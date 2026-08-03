Jahongir O‘rozov «Rubin»da: yangi tarix va katta moliyaviy sakrash
Samarqandning «Dinamo» klubi himoyachisi Jahongir O‘rozov Rossiya Premer-ligasida o‘zini sinab ko‘radi. Jahongir O‘rozov «Dinamo»dan «Rubin»ga ijara asosida o‘tdi va moliyaviy jihatdan katta sakrashga erishdi. Rossiyada yangi tarix boshlanmoqda.
Bu haqda «Rubin» klubi mabuot xizmati ham rasmiy saytida xabar qildi.
«Jahongir – O‘zbekiston milliy jamoasi o‘yinchisi. Bu yil yozda O‘rozov milliy jamoasi bilan jahon chempionatida ishtirok etdi. Xush kelibsan!», deyiladi xabarda.
U 2026 yil oxirigacha ijara huquqi asosida to‘p suradi. 22 yoshli himoyachiga 13-raqam berilgan.
Transfer va moliyaviy shartlar
O‘rozov «Rubin»ga 100 ming yevro evaziga ijaraga o‘tdi, shartnomada 700 ming yevroga sotib olish imkoniyati mavjud.
Yangi klubda yillik maoshi 450 ming yevro — avvalgi daromadidan to‘rt baravar ko‘p.
Transfermarkt himoyachining bozor qiymatini 1,2 mln yevro deb baholagan.
Karyera va terma jamoadagi natijalar
«Bunyodkor» tizimi tarbiyalanuvchisi, keyin «Dinamo»da 55 o‘yin, 1 gol.
2023 U-20 Osiyo kubogi g‘olibi, yoshlar jahon chempionati ishtirokchisi.
2026 yilda kattalar terma jamoasida debyut va ilk gol.
Rossiyadagi yangi bosqich
«Rubin» Rossiya Premer-ligasida sakkizinchi o‘rinda.
3-turda «Orenburg»ga qarshi uchrashuv 9 avgust kuni.
Transfer klublar va murabbiylar tomonidan rasman tasdiqlangan.
“O‘rozov uchun bu transfer moliyaviy va sportda yangi bosqichdir.”
O‘rozovning Rossiyadagi yangi imkoniyatlari haqida nima deb o‘ylaysiz? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani do‘stlaringizga, futbol ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…