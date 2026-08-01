Turkiyada «super transfer» shov-shuvi: Shomurodov «Trabzonspor» nishoniga tushdi

·0·Sport
Turkiyada «super transfer» shov-shuvi: Shomurodov «Trabzonspor» nishoniga tushdi

Turkiya Superligasining yozgi transfer bozori navbatdagi yirik intrigaga duch keldi. Qora dengizning eng kuchli va ambitsiyali klubi «Trabzonspor» o‘z hujum chizig‘ini mustahkamlash maqsadida Istanbulning «Bashakshehir» klubi to‘purari va O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodovni nishonga oldi. Italiya A seriyasidan so‘ng Turkiya chempionatini zabt etgan o‘zbek hujumchisi atrofida katta transfer janglari boshlanmoqda.

1. «Sabah» va «Ntvspor» xabar beradi: Trabzonliklarning kutilmagan yurishi

Turkiyaning nufuzli Sabah gazetasi tarqatgan shov-shuvli ma’lumotlarga ko‘ra, yangi mavsum oldidan tarkibni tubdan yangilashni maqsad qilgan «Trabzonspor» rahbariyati Eldor Shomurodov transferi bo‘yicha dastlabki xatti-harakatlarni boshlagan.

Shuningdek, mamlakatning eng yirik sport portallaridan biri bo‘lmish ntvspor.net ham trabzonliklarning Shomurodovga bo‘lgan qiziqishi nihoyatda jiddiy ekanini tasdiqladi.

Transfer yo‘lidagi ikki asosiy to‘siq:

  1. Moliyaviy faktor va transfer narxi: To‘purar hujumchining bozordagi yuqori qiymati va «Bashakshehir» tomonidan qo‘yiladigan talablar «Trabzonspor» budjeti uchun jiddiy sinov bo‘lishi mumkin.

  2. Legionerlar limiti: Turkiya Superligasida amal qiluvchi qat’iy legionerlar limiti tufayli klub avval tarkibdagi ayrim xorijlik o‘yinchilar bilan xayrlashishiga to‘g‘ri keladi.

Hozircha «Trabzonspor» rahbariyati futbolchining vakillariga va «Bashakshehir»ga rasmiy taklif bilan chiqmagan bo‘lsa-da, vaziyatni kundalik ravishda diqqat bilan kuzatib bormoqda.

2. Murabbiy Fotih Tekkening orzusidagi hujumchi

«Trabzonspor» bosh murabbiyi, turk futboli afsonasi Fotih Tekke Eldor Shomurodovning maydondagi universalligi, havodagi kuchli o‘yini va taktik intizomini yuqori baholaydi. Tekke aynan Shomurodov singari tajribali va pressing qila oladigan to‘purar orqali jamoaning hujum potensialini yangi bosqichga olib chiqishni rejalashtirmoqda.

«Shomurodov — shunchaki jarima maydoni ichidagi hujumchi emas, u jamoaviy o‘yinni shakllantira oladigan va raqib himoyachilarini doimiy bosimda ushlab turadigan kamyob hujumchidir», — deya ta’kidlaydi turk futboli ekspertlari.

Shu bilan birga, 31 yoshli hujumchiga nafaqat Turkiya grandlari, balki xorijning bir nechta nufuzli klublari ham xaridor bo‘layotgani sababli yozgi transfer oynasi oxirigacha bu masalada keskin burlishlar yuz berishi kutilmoqda.

3. Istanbulni egallagan «gol mashinasi»: Shomurodovning zafarli yo‘li

O‘tgan mavsumda «Roma»dan ijara asosida «Istanbul Bashakshehir» safiga kelib qo‘shilgan Eldor Shomurodov turk futboliga moslashish uchun ko‘p vaqt sarflamadi. Mavsum yakunlariga ko‘ra, u ijara shartnomasini doimiy transferga aylantirdi va turk klubi bilan to‘liq shartnoma imzoladi.

Shomurodovning o‘tgan mavsumdagi fenomenal ko‘rsatkichlari:

  • 22 ta gol — Turkiya Superligasida 22 bor raqiblar darvozasini ishg‘ol qilib, mavsumning yaqqol to‘purari sifatida «Oltin batsa»ni qo‘lga kiritdi.

  • 390 ta rasmiy o‘yin — Professional klublar darajasidagi umumiy o‘yinlar soni.

  • 87 gol va 44 golli uzatma — Klublar miqyosidagi umumiy mahsuldorlik.

Faoliyatini «Mash’al» va «Bunyodkor»da boshlagan forvard 2017 yildan beri xorijda — Rossiyaning «Rostov», Italiyaning «Jenoa», «Spetsiya», «Kalyari» va grand klub «Roma» jamoalarida boy tajriba to‘pladi.

4. Terma jamoa afsonasi va JCH-2026dagi shedevr

Eldor Shomurodov O‘zbekiston milliy terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi to‘purar va haqiqiy yetakchi hisoblanadi. 2015 yildan buyon milliy jamoa sharafini himoya qilayotgan tajribali hujumchi 95 ta uchrashuvda 45 ta gol urib, mutlaq rekordni o‘ziniki qilib olgan.

Shuningdek, uning xalqaro maydondagi e’tirofi 2026 yilgi Jahon chempionatida yana bir bor o‘z tasdig‘ini topdi. Shomurodovning Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoasi darvozasiga urgan ajoyib goli FIFA tomonidan mundialning eng go‘zal gollari reytingida faxrli 2-o‘ringa loyiq ko‘rildi.

5. Xulosa: Transfer oynasidagi hal qiluvchi kunlar

Eldor Shomurodovning «Trabzonspor»ga o‘tishi sodir bo‘lsa, bu joriy yozda Turkiya Superligasidagi eng yirik va shov-shuvli ichki transferlardan biriga aylanadi. Qora dengiz klubi rahbariyati moliyaviy manbalarni shakllantirib, legionerlar o‘rnini bo‘shatishi bilan «Bashakshehir»ga rasmiy taklif bilan chiqishi kutilmoqda.

Shomurodov Istanbulda qoladimi yoki Trabzonning yangi qahramoniga aylanadimi? Bu savolga yaqin kunlarda transfer oynasi yopilgunga qadar aniq javob topiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kristian Kivu Jon Stonsning transferiga yuqori baho berdiKristian Kivu Jon Stonsning transferiga yuqori baho berdiBugun, 11:56FIFA milliard dollarlik shov-shuvli rejasidan voz kechdi: Infantino chekinishga majbur bo'ldiFIFA milliard dollarlik shov-shuvli rejasidan voz kechdi: Infantino chekinishga majbur bo'ldiBugun, 11:41Chelsi moliyaviy qoidabuzarliklar uchun 10 million funt sterling jarimaga tortildiChelsi moliyaviy qoidabuzarliklar uchun 10 million funt sterling jarimaga tortildiBugun, 11:39Inter Kurtis Jons uchun 30 million funtlik taklif yubordiInter Kurtis Jons uchun 30 million funtlik taklif yubordiBugun, 11:38Infantino Marokashda lol qoldi: "JCH-2030 tarixdagi eng go‘zal mundial bo‘ladi"Infantino Marokashda lol qoldi: "JCH-2030 tarixdagi eng go‘zal mundial bo‘ladi"Bugun, 09:51«Barselona» Angliyada omadsizlikka uchradi: «Birminghem»ga mag‘lub bo‘ldi«Barselona» Angliyada omadsizlikka uchradi: «Birminghem»ga mag‘lub bo‘ldiBugun, 09:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda