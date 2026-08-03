Jordan Henderson kutilmaganda Chelsi safiga qoʻshildi

·22·Sport
Jordan Henderson kutilmaganda Chelsi safiga qoʻshildi
Qisqacha

Jordan Henderson Brentford bilan shartnomasini bekor qilib, erkin agent sifatida Chelsi bilan 2028-yilning yoziga qadar mo'ljallangan bitim imzoladi. 36 yoshli yarimhimoyachi jamoaga tajriba va yetakchilik olib kelishi, shuningdek, Andrey Santosning Manchester Yunaytedga sotilishidan keyin markazdagi bo'shliqni to'ldirishi kutilmoqda.

Tajribali yarimhimoyachi Jordan Henderson Brentford bilan shartnomasini bekor qilgach, erkin agent sifatida Chelsi jamoasiga oʻtdi. Goal.com xabar berishicha, 36 yoshli futbolchi Gʻarbiy London klubi bilan 2028-yilning yoziga qadar moʻljallangan bitim imzolagan va yosh jamoadoshlariga tajriba hamda yetakchilik olib kelishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Brentford bilan ikki yillik shartnomasining yarmini yakunlagan sobiq Liverpul sardori yangi chaqiruvni qabul qilishga qaror qildi. U klub matbuot xizmatiga bergan intervyusida bu taklifni rad eta olmaganini taʼkidladi.

Yangi jamoa va rahbarlarga yuqori baho

"Klubning koʻlami, men katta hurmat qiladigan bosh murabbiy hamda futbolchilarning saviyasini hisobga olgan holda, bu men rad eta olmaydigan ulkan imkoniyat edi", — dedi Henderson. Shuningdek, u Chelsi rahbariyatining yondashuvi va munosabatidan qattiq taʼsirlanganini qoʻshimcha qildi.

Chelsi rahbariyatining bu qadami Andrey Santosning yozda Manchester Yunaytedga sotib yuborilishidan boʻshagan markazdagi boʻshliqni toʻldirishga qaratilgan. Jamoa tarkibi yosh futbolchilardan iborat boʻlgani bois, tajribali oʻyinchining kelishi ichki muhit va intizomni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Boy tajriba va xalqaro maydondagi nufuz

Faoliyati davomida sakkizta yirik sovrinni qoʻlga kiritgan ingliz futbolchisi bosim yuqori boʻlgan vaziyatlarda qanday oʻynashni yaxshi biladi. Brentfordning sobiq ustozi Keyt Endryus uni zamonaviy Premyer-liga tarixidagi eng taʼsirli yetakchilardan biri deb atagan edi.

Shuningdek, Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel ham Hendersonni "gʻoliblar mentalitetiga ega futbolchi" deb taʼriflab, uning xarakteri va energiyasi har qanday kiyinish xonasiga kerakligini urgʻulagan. Henderson terma safida 90 ta oʻyin oʻtkazib ulgurgan va 2026-yilgi jahon chempionati tarkibiga ham kiritilgan.

Qayd etish joizki, Jordan uchun Stamford Bridge begona joy emas. U oʻzining professional faoliyatidagi debyutini aynan shu stadionda 2008-yilda Sanderlend safida oʻtkazgan edi. Livipuldagi afsonaviy davridan soʻng Saudiya Arabistonining Al-Ittifaq va Ayaks klublarida toʻp surgan yarimhimoyachi 2025-yilda Angliya chempionatiga qaytgan edi.

Jordan HendersonChelsiPremyer-ligaFutbol transferlariAngliya terma jamoasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Transfer bozori jonli efirda: A Seriyadagi soʻnggi kelishuvlarTransfer bozori jonli efirda: A Seriyadagi soʻnggi kelishuvlarBugun, 22:54Kasemiro transferi atrofida mojaro: LA Galaxy va Inter Miami mojarosiKasemiro transferi atrofida mojaro: LA Galaxy va Inter Miami mojarosiBugun, 22:51«Neftchi» Samarqandda to‘xtadi: peshqadam ochko yo‘qotdi«Neftchi» Samarqandda to‘xtadi: peshqadam ochko yo‘qotdiBugun, 22:46Vasilije Adzic Yuventusdan Sassuologa koʻchib oʻtdiVasilije Adzic Yuventusdan Sassuologa koʻchib oʻtdiBugun, 22:39Chempionlar ligasida hal qiluvchi qur’a: 7 juftlik aniq bo‘ldiChempionlar ligasida hal qiluvchi qur’a: 7 juftlik aniq bo‘ldiBugun, 22:27«PSJ» Google bilan hamkorlik qilishga o‘tdi: Gemini klub yordamchisi bo‘ldi«PSJ» Google bilan hamkorlik qilishga o‘tdi: Gemini klub yordamchisi bo‘ldiBugun, 22:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda