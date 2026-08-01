Turkiyada «super transfer» shov-shuvi: Shomurodov «Trabzonspor» nishoniga tushdi
Turkiya Superligasining yozgi transfer bozori navbatdagi yirik intrigaga duch keldi. Qora dengizning eng kuchli va ambitsiyali klubi «Trabzonspor» o‘z hujum chizig‘ini mustahkamlash maqsadida Istanbulning «Bashakshehir» klubi to‘purari va O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodovni nishonga oldi. Italiya A seriyasidan so‘ng Turkiya chempionatini zabt etgan o‘zbek hujumchisi atrofida katta transfer janglari boshlanmoqda.
1. «Sabah» va «Ntvspor» xabar beradi: Trabzonliklarning kutilmagan yurishi
Turkiyaning nufuzli Sabah gazetasi tarqatgan shov-shuvli ma’lumotlarga ko‘ra, yangi mavsum oldidan tarkibni tubdan yangilashni maqsad qilgan «Trabzonspor» rahbariyati Eldor Shomurodov transferi bo‘yicha dastlabki xatti-harakatlarni boshlagan.
Shuningdek, mamlakatning eng yirik sport portallaridan biri bo‘lmish ntvspor.net ham trabzonliklarning Shomurodovga bo‘lgan qiziqishi nihoyatda jiddiy ekanini tasdiqladi.
Transfer yo‘lidagi ikki asosiy to‘siq:
Moliyaviy faktor va transfer narxi: To‘purar hujumchining bozordagi yuqori qiymati va «Bashakshehir» tomonidan qo‘yiladigan talablar «Trabzonspor» budjeti uchun jiddiy sinov bo‘lishi mumkin.
Legionerlar limiti: Turkiya Superligasida amal qiluvchi qat’iy legionerlar limiti tufayli klub avval tarkibdagi ayrim xorijlik o‘yinchilar bilan xayrlashishiga to‘g‘ri keladi.
Hozircha «Trabzonspor» rahbariyati futbolchining vakillariga va «Bashakshehir»ga rasmiy taklif bilan chiqmagan bo‘lsa-da, vaziyatni kundalik ravishda diqqat bilan kuzatib bormoqda.
2. Murabbiy Fotih Tekkening orzusidagi hujumchi
«Trabzonspor» bosh murabbiyi, turk futboli afsonasi Fotih Tekke Eldor Shomurodovning maydondagi universalligi, havodagi kuchli o‘yini va taktik intizomini yuqori baholaydi. Tekke aynan Shomurodov singari tajribali va pressing qila oladigan to‘purar orqali jamoaning hujum potensialini yangi bosqichga olib chiqishni rejalashtirmoqda.
«Shomurodov — shunchaki jarima maydoni ichidagi hujumchi emas, u jamoaviy o‘yinni shakllantira oladigan va raqib himoyachilarini doimiy bosimda ushlab turadigan kamyob hujumchidir», — deya ta’kidlaydi turk futboli ekspertlari.
Shu bilan birga, 31 yoshli hujumchiga nafaqat Turkiya grandlari, balki xorijning bir nechta nufuzli klublari ham xaridor bo‘layotgani sababli yozgi transfer oynasi oxirigacha bu masalada keskin burlishlar yuz berishi kutilmoqda.
3. Istanbulni egallagan «gol mashinasi»: Shomurodovning zafarli yo‘li
O‘tgan mavsumda «Roma»dan ijara asosida «Istanbul Bashakshehir» safiga kelib qo‘shilgan Eldor Shomurodov turk futboliga moslashish uchun ko‘p vaqt sarflamadi. Mavsum yakunlariga ko‘ra, u ijara shartnomasini doimiy transferga aylantirdi va turk klubi bilan to‘liq shartnoma imzoladi.
Shomurodovning o‘tgan mavsumdagi fenomenal ko‘rsatkichlari:
22 ta gol — Turkiya Superligasida 22 bor raqiblar darvozasini ishg‘ol qilib, mavsumning yaqqol to‘purari sifatida «Oltin batsa»ni qo‘lga kiritdi.
390 ta rasmiy o‘yin — Professional klublar darajasidagi umumiy o‘yinlar soni.
87 gol va 44 golli uzatma — Klublar miqyosidagi umumiy mahsuldorlik.
Faoliyatini «Mash’al» va «Bunyodkor»da boshlagan forvard 2017 yildan beri xorijda — Rossiyaning «Rostov», Italiyaning «Jenoa», «Spetsiya», «Kalyari» va grand klub «Roma» jamoalarida boy tajriba to‘pladi.
4. Terma jamoa afsonasi va JCH-2026dagi shedevr
Eldor Shomurodov O‘zbekiston milliy terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi to‘purar va haqiqiy yetakchi hisoblanadi. 2015 yildan buyon milliy jamoa sharafini himoya qilayotgan tajribali hujumchi 95 ta uchrashuvda 45 ta gol urib, mutlaq rekordni o‘ziniki qilib olgan.
Shuningdek, uning xalqaro maydondagi e’tirofi 2026 yilgi Jahon chempionatida yana bir bor o‘z tasdig‘ini topdi. Shomurodovning Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoasi darvozasiga urgan ajoyib goli FIFA tomonidan mundialning eng go‘zal gollari reytingida faxrli 2-o‘ringa loyiq ko‘rildi.
5. Xulosa: Transfer oynasidagi hal qiluvchi kunlar
Eldor Shomurodovning «Trabzonspor»ga o‘tishi sodir bo‘lsa, bu joriy yozda Turkiya Superligasidagi eng yirik va shov-shuvli ichki transferlardan biriga aylanadi. Qora dengiz klubi rahbariyati moliyaviy manbalarni shakllantirib, legionerlar o‘rnini bo‘shatishi bilan «Bashakshehir»ga rasmiy taklif bilan chiqishi kutilmoqda.
Shomurodov Istanbulda qoladimi yoki Trabzonning yangi qahramoniga aylanadimi? Bu savolga yaqin kunlarda transfer oynasi yopilgunga qadar aniq javob topiladi.
…