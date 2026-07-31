AQSh Xitoy robotlari importini taqiqlasa, Pekin keskin javob qaytaradi
AQSh tomonidan Xitoydan robototexnika va invertorlar importi taqiqlansa, Pekin o'z manfaatlarini himoya qilish uchun qat'iy choralar ko'rishini ma'lum qildi. AQSh Federal aloqa komissiyasi (FCC) sun'iy intellekt sohasidagi rivojlanishni milliy xavfsizlik tahdidlaridan himoya qilish maqsadida yangi chora-tadbirlarni e'lon qildi.
AQShning yangi cheklovlari global texnologiya bozorida yangi keskinlikni keltirib chiqarishi mumkin. Reuters agentligi tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, agar Qoʻshma Shtatlar Xitoydan robototexnika va invertorlar importini taqiqlash siyosatini davom ettirsa, Xitoy oʻzining qonuniy manfaatlarini himoya qilish uchun qatʼiy choralar koʻrishini maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Pekin rasmiylari Vashingtonni mazkur kamsituvchi cheklovlarni zudlik bilan bekor qilishga hamda Xitoy kompaniyalari va mahsulotlariga nisbatan olib borilayotgan notoʻgʻri siyosatni toʻxtatishga chaqirdi. Ushbu vaziyat ikki davlat oʻrtasidagi texnologik raqobat yana-da chuqurlashib borayotganini koʻrsatadi.
Siyosiy cheklovlar va milliy xavfsizlikAQSh Federal aloqa komissiyasi (FCC) sunʼiy intellekt sohasidagi rivojlanishni mamlakat milliy xavfsizligiga tahdidlardan himoya qilish hamda kelgusida jadal rivojlanishi kutilayotgan muhim tarmoqlarni AQSh hududiga qaytarish maqsadida yangi chora-tadbirlarni eʼlon qildi. Mazkur qadamlar texnologik bozor ishtirokchilari eʼtiborini oʻziga qaratdi.
Biroq rasmiy Pekin AQSh regulyatorlari uning bir necha bor yoʻllagan murojaatlarini eʼtiborsiz qoldirib, cheklovchi choralarni yanada kuchaytirganini keskin qoraladi. Xitoy tomonining taʼkidlashicha, milliy xavfsizlik tushunchasining haddan tashqari kengaytirilishi bozor qoidalarining buzilishiga olib kelmoqda.
Bozorga taʼsiri va tomonlarning pozitsiyasiXitoy vazirligi Vashingtonning bu harakatlarini bir tomonlama tazyiq oʻtkazish va bozor muvozanatini buzish deb baholadi. Qayd etilishicha, bunday qarorlar nafaqat Xitoy sanoatining, balki AQSh ishlab chiqaruvchilarining ham manfaatlariga zid keladi.
Hozirgi kunda global texnologiya zanjirlari bir-biriga chambarchas bogʻlangan boʻlib, sunʼiy intellekt va robototexnika sohasidagi har qanday keskin cheklovlar butun dunyo boʻylab taʼminot zanjirlariga oʻz taʼsirini oʻtkazishi shubhasiz. Tomonlarning keyingi qadamlari va vaziyatning rivoji xalqaro ekspertlar tomonidan diqqat bilan kuzatib borilmoqda.
…