Hennessey Blackbird: 850 ot kuchiga ega yangi superkar taqdim etildi

·0·Avto
Hennessey Blackbird: 850 ot kuchiga ega yangi superkar taqdim etildi

Amerikaning mashhur Hennessey kompaniyasi oʻzining uchinchi mutlaqo yangi modeli boʻlgan Blackbird superkarini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu avtomobil Venom F5 modelining oʻrnini egallaydi va "inson va mashina oʻrtasidagi maksimal bogʻliqlik" tamoyiliga asoslanib yaratilgan. Raqamli ekranlardan butunlay voz kechilgan mazkur sportkar haydovchiga sof hayajon ulashish hamda eng yuqori dinamik koʻrsatkichlarni taʼminlash uchun moʻljallangan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi superkarning texnik imkoniyatlari uni oʻz sinfining eng yuqori pogʻonasiga olib chiqadi. Avtomobil 800-850 ot kuchi quvvatiga ega boʻlib, 0 dan 60 milya/soat tezlikka (taxminan 96 km/soat) 3 soniyadan kamroq vaqt ichida erishadi. Uning maksimal tezligi soatiga 220 milyani tashkil etadi. Maxsus uglerod tolali kuzov va truba qoʻllangani tufayli mashinaning quruq vazni 1360 kilogrammdan kam boʻlishiga erishilgan.

Kuchli V8 dvigateli va mexanik uzatmalar qutisi

Avtomobilning yuragi Nascar poygalari bilan tanilgan Ilmor Engineering kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan yuqori aylanishli, atmosferali V8 dvigatelidan iborat. Ushbu quvvat agregati daqiqasiga 9000 aylanish chastotasiga moʻljallangan. Dvigatel oʻz zaxirasini orqa oʻqqa ochiq turdagi olti pogʻonali mexanik uzatmalar qutisi orqali uzatadi.

Garchi avtomobil faol osma tizimi, qulflashga qarshi tormozlash va tortishni boshqarish kabi elektron yordamchilarga ega boʻlsa-da, Hennessey haydovchini toʻgʻridan-toʻgʻri boshqaruv jarayonining markaziga qoʻyishni vaʼda qilmoqda. Narx jihatidan oʻxshash boʻlgan McLaren W1 modeliga nisbatan analogik alternativa sifatida yaratilgan bu superkar haydovchiga oʻziga xos boshqaruv madaniyatini taqdim etadi.

Aviatsiya ruhidagi dizayn va uzoq masofali sayohatlar

Superkar dizayni 1960-yillardagi Lockheed SR-71 Blackbird josuslik samolyotiga bagʻishlangan hurmat sifatida gavdalantirilgan. Hennessey ushbu nomdan foydalanish huquqini rasman qoʻlga kiritgan. Shu bilan birga, model birinchi navbatda kundalik yoʻllar uchun moʻljallangan boʻlib, uning dasturi haydash qulayligi, koʻrinish va yukxonani ustuvor vazifa qilib belgilagan. Avtomobil bir kunda 800 millik masofani bemalol bosib oʻtishga qodir.

Aerodinamika avtomobil tuzilishida muhim oʻrin tutadi. SR-71 dumi shaklidan ilhomlangan faol orqa stabilizatorlar soatiga 71 milyadan yuqori tezlikda 71 gradushgacha qiya boʻlib, pastga bosish kuchini saqlab turadi. Toʻrtta chiqarish quvurlari esa 1947-yilda tovush baryerini birinchi boʻlib yengib oʻtgan Bell X-1 raketa-samolyotiga ishora qiladi.

Aviatsiya mavzusi avtomobilning kabinasida ham oʻz aksini topgan. Interyer koʻplab ochiq uglerod tolasi elementlari, koʻrinib turgan pedal mexanizmlari hamda raqamli displey oʻrniga oʻrnatilgan aniq koʻrsatkichli anʼanaviy darchalar va soatlar bilan jihozlangan.

HennesseySuperkarElektromobilAvtomobilDvigatel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ferrari o‘zining yangi sintez qilingan uzatmalar qutisini taqdim etdiFerrari o‘zining yangi sintez qilingan uzatmalar qutisini taqdim etdiBugun, 22:58Amazon kompaniyasiga qarashli Zoox AQShda ilk bor toʻliq avtonom taksi uchun tijoriy ruxsat oldiAmazon kompaniyasiga qarashli Zoox AQShda ilk bor toʻliq avtonom taksi uchun tijoriy ruxsat oldiBugun, 16:55Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallarXitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallarBugun, 16:50Renault 4 avtomobili egalarida oʻziga xos birdamlik muhiti shakllandiRenault 4 avtomobili egalarida oʻziga xos birdamlik muhiti shakllandiBugun, 15:55Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdiFerrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdiBugun, 15:53Elektromobil quvvatlash xarajatlarini tejashning samarali usullariElektromobil quvvatlash xarajatlarini tejashning samarali usullariBugun, 13:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi