Fil Foden Manchester Siti safida yangi sahna ochishga hozirlanmoqda

·31·Sport
Fil Foden Manchester Siti safida yangi sahna ochishga hozirlanmoqda
Qisqacha

Manchester Siti yarim himoyachisi Fil Foden klub bilan amaldagi shartnomasini 2030-yilgacha uzaytirdi va jamoaning yangi bosh murabbiyi Enso Mareska qo'l ostida faoliyatida yangi sahna ochishni maqsad qilganini bildirdi. 26 yoshli futbolchi so'nggi ikki mavsum davomida pasayishni boshdan kechirib, oxirgi 31 ta uchrashuvda gol ura olmaganiga qaramay, klub rahbariyati unga yana to'rt yillik yangi shartnoma taqdim etdi.

Manchester Siti yarim himoyachisi Fil Foden klub bilan amaldagi shartnomasini 2030-yilgacha uzaytirib, jamoaning yangi bosh murabbiyi Enso Mareska qoʻl ostida faoliyatida butunlay yangi sahna ochishni maqsad qilganini bildirdi. Oʻtgan mavsumdagi qiyinchiliklarga qaramay, ingliz futbolchisi klub rahbariyatining unga bildirgan yuksak andozadagi ishonchini oqlashga va oʻzining eng yaxshi oʻyinlarini namoyish etishga qatʼiy qaror qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

BBC Sport nashriga bergan intervyusida 26 yoshli yarim himoyachi yangi bitim unga ruhiy xotirjamlik bagʻishlagani va bor eʼtiborini faqat maydondagi oʻyinga qaratishiga imkon berishini taʼkidladi. Maʼlum boʻlishicha, Foden soʻnggi ikki mavsum davomida biroz pasayishni boshdan kechirgan va klub hamda terma jamoa safidagi oxirgi 31 ta uchrashuvda gol ura olmagan edi. Shunga qaramay, Manchester Siti rahbariyati unga yana toʻrt yillik yangi shartnoma taqdim etib, oʻz salohiyatiga ishonishini koʻrsatdi.

Enso Mareska bilan hamkorlik va yangi umidlar

Fil Fodenning soʻzlariga koʻra, Enso Mareskaning bosh murabbiy etib tayinlanishi uning tezroq moslashishiga yordam beradi, chunki ular avvaldan bir-birlarini yaxshi tanishadi. Futbolchi italyan mutaxassisining insoniy fazilatlarini yuqori baholab, u bilan boʻlgan oldingi aloqalari hozirgi jarayonda qoʻl kelayotganini alohida qayd etdi.

Shuningdek, Foden mavsumoldi qiyinchiliklar va 2026-yilgi jahon chempionati saralashida Angliya terma jamoasidan chetda qolgan paytida murabbiy unga shaxsan qoʻngʻiroq qilib holatidan xabar olganini minnatdorchilik bilan esladi. Bu holat murabbiyning nafaqat professional, balki oʻyinchilarga gʻamxoʻrlik qiluvchi inson ekanini namoyon etgan.

Jamoaning chempionlik maqsadlari

Oʻtgan mavsumda Fodenni toʻpigʻidagi jarohat hamda maydon tashqarisidagi ayrim muammolar qiynagan edi. Biroq Enso futbolchining ulkan salohiyatini yaxshi bilishi va uni yana avvalgi yuqori darajasiga qaytarish uchun barcha choralarni koʻrishini bildirdi. Bosh murabbiy Filning baxtli boʻlishi va futboldan zavq olishi eng muhim vazifa ekanini taʼkidlab oʻtdi.

Jamoaning joriy mavsumdagi imkoniyatlari haqida gapirar ekan, Foden tarkibdagi oʻzgarishlarga qaramay, hozirgi Manchester Siti istalgan sovrin uchun kurasha oladigan darajada kuchli jamoa ekanligiga ishonch bildirdi. U klubning ishonchini oqlash va muxlislarni yana quvontirish uchun bor kuchini berishga tayyorligini yana bir bor tasdiqladi.

Fil FodenManchester SitiEnso MareskaPremyer-ligaFutbol yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid Vinisius Juniorni sotuvga qoʻyishi mumkinReal Madrid Vinisius Juniorni sotuvga qoʻyishi mumkinBugun, 13:19Romario Franco Baresini oʻz faoliyatidagi eng qiyin raqib deb atadiRomario Franco Baresini oʻz faoliyatidagi eng qiyin raqib deb atadiBugun, 12:56Niko Uilyams shaxsiy hayotida keskin burilish: 2 yillik sevgi qissasi nega yakun topdi?Niko Uilyams shaxsiy hayotida keskin burilish: 2 yillik sevgi qissasi nega yakun topdi?Bugun, 12:54Ayaks Germaniya terma jamoasi yarimhimoyachisi Yulian Brandtni oʻz safiga qoʻshib oldiAyaks Germaniya terma jamoasi yarimhimoyachisi Yulian Brandtni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 12:34Emers Fae Kot-d'Ivuar terma jamoasini tark etdi — Oltin era yakunlandimi?Emers Fae Kot-d'Ivuar terma jamoasini tark etdi — Oltin era yakunlandimi?Bugun, 12:19Turkiyada «super transfer» shov-shuvi: Shomurodov «Trabzonspor» nishoniga tushdiTurkiyada «super transfer» shov-shuvi: Shomurodov «Trabzonspor» nishoniga tushdiBugun, 12:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda