Ferrari o‘zining yangi sintez qilingan uzatmalar qutisini taqdim etdi
Avtomobilsozlik sanoatining eng nufuzli brendlaridan biri bo‘lgan Ferrari muxlislar qalbidan chuqur joy olgan mexanik uzatmalar qutisi hissiyotini zamonaviy texnologiyalar yordamida qaytadan jonlantirishga qaror qildi. Maranellodagi bosh qarorgohda maxsus tanishuv jarayonida injenerlar klassik haydash madaniyatini saqlab qolgan holda, mutlaqo yangi yondashuvni namoyish etishdi. Bu yangilik haqiqiy sport avtomobillari ishqibozlari e'tiborini o‘ziga tortib, avtomobil olamida katta qiziqish uyg‘otmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Ferrari mutaxassislari haydovchini bu mexanizm aslida boshqa narsa ekanligiga ishontira oladigan o‘ziga xos uzatmalar qutisini yaratishga muvaffaq bo‘lishdi. Gap shundaki, yangi texnologiya sof mexanik tizim bo‘lmasa-da, haydovchiga to‘laqonli mexanik uzatmalar qutisini boshqarayotgandek taassurot qoldiradi. Bu esa zamonaviy superkarlarning yuqori unumdorligini an'anaviy boshqaruv zavqi bilan uyg‘unlashtirish imkonini beradi.
Noyob model va uning xususiyatlariMazkur innovatsion yechim tatbiq etilgan 12Cilindri Manuale modeli 599 GTB rusumidan beri mashhur ochiq teshikli mexanik richagi va to‘liq pedal jamlanmasiga ega bo‘lgan ilk V12 dvigatelli Ferrari hisoblanadi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, kompaniya rasmiy tavsiflarda «mexanik» so‘zini ataylab ishlatmaslikni ma'qul ko‘rgan. Bu esa avtomobilning texnik tabiati odatiy tizimlardan farq qilishiga ishora qiladi.
Ushbu noyob avtomobilning narxi oddiy versiya qiymatiga qo‘shimcha ravishda butun boshli bitta 911 GT3 narxiga teng bo‘lib, juda qimmat turishiga qaramay, barcha nusxalari allaqachon sotib bo‘lingan. Bu kabi eksklyuziv modellar avtomobil bozorida har doim yuqori baholanishini va kolleksionerlar o‘rtasida katta talabga ega ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.
Hozirgi kunda avtomobilsozlik bozorida elektromobillar va avtomatlashtirilgan tizimlar ustunlik qilayotgan bir paytda, Ferrari'ning bu qadami haydovchi va mashina o‘rtasidagi hissiy aloqani saqlab qolishga qaratilgan muhim qadamdir. Garchi tizim to‘g‘ridan-to‘g‘ri mexanik bo‘lmasa-da, uning taqdim etadigan emotsiyalari an'anaviy petrolhead'lar psixologiyasiga mos keladi. Kelgusida bunday texnologiyalar boshqa sport avtomobillarida ham qo‘llanilishi kutilmoqda.
…