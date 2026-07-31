Onasi yigiti bilan tashqariga chiqqan paytda bir yoshli bola qaynoq vannada halok bo‘ldi

·90·Dunyo
Onasi yigiti bilan tashqariga chiqqan paytda bir yoshli bola qaynoq vannada halok bo‘ldi
Qisqacha

AQSHning Kaliforniya shtatida bir yoshli bola qaynoq suvli vannaga tushirilishi va og‘ir jarohatlar olib halok bo‘lishi ishi bo‘yicha sud hukmi chiqarildi. 34 yoshli Serxio Mena 21 yilga, uning sherigi 26 yoshli Samanta Garver esa 14 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Tergov ma'lumotlariga ko‘ra, Serxio Mena bolani qaynoq suvli vannaga kiritib uydan chiqib ketgan va og‘ir kuyish jarohatlari olgan bolaga darhol shifokor chaqirilmagan.

AQSHning Kaliforniya shtatida bir yoshli bolaning o‘limi bilan bog‘liq dahshatli ish bo‘yicha sud hukmi chiqarildi. 26 yoshli Samanta Garver va uning 34 yoshli sherigi Serxio Mena ikkinchi darajali qotillik hamda bolaga nisbatan zo‘ravonlik ayblovlari bo‘yicha aybini tan oldi.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, 2023 yil 30 sentyabr kuni Serxio Mena bir yoshli Henri Uitli-Braunni juda qaynoq suvli vannaga kiritib, uydan chiqib ketgan. Aytilishicha, u giyohvand modda olish uchun ketgan bo‘lishi mumkin. Og‘ir kuyish jarohatlari olgan bolaga shifokor chaqirilmagan, aksincha, kuygan joylariga oddiy malham surtish bilan cheklanilgan.

Faqat ertasi kuni bolaning nafasi sekinlashgach, tez yordam chaqirilgan. Shifokorlar Henrini yurak urishi to‘xtagan, qattiq suvsizlangan va juda og‘ir ahvolda topgan. Uni qutqarib qolishning imkoni bo‘lmagan.

Tergov davomida bola avval ham muntazam zo‘ravonlikka uchragani ma’lum bo‘ldi. Ekspertiza uning tanasida ikkinchi va uchinchi darajali kuyish izlari, ko‘karishlar hamda bitish jarayonidagi bir nechta sinishlar mavjudligini ko‘rsatgan. Bolalarni himoya qilish xizmati ham o‘limga zo‘ravonlik va e’tiborsizlik sabab bo‘lganini tasdiqladi.

Sud qaroriga ko‘ra, Serxio Mena 21 yilga, Samanta Garver esa 14 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Prokuratura ushbu hukm adolat qaror topganini va aybdorlar boshqa hech bir bolaga zarar yetkaza olmasligini ta’kidladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pokiston Kashmirida politsiya 30 nafar namoyishchini otib o‘ldirdiPokiston Kashmirida politsiya 30 nafar namoyishchini otib o‘ldirdiBugun, 13:33Pokistondagi shaxtada kuchli portlash 32 konchining umriga zomin bo‘ldiPokistondagi shaxtada kuchli portlash 32 konchining umriga zomin bo‘ldiBugun, 13:30Ekvadorda uydan 7 kishining kuydirilgan jasadi topildiEkvadorda uydan 7 kishining kuydirilgan jasadi topildiBugun, 13:27Tarixiy zarba: Rossiya Ukrainadagi Amerika dron zavodini ilk bor nishonga oldiTarixiy zarba: Rossiya Ukrainadagi Amerika dron zavodini ilk bor nishonga oldiBugun, 13:01Shveysariya betarafligi — tarix va bugun: Zaxarova Bernni keskin tanqid qildiShveysariya betarafligi — tarix va bugun: Zaxarova Bernni keskin tanqid qildiBugun, 12:50Dahshatli sinov: Yaponiyada zilzila qurbonlari soni 34 kishiga yetdiDahshatli sinov: Yaponiyada zilzila qurbonlari soni 34 kishiga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda