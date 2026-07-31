Real Madrid Franko Mastantuononi A Seriyaga ijaraga bermoqchi
Madridning Real klubi yosh iqtidor Franko Mastantuononi yozgi transfer oynasida A Seriyaga ijaraga berish choralarini ko'rmoqda. Sobiq jamoasi River Platega qaytishi yoki Angliya Premyer-ligasiga o'tishi rad etilib, futbolchining Yevropada qolishi belgilandi. Fiorentina rasman aloqaga chiqqan bo'lsa, Napoli va Milan ham 18 yoshli argentinalik futbolchining xizmatlariga qiziqish bildirmoqda.
Madridning Real klubi o'zining yosh iqtidori Franko Mastantuononi yozgi transfer oynasida vaqtinchalik boshqa jamoaga ijaraga berish choralarini ko'rmoqda. Goal.com xabar berishicha, Ispaniya poytaxtidagi og'ir debyut mavsumidan so'ng tomonlar futbolchining rivojlanishi uchun eng maqbul yo'l sifatida uni boshqa jamoaga berishga kelishib olishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub va futbolchining vakillari o'rtasida o'tkazilgan uchrashuvda 18 yoshli argentinalik iqtidor egasiga Yevropada barqaror o'yin amaliyoti zarurligi ta'kidlangan. Santiago Bernabeu stadionidagi ilk mavsumida u maydonda yetarlicha daqiqa topa olmadi va asosiy tarkibda o'rnini mustahkamlay olmadi. Kelasi avgust oyi futbolchining yaqin kelajagini hal qilishda hal qiluvchi davr bo'lishi kutilmoqda.
Italiya chempionati asosiy manzil sifatida ko'rilmoqdaDastlab futbolchining sobiq jamoasi River Platega qaytishi haqidagi variantlar muhokama qilingan bo'lsa-da, Madrid rahbariyati bu g'oyani darhol rad etdi. Qirollik klubi argentinalik futbolchi o'z faoliyatini aynan Yevropa qit'asida davom ettirishi va shart-sharoitlarga moslashish jarayonini shu yerda davom ettirishi shartligini qat'iy ta'kidladi. Shuningdek, Angliya Premyer-ligasiga transfer varianti ham butunlay yo'qqa chiqarildi.
Futbolchining Italiya pasportiga ega ekanligi A Seriya variantini boshqa da'vogarlar uchun yanada jozibali qilmoqda. Hozirda Italiyaning yetakchi jamoalari vaziyatni diqqat bilan kuzatib borayotgani ma'lum qilinmoqda.
Transfer bozori va asosiy shartlarMarca nashrining tarqatgan ma'lumotlariga ko'ra, Fiorentina klubi allaqachon Real Madrid bilan rasmiy ravishda aloqaga chiqqan. Shuningdek, Napoli va Milan jamoalari ham yosh yarim himoyachining xizmatlariga qiziqish bildirib, vaziyatni yaqindan kuzatmoqda.
Madridliklar uchun bo'lajak ijarada eng muhim talab — yangi jamoa Mastantuononi aynan o'ziga qulay bo'lgan markaziy hujumkor yarim himoyachi (10-raqam) pozitsiyasida o'ynatishini kafolatlashi kerak. Ispaniyadagi debyut mavsumida u taktik o'zgarishlar sababli odatdagi markaziy zonada emas, ko'proq o'ng qanotda harakat qilishga majbur bo'lgandi. Real Madrid kelgusida bunday pozitsion mos kelmaslik holatlari takrorlanishining oldini olishni qat'iy maqsad qilgan.
…