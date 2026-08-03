Hennessey Blackbird: 850 ot kuchiga ega yangi superkar taqdim etildi
Amerikaning mashhur Hennessey kompaniyasi oʻzining uchinchi mutlaqo yangi modeli boʻlgan Blackbird superkarini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu avtomobil Venom F5 modelining oʻrnini egallaydi va "inson va mashina oʻrtasidagi maksimal bogʻliqlik" tamoyiliga asoslanib yaratilgan. Raqamli ekranlardan butunlay voz kechilgan mazkur sportkar haydovchiga sof hayajon ulashish hamda eng yuqori dinamik koʻrsatkichlarni taʼminlash uchun moʻljallangan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi superkarning texnik imkoniyatlari uni oʻz sinfining eng yuqori pogʻonasiga olib chiqadi. Avtomobil 800-850 ot kuchi quvvatiga ega boʻlib, 0 dan 60 milya/soat tezlikka (taxminan 96 km/soat) 3 soniyadan kamroq vaqt ichida erishadi. Uning maksimal tezligi soatiga 220 milyani tashkil etadi. Maxsus uglerod tolali kuzov va truba qoʻllangani tufayli mashinaning quruq vazni 1360 kilogrammdan kam boʻlishiga erishilgan.
Kuchli V8 dvigateli va mexanik uzatmalar qutisiAvtomobilning yuragi Nascar poygalari bilan tanilgan Ilmor Engineering kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan yuqori aylanishli, atmosferali V8 dvigatelidan iborat. Ushbu quvvat agregati daqiqasiga 9000 aylanish chastotasiga moʻljallangan. Dvigatel oʻz zaxirasini orqa oʻqqa ochiq turdagi olti pogʻonali mexanik uzatmalar qutisi orqali uzatadi.
Garchi avtomobil faol osma tizimi, qulflashga qarshi tormozlash va tortishni boshqarish kabi elektron yordamchilarga ega boʻlsa-da, Hennessey haydovchini toʻgʻridan-toʻgʻri boshqaruv jarayonining markaziga qoʻyishni vaʼda qilmoqda. Narx jihatidan oʻxshash boʻlgan McLaren W1 modeliga nisbatan analogik alternativa sifatida yaratilgan bu superkar haydovchiga oʻziga xos boshqaruv madaniyatini taqdim etadi.
Aviatsiya ruhidagi dizayn va uzoq masofali sayohatlarSuperkar dizayni 1960-yillardagi Lockheed SR-71 Blackbird josuslik samolyotiga bagʻishlangan hurmat sifatida gavdalantirilgan. Hennessey ushbu nomdan foydalanish huquqini rasman qoʻlga kiritgan. Shu bilan birga, model birinchi navbatda kundalik yoʻllar uchun moʻljallangan boʻlib, uning dasturi haydash qulayligi, koʻrinish va yukxonani ustuvor vazifa qilib belgilagan. Avtomobil bir kunda 800 millik masofani bemalol bosib oʻtishga qodir.
Aerodinamika avtomobil tuzilishida muhim oʻrin tutadi. SR-71 dumi shaklidan ilhomlangan faol orqa stabilizatorlar soatiga 71 milyadan yuqori tezlikda 71 gradushgacha qiya boʻlib, pastga bosish kuchini saqlab turadi. Toʻrtta chiqarish quvurlari esa 1947-yilda tovush baryerini birinchi boʻlib yengib oʻtgan Bell X-1 raketa-samolyotiga ishora qiladi.
Aviatsiya mavzusi avtomobilning kabinasida ham oʻz aksini topgan. Interyer koʻplab ochiq uglerod tolasi elementlari, koʻrinib turgan pedal mexanizmlari hamda raqamli displey oʻrniga oʻrnatilgan aniq koʻrsatkichli anʼanaviy darchalar va soatlar bilan jihozlangan.
…