AQSh Xitoy robotlari importini taqiqlasa, Pekin keskin javob qaytaradi

·27·Texno
AQSh Xitoy robotlari importini taqiqlasa, Pekin keskin javob qaytaradi
Qisqacha

AQSh tomonidan Xitoydan robototexnika va invertorlar importi taqiqlansa, Pekin o'z manfaatlarini himoya qilish uchun qat'iy choralar ko'rishini ma'lum qildi. AQSh Federal aloqa komissiyasi (FCC) sun'iy intellekt sohasidagi rivojlanishni milliy xavfsizlik tahdidlaridan himoya qilish maqsadida yangi chora-tadbirlarni e'lon qildi.

AQShning yangi cheklovlari global texnologiya bozorida yangi keskinlikni keltirib chiqarishi mumkin. Reuters agentligi tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, agar Qoʻshma Shtatlar Xitoydan robototexnika va invertorlar importini taqiqlash siyosatini davom ettirsa, Xitoy oʻzining qonuniy manfaatlarini himoya qilish uchun qatʼiy choralar koʻrishini maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Pekin rasmiylari Vashingtonni mazkur kamsituvchi cheklovlarni zudlik bilan bekor qilishga hamda Xitoy kompaniyalari va mahsulotlariga nisbatan olib borilayotgan notoʻgʻri siyosatni toʻxtatishga chaqirdi. Ushbu vaziyat ikki davlat oʻrtasidagi texnologik raqobat yana-da chuqurlashib borayotganini koʻrsatadi.

Siyosiy cheklovlar va milliy xavfsizlik

AQSh Federal aloqa komissiyasi (FCC) sunʼiy intellekt sohasidagi rivojlanishni mamlakat milliy xavfsizligiga tahdidlardan himoya qilish hamda kelgusida jadal rivojlanishi kutilayotgan muhim tarmoqlarni AQSh hududiga qaytarish maqsadida yangi chora-tadbirlarni eʼlon qildi. Mazkur qadamlar texnologik bozor ishtirokchilari eʼtiborini oʻziga qaratdi.

Biroq rasmiy Pekin AQSh regulyatorlari uning bir necha bor yoʻllagan murojaatlarini eʼtiborsiz qoldirib, cheklovchi choralarni yanada kuchaytirganini keskin qoraladi. Xitoy tomonining taʼkidlashicha, milliy xavfsizlik tushunchasining haddan tashqari kengaytirilishi bozor qoidalarining buzilishiga olib kelmoqda.

Bozorga taʼsiri va tomonlarning pozitsiyasi

Xitoy vazirligi Vashingtonning bu harakatlarini bir tomonlama tazyiq oʻtkazish va bozor muvozanatini buzish deb baholadi. Qayd etilishicha, bunday qarorlar nafaqat Xitoy sanoatining, balki AQSh ishlab chiqaruvchilarining ham manfaatlariga zid keladi.

Hozirgi kunda global texnologiya zanjirlari bir-biriga chambarchas bogʻlangan boʻlib, sunʼiy intellekt va robototexnika sohasidagi har qanday keskin cheklovlar butun dunyo boʻylab taʼminot zanjirlariga oʻz taʼsirini oʻtkazishi shubhasiz. Tomonlarning keyingi qadamlari va vaziyatning rivoji xalqaro ekspertlar tomonidan diqqat bilan kuzatib borilmoqda.

XitoyAQShRobototexnikaSuniy intellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Intel soʻnggi 40 yilda ilk bor x86 arxitekturasi litsenziyasini berdiIntel soʻnggi 40 yilda ilk bor x86 arxitekturasi litsenziyasini berdiBugun, 13:50Falcon 9 raketasining yuqori bosqichi Oyga borib uriladiFalcon 9 raketasining yuqori bosqichi Oyga borib uriladiBugun, 13:21Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadiTecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadiBugun, 12:27Satyress kompaniyasi xavfli qutqaruv ishlari uchun Threehalves robotini taqdim etdiSatyress kompaniyasi xavfli qutqaruv ishlari uchun Threehalves robotini taqdim etdiBugun, 12:00Birlashgan Arab Amirliklarida video-kartalar xotirasini oshirish xizmati yoʻlga qoʻyildiBirlashgan Arab Amirliklarida video-kartalar xotirasini oshirish xizmati yoʻlga qoʻyildiBugun, 11:20Sunʼiy intellekt xavfsizligi sinovida Claude uchta kompaniya tizimini buzdiSunʼiy intellekt xavfsizligi sinovida Claude uchta kompaniya tizimini buzdiBugun, 10:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi