«Neftchi» Samarqandda to‘xtadi: peshqadam ochko yo‘qotdi
Superliganing 15-turida «Neftchi» Samarqandda «Dinamo» bilan 0:0 hisobida durang o‘ynab, ikki ochkoni boy berdi. Golsiz yakunlangan bahsda har ikki jamoa xavfli vaziyatlar yaratgan bo‘lsa-da, darvozabonlar Edem Nemanov va Botirali Ergashev ishonchli harakat qildi. «Neftchi» 36 ochko bilan turnir jadvalidagi peshqadamligini saqlab qoldi, «Dinamo» esa ochkolari sonini 21 taga yetkazib, 9-o‘rinda bormoqda.
Superliganing 15-turida chempionlik uchun kurashayotgan «Neftchi» Samarqandda muhim ochkolardan mahrum bo‘ldi. Farg‘onaliklar «Dinamo» mehmoni bo‘lib, imkoniyatlarga boy, ammo golsiz yakunlangan uchrashuvda 0:0 hisobida durang qayd etdi.
Har ikki jamoa raqib darvozasi oldida xavfli vaziyatlar yaratdi. Biroq yakuniy zarbalardagi noaniqlik va darvozabonlarning ishonchli harakatlari sabab muxlislar gol ko‘ra olmadi.
Vaziyatlar bo‘ldi, hisob esa o‘zgarmadi
Uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq jamoalar ehtiyotkor, shu bilan birga faol futbol namoyish qildi. «Dinamo» o‘z maydonida peshqadamdan cho‘chimasdan harakat qilgan bo‘lsa, «Neftchi» to‘p nazorati va tajribali hujum chizig‘i orqali natijaga erishishga urindi.
Samarqandliklar safida Anvarjon Xojimirzayev, Tigran Avanesyan va Xaris Xaydarevich hujumlarni rivojlantirishga harakat qildi. Farg‘onaliklarning oldingi chizig‘ida esa Xurshid G‘iyosov, Jamshid Iskanderov va Zoran Marushich faol bo‘ldi.
Shunga qaramay, birinchi bo‘limda ham, tanaffusdan keyin ham darvozalar daxlsiz qoldi.
«Dinamo» bir vaqtda uchta o‘zgarish qildi
Samarqand klubi murabbiylar shtabi 62-daqiqada o‘yin ssenariysini o‘zgartirish uchun birdaniga uch futbolchini maydonga tushirdi.
Jahongirbek Abdusalomov, Rasul Yo‘ldoshev va Nurillo To‘xtasinov o‘yinga qo‘shildi. Bu qaror mezbonlarning hujumda yangi kuch va tezlik hosil qilishni istaganini ko‘rsatdi.
«Neftchi» ham ikkinchi bo‘lim boshidayoq tarkibga o‘zgartish kiritdi. Nurmuhammad Abdug‘aniyev o‘rniga Alisher Odilov tushirildi. 63-daqiqada esa Vladimir Yovovichni Juraniy Fransisko Ferreyra almashtirdi.
Ikki jamoa ham zaxira imkoniyatlaridan foydalangan bo‘lsa-da, bu o‘zgarishlar tablodagi nollarni o‘zgartira olmadi.
Peshqadamlik saqlandi, ammo ikki ochko yo‘qotildi
Golsiz durangdan keyin «Neftchi» ochkolari sonini 36 taga yetkazdi va Superliga turnir jadvalida peshqadamlikni saqlab qoldi.
Biroq farg‘onaliklar Samarqandda g‘alaba qozonganida ta’qibchilaridan uzoqlashish imkoniga ega bo‘lardi. Shu nuqtayi nazardan, durang «Neftchi» uchun bir ochko emas, boy berilgan ikki ochko sifatida ham baholanishi mumkin.
«Dinamo» esa kuchli raqibga qarshi ochko olib, jamg‘armasini 21 taga yetkazdi. Samarqand klubi 15-turdan keyin 9-pog‘onani egallab turibdi.
Jamoa
Ochko
O‘rin
«Neftchi»
36
1
«Dinamo»
21
9
Himoyachilar hujumchilardan ustun keldi
Uchrashuvda gol urilmagan bo‘lsa-da, bu bahs zerikarli o‘tganini anglatmaydi. Ikki tomonda ham hisobni ochish uchun imkoniyatlar bo‘ldi, ammo himoya chiziqlari hal qiluvchi vaziyatlarda xatoga yo‘l qo‘ymadi.
«Dinamo» darvozasini qo‘riqlagan Edem Nemanov va «Neftchi» posboni Botirali Ergashev jamoalariga «quruq» o‘yin o‘tkazishda yordam berdi.
Ayniqsa, peshqadamga qarshi ochko olgan «Dinamo» o‘z maydonida har qanday raqib uchun murakkab jamoa ekanini ko‘rsatdi. «Neftchi» esa ustunlikni golga aylantirish borasida qiynaldi.
Uchrashuv qaydnomasi
Superliga, 15-tur
«Dinamo» — «Neftchi» 0:0
«Dinamo»: Edem Nemanov, Mixail Shtefan, Sanjar Qodirqulov, Anvarjon Xojimirzayev (Jahongirbek Abdusalomov, 62), Tigran Avanesyan (Rasul Yo‘ldoshev, 62), Jaloliddin Jumaboyev, Oybek O‘rmonjonov, Marko Stanoyevich, Xaris Xaydarevich (Nurillo To‘xtasinov, 62), Firdavs Abdurahmonov, Behruzbek Oblaqulov.
«Neftchi»: Botirali Ergashev, Boyan Siger, Ikromjon Aliboyev, Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, Vladimir Yovovich (Juraniy Fransisko Ferreyra, 63), Xurshid G‘iyosov, Jamshid Iskanderov, Nurmuhammad Abdug‘aniyev (Alisher Odilov, 46), Anvarjon G‘ofurov, Zoran Marushich, Farrux Sayfiyev.
Chempionlik poygasida har bir ochko muhim
Mavsumning ikkinchi qismi yaqinlashgan sari «Neftchi» uchun har bir uchrashuvning ahamiyati oshib boradi. Peshqadamlik saqlanib qolgan bo‘lsa-da, Samarqanddagi durang raqiblarga farqni qisqartirish imkonini berishi mumkin.
«Dinamo» esa kuchli raqibdan olingan ochko orqali jadvaldagi o‘rnini mustahkamladi. Samarqandliklar keyingi turlarda hujumdagi imkoniyatlardan samaraliroq foydalansa, yuqori pog‘onalarga yaqinlashish imkoniga ega.
Sizningcha, Samarqanddagi ikki ochko yo‘qotilishi «Neftchi»ning chempionlik poygasiga ta’sir qiladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…