Valar Atomics yadroviy startapi 1 milliard dollar investitsiya jalb qildi

·0·Texno
Valar Atomics yadroviy startapi 1 milliard dollar investitsiya jalb qildi

Yadroviy texnologiyalar sohasida faoliyat yurituvchi Valar Atomics kompaniyasi Sequoia investitsiya fondi boshchiligida 1 milliard dollarlik yirik aksiyadorlik kapitalini jalb qilganini rasman tasdiqladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur moliyalashtirish raundi startap uchun yangi bosqichni boshlab berib, uni kichik modular reaktorlar bozoridagi yetakchilardan biriga aylantirishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Kompaniya asoschisi va bosh direktori Isaiah Taylorning maʼlum qilishicha, investitsiya raundidan tashqari, Erebor hamda boshqa banklar tomonidan 200 million dollarlik kredit liniyasi ham ajratilgan. Bloomberg xabariga koʻra, garchi Valar Atomics oʻzining bozor qiymatini oshkor etmagan boʻlsa-da, startapning qiymati 6 milliard dollarga baholanmoqda.

Valar Atomics anʼanaviy stansiyalarga nisbatan arzonroq va tezroq quriladigan, zavodda yigʻiladigan kichik modular reaktorlarni (SMRs) loyihalashtirmoqda. Joriy yilning iyun oyida kompaniya oʻzining Ward 250 reaktori NVIDIA Blackwell tizimini muvaffaqiyatli quvvatlantirganini namoyish etgan edi. Shuningdek, tomonlar suv ishlatmaydigan 30 megavatt quvvatli sunʼiy intellekt zavodini birgalikda rivojlantirish boʻyicha kelishuvga erishgan.

Yadroviy energiya va sunʼiy intellekt uygʻunligi

Startap vakillarining taʼkidlashicha, ishlab chiqarilayotgan har bir reaktordan kelgusih avlod qurilmalarini takomillashtirish uchun zarur boʻlgan muhandislik va operatsion maʼlumotlar yigʻib boriladi. Bu esa texnologik rivojlanish sikllarini sezilarli darajada tezlashtiradi.

Kompaniya bayonotida qayd etilishicha, NOVA yadrosini yaratishga ikki yil vaqt ketgan boʻlsa, Ward 250 reaktorini ishga tushirish uchun atigi yetti oy kifoya qilgan. Har bir yangi obyekt qurilishi bilan jarayon tezlashib, kelgusida yiliga oʻnlab, yuzlab va minglab reaktorlar ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Ushbu yirik moliyalashtirish aynan SMR parklarini ommaviy ishlab chiqarish maqsadiga xizmat qiladi.

Soha boʻyicha raqobat va kengayish

Mazkur yoʻnalishda yagona oʻyinchi boʻlmagan Valar Atomics qator boshqa startaplar bilan raqobat olib bormoqda. Xususan, oxirgi oylarda Antares 470 million dollar, X-energy esa IPO orqali 1 milliard dollar mablagʻ yigʻishga muvaffaq boʻldi.

Valar Atomics kompaniyasining soʻnggi moliyalashtirish raundida Sequoia bilan bir qatorda quyidagi investitsiya fondlari va tuzilmalar ishtirok etdi:

  • Apandion Capital
  • Atreides Management
  • Conviction va Dream Ventures
  • HOF Capital hamda Point72 Ventures
  • Riot Ventures, Snowpoint Ventures va Valor Equity Partners
Yangi jalb etilgan mablagʻlar hisobiga Sequoia hamkori Shaun Maguire kompaniya Direktorlar kengashiga qoʻshildi. Bu esa startapning kelgusidagi strategik qarorlari va global bozorga chiqish rejalarini yanada kuchaytirishi kutilmoqda.

Valar AtomicsYadroviy reaktorlarInvestitsiyaTexnologiyalarSun'iy intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya Federal antimonopoliya xizmati Apple kompaniyasiga nisbatan ish qoʻzgʻatdiRossiya Federal antimonopoliya xizmati Apple kompaniyasiga nisbatan ish qoʻzgʻatdiBugun, 22:54WhatsApp messenjerida foydalanuvchi akkauntlari bloklanishi kuzatildiWhatsApp messenjerida foydalanuvchi akkauntlari bloklanishi kuzatildiBugun, 22:53Samsung xavfsizlikni kuchaytirib, internetni ulashuvchi TV ilovalarni taqiqladiSamsung xavfsizlikni kuchaytirib, internetni ulashuvchi TV ilovalarni taqiqladiBugun, 17:29Nyu-York shtatida yirik data-sentrlar qurilishiga vaqtinchalik taqiq qoʻyildiNyu-York shtatida yirik data-sentrlar qurilishiga vaqtinchalik taqiq qoʻyildiBugun, 17:24Xiaomi teri bilan kontaktdan soʻng ishga tushuvchi ultraiycham britvani taqdim etdiXiaomi teri bilan kontaktdan soʻng ishga tushuvchi ultraiycham britvani taqdim etdiBugun, 16:21Sunʼiy intellektni joriy etish muammosini hal qiluvchi startap 20 million dollar mablagʻ jalb qildiSunʼiy intellektni joriy etish muammosini hal qiluvchi startap 20 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi