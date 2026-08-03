«Neftchi» Samarqandda to‘xtadi: peshqadam ochko yo‘qotdi

·31·Sport
«Neftchi» Samarqandda to‘xtadi: peshqadam ochko yo‘qotdi
Qisqacha

Superliganing 15-turida «Neftchi» Samarqandda «Dinamo» bilan 0:0 hisobida durang o‘ynab, ikki ochkoni boy berdi. Golsiz yakunlangan bahsda har ikki jamoa xavfli vaziyatlar yaratgan bo‘lsa-da, darvozabonlar Edem Nemanov va Botirali Ergashev ishonchli harakat qildi. «Neftchi» 36 ochko bilan turnir jadvalidagi peshqadamligini saqlab qoldi, «Dinamo» esa ochkolari sonini 21 taga yetkazib, 9-o‘rinda bormoqda.

Superliganing 15-turida chempionlik uchun kurashayotgan «Neftchi» Samarqandda muhim ochkolardan mahrum bo‘ldi. Farg‘onaliklar «Dinamo» mehmoni bo‘lib, imkoniyatlarga boy, ammo golsiz yakunlangan uchrashuvda 0:0 hisobida durang qayd etdi.

Har ikki jamoa raqib darvozasi oldida xavfli vaziyatlar yaratdi. Biroq yakuniy zarbalardagi noaniqlik va darvozabonlarning ishonchli harakatlari sabab muxlislar gol ko‘ra olmadi.

Vaziyatlar bo‘ldi, hisob esa o‘zgarmadi

Uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq jamoalar ehtiyotkor, shu bilan birga faol futbol namoyish qildi. «Dinamo» o‘z maydonida peshqadamdan cho‘chimasdan harakat qilgan bo‘lsa, «Neftchi» to‘p nazorati va tajribali hujum chizig‘i orqali natijaga erishishga urindi.

Samarqandliklar safida Anvarjon Xojimirzayev, Tigran Avanesyan va Xaris Xaydarevich hujumlarni rivojlantirishga harakat qildi. Farg‘onaliklarning oldingi chizig‘ida esa Xurshid G‘iyosov, Jamshid Iskanderov va Zoran Marushich faol bo‘ldi.

Shunga qaramay, birinchi bo‘limda ham, tanaffusdan keyin ham darvozalar daxlsiz qoldi.

«Dinamo» bir vaqtda uchta o‘zgarish qildi

Samarqand klubi murabbiylar shtabi 62-daqiqada o‘yin ssenariysini o‘zgartirish uchun birdaniga uch futbolchini maydonga tushirdi.

Jahongirbek Abdusalomov, Rasul Yo‘ldoshev va Nurillo To‘xtasinov o‘yinga qo‘shildi. Bu qaror mezbonlarning hujumda yangi kuch va tezlik hosil qilishni istaganini ko‘rsatdi.

«Neftchi» ham ikkinchi bo‘lim boshidayoq tarkibga o‘zgartish kiritdi. Nurmuhammad Abdug‘aniyev o‘rniga Alisher Odilov tushirildi. 63-daqiqada esa Vladimir Yovovichni Juraniy Fransisko Ferreyra almashtirdi.

Ikki jamoa ham zaxira imkoniyatlaridan foydalangan bo‘lsa-da, bu o‘zgarishlar tablodagi nollarni o‘zgartira olmadi.

Peshqadamlik saqlandi, ammo ikki ochko yo‘qotildi

Golsiz durangdan keyin «Neftchi» ochkolari sonini 36 taga yetkazdi va Superliga turnir jadvalida peshqadamlikni saqlab qoldi.

Biroq farg‘onaliklar Samarqandda g‘alaba qozonganida ta’qibchilaridan uzoqlashish imkoniga ega bo‘lardi. Shu nuqtayi nazardan, durang «Neftchi» uchun bir ochko emas, boy berilgan ikki ochko sifatida ham baholanishi mumkin.

«Dinamo» esa kuchli raqibga qarshi ochko olib, jamg‘armasini 21 taga yetkazdi. Samarqand klubi 15-turdan keyin 9-pog‘onani egallab turibdi.

Jamoa

Ochko

O‘rin

«Neftchi»

36

1

«Dinamo»

21

9

Himoyachilar hujumchilardan ustun keldi

Uchrashuvda gol urilmagan bo‘lsa-da, bu bahs zerikarli o‘tganini anglatmaydi. Ikki tomonda ham hisobni ochish uchun imkoniyatlar bo‘ldi, ammo himoya chiziqlari hal qiluvchi vaziyatlarda xatoga yo‘l qo‘ymadi.

«Dinamo» darvozasini qo‘riqlagan Edem Nemanov va «Neftchi» posboni Botirali Ergashev jamoalariga «quruq» o‘yin o‘tkazishda yordam berdi.

Ayniqsa, peshqadamga qarshi ochko olgan «Dinamo» o‘z maydonida har qanday raqib uchun murakkab jamoa ekanini ko‘rsatdi. «Neftchi» esa ustunlikni golga aylantirish borasida qiynaldi.

Uchrashuv qaydnomasi

Superliga, 15-tur

«Dinamo» — «Neftchi» 0:0

«Dinamo»: Edem Nemanov, Mixail Shtefan, Sanjar Qodirqulov, Anvarjon Xojimirzayev (Jahongirbek Abdusalomov, 62), Tigran Avanesyan (Rasul Yo‘ldoshev, 62), Jaloliddin Jumaboyev, Oybek O‘rmonjonov, Marko Stanoyevich, Xaris Xaydarevich (Nurillo To‘xtasinov, 62), Firdavs Abdurahmonov, Behruzbek Oblaqulov.

«Neftchi»: Botirali Ergashev, Boyan Siger, Ikromjon Aliboyev, Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, Vladimir Yovovich (Juraniy Fransisko Ferreyra, 63), Xurshid G‘iyosov, Jamshid Iskanderov, Nurmuhammad Abdug‘aniyev (Alisher Odilov, 46), Anvarjon G‘ofurov, Zoran Marushich, Farrux Sayfiyev.

Chempionlik poygasida har bir ochko muhim

Mavsumning ikkinchi qismi yaqinlashgan sari «Neftchi» uchun har bir uchrashuvning ahamiyati oshib boradi. Peshqadamlik saqlanib qolgan bo‘lsa-da, Samarqanddagi durang raqiblarga farqni qisqartirish imkonini berishi mumkin.

«Dinamo» esa kuchli raqibdan olingan ochko orqali jadvaldagi o‘rnini mustahkamladi. Samarqandliklar keyingi turlarda hujumdagi imkoniyatlardan samaraliroq foydalansa, yuqori pog‘onalarga yaqinlashish imkoniga ega.

Sizningcha, Samarqanddagi ikki ochko yo‘qotilishi «Neftchi»ning chempionlik poygasiga ta’sir qiladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

NeftchiDinamoSamarkandFergana
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi himoyachisi Trevoh Chalobah Komo jamoasiga oʻtmoqdaChelsi himoyachisi Trevoh Chalobah Komo jamoasiga oʻtmoqdaBugun, 23:15Manchester Siti Pedro Netoni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiManchester Siti Pedro Netoni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 23:12Transfer bozori jonli efirda: A Seriyadagi soʻnggi kelishuvlarTransfer bozori jonli efirda: A Seriyadagi soʻnggi kelishuvlarBugun, 22:54Kasemiro transferi atrofida mojaro: LA Galaxy va Inter Miami mojarosiKasemiro transferi atrofida mojaro: LA Galaxy va Inter Miami mojarosiBugun, 22:51Vasilije Adzic Yuventusdan Sassuologa koʻchib oʻtdiVasilije Adzic Yuventusdan Sassuologa koʻchib oʻtdiBugun, 22:39Jordan Henderson kutilmaganda Chelsi safiga qoʻshildiJordan Henderson kutilmaganda Chelsi safiga qoʻshildiBugun, 22:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda