Baliq tutayotgan 11 yoshli bolaga alligator hujum qildi

·0·Dunyo
Baliq tutayotgan 11 yoshli bolaga alligator hujum qildi

AQSHning Florida shtatida dam olish uchun kelgan 11 yoshli bola alligator hujumi oqibatida qo‘lidan ayrildi. Fojia bola otasi bilan birga baliq ovlayotgan vaqtda sodir bo‘lgan.

Ma’lum qilinishicha, Pensilvaniyada yashovchi Brodi Terri otasi bilan qirg‘oqda baliq tutayotgan paytda ushlagan balig‘ini suvga qo‘yib yubormoqchi bo‘lgan. Shu vaqt kutilmaganda suvdan chiqqan yirik alligator uning qo‘liga tashlangan.

Suv yuzasida boshini ko‘tarib turgan timsohning yon tomondan ko‘rinishi.

Bolaning otasi o‘g‘lini qutqarish uchun darhol suvga sakrab tushib, alligatorning jag‘ini ochishga harakat qilgan. Biroq jonzot aylanib ketgani sababli bolaning o‘ng qo‘li og‘ir jarohat olgan.

Shifokorlar jarohatlangan qo‘lni saqlab qolish uchun bir necha marta jarrohlik amaliyotini o‘tkazgan. Ammo og‘ir shikastlanish tufayli uni billak qismigacha amputatsiya qilishga to‘g‘ri kelgan.

Hozirda Brodi Terri kasalxonadan chiqarilgan va Pensilvaniyadagi uyida davolanmoqda. Uning oilasi tibbiy xarajatlarni qoplash uchun xayriya jamg‘armasi tashkil qilgan. Yaqinlarining aytishicha, bola baliq ovlash, beysbol va futbolni juda yaxshi ko‘rar edi. Endi esa u yangi hayot tarziga moslashish bilan birga o‘z sevimli mashg‘ulotlarini davom ettirish uchun kurashmoqda.

Florida Baliq va yovvoyi tabiatni muhofaza qilish komissiyasi ma’lumotiga ko‘ra, voqeadan keyin uzunligi qariyb 2,6 metr bo‘lgan alligator topilib, odamlar xavfsizligi uchun yo‘q qilingan.

Mutaxassislar alligatorlar ishtirokidagi bunday hodisalar kam uchrasa-da, aholini suv havzalari yaqinida ehtiyotkor bo‘lishga, yovvoyi hayvonlarga yaqinlashmaslikka va ularni oziqlantirmaslikka chaqirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaqin Sharqda «katta portlash» arafasi: Tramp Eronga keng ko‘lamli zarbalar bermoqchiYaqin Sharqda «katta portlash» arafasi: Tramp Eronga keng ko‘lamli zarbalar bermoqchiBugun, 12:09Evtanaziya xavfidagi 30 beluga kiti shoshilinch qutqarilmoqdaEvtanaziya xavfidagi 30 beluga kiti shoshilinch qutqarilmoqdaBugun, 12:07Yevropa bo‘ylab Shengen larzasi: Seutadagi «to‘fon» Yevropani parchalamoqdami?Yevropa bo‘ylab Shengen larzasi: Seutadagi «to‘fon» Yevropani parchalamoqdami?Bugun, 11:56Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdiOshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdiBugun, 11:5313 yoshli qizga barrakuda hujum qildi: dengiz qonga bo'yaldi 13 yoshli qizga barrakuda hujum qildi: dengiz qonga bo'yaldi Bugun, 11:48Kiev Minskka qarshi keskin qadam tashladi: Lukashenkoga jinoyat ishi qo'zg'atmoqchiKiev Minskka qarshi keskin qadam tashladi: Lukashenkoga jinoyat ishi qo'zg'atmoqchiBugun, 11:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda