Real Madrid Franko Mastantuononi A Seriyaga ijaraga bermoqchi

·26·Sport
Real Madrid Franko Mastantuononi A Seriyaga ijaraga bermoqchi
Qisqacha

Madridning Real klubi yosh iqtidor Franko Mastantuononi yozgi transfer oynasida A Seriyaga ijaraga berish choralarini ko'rmoqda. Sobiq jamoasi River Platega qaytishi yoki Angliya Premyer-ligasiga o'tishi rad etilib, futbolchining Yevropada qolishi belgilandi. Fiorentina rasman aloqaga chiqqan bo'lsa, Napoli va Milan ham 18 yoshli argentinalik futbolchining xizmatlariga qiziqish bildirmoqda.

Madridning Real klubi o'zining yosh iqtidori Franko Mastantuononi yozgi transfer oynasida vaqtinchalik boshqa jamoaga ijaraga berish choralarini ko'rmoqda. Goal.com xabar berishicha, Ispaniya poytaxtidagi og'ir debyut mavsumidan so'ng tomonlar futbolchining rivojlanishi uchun eng maqbul yo'l sifatida uni boshqa jamoaga berishga kelishib olishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub va futbolchining vakillari o'rtasida o'tkazilgan uchrashuvda 18 yoshli argentinalik iqtidor egasiga Yevropada barqaror o'yin amaliyoti zarurligi ta'kidlangan. Santiago Bernabeu stadionidagi ilk mavsumida u maydonda yetarlicha daqiqa topa olmadi va asosiy tarkibda o'rnini mustahkamlay olmadi. Kelasi avgust oyi futbolchining yaqin kelajagini hal qilishda hal qiluvchi davr bo'lishi kutilmoqda.

Italiya chempionati asosiy manzil sifatida ko'rilmoqda

Dastlab futbolchining sobiq jamoasi River Platega qaytishi haqidagi variantlar muhokama qilingan bo'lsa-da, Madrid rahbariyati bu g'oyani darhol rad etdi. Qirollik klubi argentinalik futbolchi o'z faoliyatini aynan Yevropa qit'asida davom ettirishi va shart-sharoitlarga moslashish jarayonini shu yerda davom ettirishi shartligini qat'iy ta'kidladi. Shuningdek, Angliya Premyer-ligasiga transfer varianti ham butunlay yo'qqa chiqarildi.

Futbolchining Italiya pasportiga ega ekanligi A Seriya variantini boshqa da'vogarlar uchun yanada jozibali qilmoqda. Hozirda Italiyaning yetakchi jamoalari vaziyatni diqqat bilan kuzatib borayotgani ma'lum qilinmoqda.

Transfer bozori va asosiy shartlar

Marca nashrining tarqatgan ma'lumotlariga ko'ra, Fiorentina klubi allaqachon Real Madrid bilan rasmiy ravishda aloqaga chiqqan. Shuningdek, Napoli va Milan jamoalari ham yosh yarim himoyachining xizmatlariga qiziqish bildirib, vaziyatni yaqindan kuzatmoqda.

Madridliklar uchun bo'lajak ijarada eng muhim talab — yangi jamoa Mastantuononi aynan o'ziga qulay bo'lgan markaziy hujumkor yarim himoyachi (10-raqam) pozitsiyasida o'ynatishini kafolatlashi kerak. Ispaniyadagi debyut mavsumida u taktik o'zgarishlar sababli odatdagi markaziy zonada emas, ko'proq o'ng qanotda harakat qilishga majbur bo'lgandi. Real Madrid kelgusida bunday pozitsion mos kelmaslik holatlari takrorlanishining oldini olishni qat'iy maqsad qilgan.

Real MadridFranko MastantuonoA SeriyaTransferlarIspaniya chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Boshqa sayyoradan»: «Siti» Abduqodir Husanovni yana maqtadi (video)«Boshqa sayyoradan»: «Siti» Abduqodir Husanovni yana maqtadi (video)Bugun, 14:24Anchelotti Italiya terma jamoasini rad etdi: U nima uchun Braziliyada qolishni tanladi?Anchelotti Italiya terma jamoasini rad etdi: U nima uchun Braziliyada qolishni tanladi?Bugun, 14:03Rodri transferi: «Siti» Madridning «Real» klubiga narxni ma’lum qildiRodri transferi: «Siti» Madridning «Real» klubiga narxni ma’lum qildiBugun, 13:56Kannavaro Toshkentga qaytdi: murabbiylarga qanday signal berdi? (video)Kannavaro Toshkentga qaytdi: murabbiylarga qanday signal berdi? (video)Bugun, 13:41Brusselda futbolchi Mohammed Fuseini qurolli hujumga uchradiBrusselda futbolchi Mohammed Fuseini qurolli hujumga uchradiBugun, 13:38Nelly Las Chelsi safida: boksyor qizdan yangi yulduzgachaNelly Las Chelsi safida: boksyor qizdan yangi yulduzgachaBugun, 13:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda