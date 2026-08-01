Fil Foden Manchester Siti safida yangi sahna ochishga hozirlanmoqda
Manchester Siti yarim himoyachisi Fil Foden klub bilan amaldagi shartnomasini 2030-yilgacha uzaytirdi va jamoaning yangi bosh murabbiyi Enso Mareska qo'l ostida faoliyatida yangi sahna ochishni maqsad qilganini bildirdi. 26 yoshli futbolchi so'nggi ikki mavsum davomida pasayishni boshdan kechirib, oxirgi 31 ta uchrashuvda gol ura olmaganiga qaramay, klub rahbariyati unga yana to'rt yillik yangi shartnoma taqdim etdi.
Manchester Siti yarim himoyachisi Fil Foden klub bilan amaldagi shartnomasini 2030-yilgacha uzaytirib, jamoaning yangi bosh murabbiyi Enso Mareska qoʻl ostida faoliyatida butunlay yangi sahna ochishni maqsad qilganini bildirdi. Oʻtgan mavsumdagi qiyinchiliklarga qaramay, ingliz futbolchisi klub rahbariyatining unga bildirgan yuksak andozadagi ishonchini oqlashga va oʻzining eng yaxshi oʻyinlarini namoyish etishga qatʼiy qaror qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
BBC Sport nashriga bergan intervyusida 26 yoshli yarim himoyachi yangi bitim unga ruhiy xotirjamlik bagʻishlagani va bor eʼtiborini faqat maydondagi oʻyinga qaratishiga imkon berishini taʼkidladi. Maʼlum boʻlishicha, Foden soʻnggi ikki mavsum davomida biroz pasayishni boshdan kechirgan va klub hamda terma jamoa safidagi oxirgi 31 ta uchrashuvda gol ura olmagan edi. Shunga qaramay, Manchester Siti rahbariyati unga yana toʻrt yillik yangi shartnoma taqdim etib, oʻz salohiyatiga ishonishini koʻrsatdi.
Enso Mareska bilan hamkorlik va yangi umidlarFil Fodenning soʻzlariga koʻra, Enso Mareskaning bosh murabbiy etib tayinlanishi uning tezroq moslashishiga yordam beradi, chunki ular avvaldan bir-birlarini yaxshi tanishadi. Futbolchi italyan mutaxassisining insoniy fazilatlarini yuqori baholab, u bilan boʻlgan oldingi aloqalari hozirgi jarayonda qoʻl kelayotganini alohida qayd etdi.
Shuningdek, Foden mavsumoldi qiyinchiliklar va 2026-yilgi jahon chempionati saralashida Angliya terma jamoasidan chetda qolgan paytida murabbiy unga shaxsan qoʻngʻiroq qilib holatidan xabar olganini minnatdorchilik bilan esladi. Bu holat murabbiyning nafaqat professional, balki oʻyinchilarga gʻamxoʻrlik qiluvchi inson ekanini namoyon etgan.
Jamoaning chempionlik maqsadlariOʻtgan mavsumda Fodenni toʻpigʻidagi jarohat hamda maydon tashqarisidagi ayrim muammolar qiynagan edi. Biroq Enso futbolchining ulkan salohiyatini yaxshi bilishi va uni yana avvalgi yuqori darajasiga qaytarish uchun barcha choralarni koʻrishini bildirdi. Bosh murabbiy Filning baxtli boʻlishi va futboldan zavq olishi eng muhim vazifa ekanini taʼkidlab oʻtdi.
Jamoaning joriy mavsumdagi imkoniyatlari haqida gapirar ekan, Foden tarkibdagi oʻzgarishlarga qaramay, hozirgi Manchester Siti istalgan sovrin uchun kurasha oladigan darajada kuchli jamoa ekanligiga ishonch bildirdi. U klubning ishonchini oqlash va muxlislarni yana quvontirish uchun bor kuchini berishga tayyorligini yana bir bor tasdiqladi.
…