarini xususiy sektorga sotish imkoniyati haqidagi xabarlar fonida chinakam shov-shuvli rasmiy bayonot e’lon qildi. Tashkilot futbol jamoatchiligini vahimaga solgan mish-mishlarga chek qo‘yishga harakat qilib, islohotlarning asl mohiyatini ochiqladi.
Ushbu maqolada biz FIFAning demokratiya tamoyillari, UYEFA va KONKAKAFning keskin qarshiligi hamda tuzilayotgan yangi tuzilma haqidagi eng muhim tafsilotlarni jamladik.
FIFA: «Biz bunday taklifni hech qachon ko‘rib chiqmaymiz»
Ommaviy axborot vositalarida tarqalgan noto‘g‘ri xabarlar rejalashtirilgan muhokama jarayonini izdan chiqardi. FIFA bayonotida qat’iy ravishda ta’kidlanadi:
«Futbol sotilayotgani yo‘q. FIFA bunday taklifni hech qachon ko‘rib chiqmaydi».
Tashkilot jamoatchilikning xavotirlarini hurmat qilishini va ochiq, demokratik maslahatlashuv jarayoniga sodiqligini bildirdi. FIFA tashabbuslari hech qanday holatda tashkilotning ruhiga, boshqaruv tizimiga yoki umuman futbol manfaatlariga zid bo‘lmasligi shart.
FFE loyihasi: Sotish emas, boshqaruvni isloh qilish
Xo‘sh, aslida nima sodir bo‘lmoqda? FIFA tadbirlarni tashkil etishga oid tijoriy va amaliy faoliyatni to‘liq ravishda FIFA Forward Enterprise (FFE) nomli docherniy tuzilmaga o‘tkazishni rejalashtirmoqda. Ushbu tuzilma to‘liq FIFAga tegishli bo‘ladi va doimiy ravishda uning nazoratida qoladi.
Bayonotga ko‘ra, FFE tashabbusi FIFAga a’zo barcha 211 assotsiatsiya o‘z mamlakatlarida futbolning tijoriy salohiyatidan munosib ulush olishlari va futbol rivojiga sarmoya kiritishlari uchun taklif etilgan. Olingan foyda a’zolar o‘rtasida taqsimlanadi.
UYEFA va KONKAKAFdan «Boykot» tahdidi
Eslatib o‘tamiz, bundan oldin Yevropa futboli (UYEFA) va Shimoliy/Markaziy Amerika futboli (KONKAKAF) rahbariyati FIFAning ushbu islohotlariga yakdil ravishda qarshi chiqqani ma’lum qilingan edi. Ushbu nufuzli tashkilotlarga a’zo mamlakatlar yangi tartiblar tasdiqlanadigan bo‘lsa, musobaqalarda ishtirokdan bosh tortish (boykot) bilan tahdid qilgan.
Ushbu keskin qarshilik FIFAni bayonotda quyidagicha munosabat bildirishga majbur qildi:
«Har kim norozilik bildirishga va qo‘shimcha tushuntirish so‘rashga haqli, ammo biror bir tashkilot barcha 211 xalqaro assotsiatsiya nomidan gapirish vakolatiga ega emas».
Ovoz berish va kelajak taqdiri
FIFA demokratiya tamoyillarini eslatib o‘tdi: a’zo assotsiatsiyalarning ko‘pchiligi qo‘llab-quvvatlamasa, FFE dasturi yaratilmaydi. FIFAning tijoriy faoliyati hozirgi tartibda qolaveradi.
Muhokamalar davom etadi va takliflar to‘liq yoki qisman ma’qullanishi, rad etilishi yoki o‘zgartirilishi mumkin.
Asosiy ma’lumotlar jadvali
Mezzon / Voqea
Tafsilotlar
Sana
FIFA bayonoti e’lon qilindi
Nishon
«Futbol sotilmoqda» mish-mishlariga chek qo‘yish
Yangi tuzilma
FFE (FIFA Forward Enterprise) — to‘liq FIFAga tegishli docherniy tuzilma
Loyiha maqsadi
Tijoriy faoliyatni boshqarish va foydani 211 assotsiatsiyaga taqsimlash
Qarshi tomonlar
UYEFA va KONKAKAF (yakdil qarshi)
Tahdid
Musobaqalarda ishtirokdan bosh tortish (boykot)
Ovoz berish
Milliy assotsiatsiyalarning ko‘pchiligi qabul qilsagina FFE yaratiladi
Xulosa va taxminlar: Premer-liganing eng qiziq mavzularidan biri
FIFAning bu bayonoti futbol dunyosidagi global kuchlar kurashini ochiqlab berdi. Bitta tomonda — FIFAning tijoriy samaradorlik va daromadlarni qayta taqsimlash orqali kichik assotsiatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash rejasi, ikkinchi tomonda — UYEFA va KONKAKAF kabi qudratli konfederatsiyalarning o‘z ta’sir doirasini saqlab qolish va FIFAning markaziylashuviga qarshiligi. Agar FFE loyihasi tasdiqlansa, bu futbol tarixidagi eng katta boshqaruv va tijoriy islohotlardan biri bo‘ladi. Agar rad etilsa, Janni Infantinoning FIFAdagi mavqeiga jiddiy zarba bo‘lishi va futbolning bo‘linishiga olib kelishi mumkin.
Ushbu muhim xabarni do‘stlaringiz va futbol ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik FIFAning bu shov-shuvli islohotlari haqida bilishi kerak.
Sizningcha, FIFAning tijoriy boshqaruvni isloh qilish rejasi futbolga foyda beradimi yoki zarar? Izohlarda fikringizni qoldiring!
…