Ferrari o‘zining yangi sintez qilingan uzatmalar qutisini taqdim etdi

·0·Avto
Ferrari o‘zining yangi sintez qilingan uzatmalar qutisini taqdim etdi

Avtomobilsozlik sanoatining eng nufuzli brendlaridan biri bo‘lgan Ferrari muxlislar qalbidan chuqur joy olgan mexanik uzatmalar qutisi hissiyotini zamonaviy texnologiyalar yordamida qaytadan jonlantirishga qaror qildi. Maranellodagi bosh qarorgohda maxsus tanishuv jarayonida injenerlar klassik haydash madaniyatini saqlab qolgan holda, mutlaqo yangi yondashuvni namoyish etishdi. Bu yangilik haqiqiy sport avtomobillari ishqibozlari e'tiborini o‘ziga tortib, avtomobil olamida katta qiziqish uyg‘otmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Ferrari mutaxassislari haydovchini bu mexanizm aslida boshqa narsa ekanligiga ishontira oladigan o‘ziga xos uzatmalar qutisini yaratishga muvaffaq bo‘lishdi. Gap shundaki, yangi texnologiya sof mexanik tizim bo‘lmasa-da, haydovchiga to‘laqonli mexanik uzatmalar qutisini boshqarayotgandek taassurot qoldiradi. Bu esa zamonaviy superkarlarning yuqori unumdorligini an'anaviy boshqaruv zavqi bilan uyg‘unlashtirish imkonini beradi.

Noyob model va uning xususiyatlari

Mazkur innovatsion yechim tatbiq etilgan 12Cilindri Manuale modeli 599 GTB rusumidan beri mashhur ochiq teshikli mexanik richagi va to‘liq pedal jamlanmasiga ega bo‘lgan ilk V12 dvigatelli Ferrari hisoblanadi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, kompaniya rasmiy tavsiflarda «mexanik» so‘zini ataylab ishlatmaslikni ma'qul ko‘rgan. Bu esa avtomobilning texnik tabiati odatiy tizimlardan farq qilishiga ishora qiladi.

Ushbu noyob avtomobilning narxi oddiy versiya qiymatiga qo‘shimcha ravishda butun boshli bitta 911 GT3 narxiga teng bo‘lib, juda qimmat turishiga qaramay, barcha nusxalari allaqachon sotib bo‘lingan. Bu kabi eksklyuziv modellar avtomobil bozorida har doim yuqori baholanishini va kolleksionerlar o‘rtasida katta talabga ega ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Hozirgi kunda avtomobilsozlik bozorida elektromobillar va avtomatlashtirilgan tizimlar ustunlik qilayotgan bir paytda, Ferrari'ning bu qadami haydovchi va mashina o‘rtasidagi hissiy aloqani saqlab qolishga qaratilgan muhim qadamdir. Garchi tizim to‘g‘ridan-to‘g‘ri mexanik bo‘lmasa-da, uning taqdim etadigan emotsiyalari an'anaviy petrolhead'lar psixologiyasiga mos keladi. Kelgusida bunday texnologiyalar boshqa sport avtomobillarida ham qo‘llanilishi kutilmoqda.

Ferrari12CilindriAvtomobilTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hennessey Blackbird: 850 ot kuchiga ega yangi superkar taqdim etildiHennessey Blackbird: 850 ot kuchiga ega yangi superkar taqdim etildiBugun, 22:57Amazon kompaniyasiga qarashli Zoox AQShda ilk bor toʻliq avtonom taksi uchun tijoriy ruxsat oldiAmazon kompaniyasiga qarashli Zoox AQShda ilk bor toʻliq avtonom taksi uchun tijoriy ruxsat oldiBugun, 16:55Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallarXitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallarBugun, 16:50Renault 4 avtomobili egalarida oʻziga xos birdamlik muhiti shakllandiRenault 4 avtomobili egalarida oʻziga xos birdamlik muhiti shakllandiBugun, 15:55Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdiFerrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdiBugun, 15:53Elektromobil quvvatlash xarajatlarini tejashning samarali usullariElektromobil quvvatlash xarajatlarini tejashning samarali usullariBugun, 13:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi
Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladi