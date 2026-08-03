Valar Atomics yadroviy startapi 1 milliard dollar investitsiya jalb qildi
Yadroviy texnologiyalar sohasida faoliyat yurituvchi Valar Atomics kompaniyasi Sequoia investitsiya fondi boshchiligida 1 milliard dollarlik yirik aksiyadorlik kapitalini jalb qilganini rasman tasdiqladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur moliyalashtirish raundi startap uchun yangi bosqichni boshlab berib, uni kichik modular reaktorlar bozoridagi yetakchilardan biriga aylantirishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Kompaniya asoschisi va bosh direktori Isaiah Taylorning maʼlum qilishicha, investitsiya raundidan tashqari, Erebor hamda boshqa banklar tomonidan 200 million dollarlik kredit liniyasi ham ajratilgan. Bloomberg xabariga koʻra, garchi Valar Atomics oʻzining bozor qiymatini oshkor etmagan boʻlsa-da, startapning qiymati 6 milliard dollarga baholanmoqda.
Valar Atomics anʼanaviy stansiyalarga nisbatan arzonroq va tezroq quriladigan, zavodda yigʻiladigan kichik modular reaktorlarni (SMRs) loyihalashtirmoqda. Joriy yilning iyun oyida kompaniya oʻzining Ward 250 reaktori NVIDIA Blackwell tizimini muvaffaqiyatli quvvatlantirganini namoyish etgan edi. Shuningdek, tomonlar suv ishlatmaydigan 30 megavatt quvvatli sunʼiy intellekt zavodini birgalikda rivojlantirish boʻyicha kelishuvga erishgan.
Yadroviy energiya va sunʼiy intellekt uygʻunligiStartap vakillarining taʼkidlashicha, ishlab chiqarilayotgan har bir reaktordan kelgusih avlod qurilmalarini takomillashtirish uchun zarur boʻlgan muhandislik va operatsion maʼlumotlar yigʻib boriladi. Bu esa texnologik rivojlanish sikllarini sezilarli darajada tezlashtiradi.
Kompaniya bayonotida qayd etilishicha, NOVA yadrosini yaratishga ikki yil vaqt ketgan boʻlsa, Ward 250 reaktorini ishga tushirish uchun atigi yetti oy kifoya qilgan. Har bir yangi obyekt qurilishi bilan jarayon tezlashib, kelgusida yiliga oʻnlab, yuzlab va minglab reaktorlar ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Ushbu yirik moliyalashtirish aynan SMR parklarini ommaviy ishlab chiqarish maqsadiga xizmat qiladi.
Soha boʻyicha raqobat va kengayishMazkur yoʻnalishda yagona oʻyinchi boʻlmagan Valar Atomics qator boshqa startaplar bilan raqobat olib bormoqda. Xususan, oxirgi oylarda Antares 470 million dollar, X-energy esa IPO orqali 1 milliard dollar mablagʻ yigʻishga muvaffaq boʻldi.
Valar Atomics kompaniyasining soʻnggi moliyalashtirish raundida Sequoia bilan bir qatorda quyidagi investitsiya fondlari va tuzilmalar ishtirok etdi:
- Apandion Capital
- Atreides Management
- Conviction va Dream Ventures
- HOF Capital hamda Point72 Ventures
- Riot Ventures, Snowpoint Ventures va Valor Equity Partners
…