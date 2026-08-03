Jahongir O‘rozov «Rubin»da: yangi tarix va katta moliyaviy sakrash

·21·Sport
Jahongir O‘rozov «Rubin»da: yangi tarix va katta moliyaviy sakrash

Samarqandning «Dinamo» klubi himoyachisi Jahongir O‘rozov Rossiya Premer-ligasida o‘zini sinab ko‘radi. Jahongir O‘rozov «Dinamo»dan «Rubin»ga ijara asosida o‘tdi va moliyaviy jihatdan katta sakrashga erishdi. Rossiyada yangi tarix boshlanmoqda.

Bu haqda «Rubin» klubi mabuot xizmati ham rasmiy saytida xabar qildi.

«Jahongir – O‘zbekiston milliy jamoasi o‘yinchisi. Bu yil yozda O‘rozov milliy jamoasi bilan jahon chempionatida ishtirok etdi. Xush kelibsan!», deyiladi xabarda.

U 2026 yil oxirigacha ijara huquqi asosida to‘p suradi. 22 yoshli himoyachiga 13-raqam berilgan.

Transfer va moliyaviy shartlar

  • O‘rozov «Rubin»ga 100 ming yevro evaziga ijaraga o‘tdi, shartnomada 700 ming yevroga sotib olish imkoniyati mavjud.

  • Yangi klubda yillik maoshi 450 ming yevro — avvalgi daromadidan to‘rt baravar ko‘p.

  • Transfermarkt himoyachining bozor qiymatini 1,2 mln yevro deb baholagan.

Karyera va terma jamoadagi natijalar

  • «Bunyodkor» tizimi tarbiyalanuvchisi, keyin «Dinamo»da 55 o‘yin, 1 gol.

  • 2023 U-20 Osiyo kubogi g‘olibi, yoshlar jahon chempionati ishtirokchisi.

  • 2026 yilda kattalar terma jamoasida debyut va ilk gol.

Rossiyadagi yangi bosqich

  • «Rubin» Rossiya Premer-ligasida sakkizinchi o‘rinda.

  • 3-turda «Orenburg»ga qarshi uchrashuv 9 avgust kuni.

  • Transfer klublar va murabbiylar tomonidan rasman tasdiqlangan.

“O‘rozov uchun bu transfer moliyaviy va sportda yangi bosqichdir.”

O‘rozovning Rossiyadagi yangi imkoniyatlari haqida nima deb o‘ylaysiz? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani do‘stlaringizga, futbol ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri «Real»ga yaqinlashdimi? 80 millionlik to‘siq qoldi...Rodri «Real»ga yaqinlashdimi? 80 millionlik to‘siq qoldi...Bugun, 20:46Islom Maxachevni oktagonda nima ushlab turibdi? Javob kutilmagan...Islom Maxachevni oktagonda nima ushlab turibdi? Javob kutilmagan...Bugun, 20:4211 ta oltin medal va Osiyo taxti egallandi: O‘zbekiston MMAda tengsiz!11 ta oltin medal va Osiyo taxti egallandi: O‘zbekiston MMAda tengsiz!Bugun, 20:39Islom Maxachev Ian Garrini nechanchi raundda mag‘lub etmoqchi ekanini aytdiIslom Maxachev Ian Garrini nechanchi raundda mag‘lub etmoqchi ekanini aytdiBugun, 18:32Har qanday kamardan ham ulug‘ yutuq: Umar Maxachev haqida yozdiHar qanday kamardan ham ulug‘ yutuq: Umar Maxachev haqida yozdiBugun, 18:25Roberto De Zerbi Kristian Romeroning kelajagiga aniqlik kiritdiRoberto De Zerbi Kristian Romeroning kelajagiga aniqlik kiritdiBugun, 17:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda