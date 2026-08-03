WhatsApp messenjerida foydalanuvchi akkauntlari bloklanishi kuzatildi

·0·Texno
WhatsApp messenjerida foydalanuvchi akkauntlari bloklanishi kuzatildi

Dunyo boʻylab millionlab insonlar foydalanadigan WhatsApp messenjerida texnik nosozlik yuzaga kelib, bir nechta foydalanuvchi akkauntlari kutilmaganda bloklandi va tekshiruv ostiga qoʻyildi. Ushbu holat koʻplab faol mijozlarning kundalik muloqoti va ish jarayoniga oʻz taʼsirini koʻrsatdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, soʻnggi bir necha soat ichida ijtimoiy tarmoqlarda oʻnlab foydalanuvchilar oʻzlarining WhatsApp akkauntlari Meta tomonidan bloklangani va «koʻrib chiqish» bosqichiga oʻtkazilganidan shikoyat qilishgan. Muammoga duch kelganlar X va Threads platformalarida oʻz postlarini qoldirib, xizmatdan foydalana olmay qolganliklarini maʼlum qilishgan.

Foydalanuvchilar duch kelgan cheklovlar

Ilovaga kirishga urinish chogʻida foydalanuvchilarga maxsus oyna chiqqan boʻlib, unda shunday yozuv aks etgan: «Xizmat koʻrsatish shartlariga muvofiqligini tekshirish uchun akkauntingiz faoliyati va qurilma maʼlumotlari tekshirilmoqda. Odatda natija haqida 24 soat ichida xabar beramiz».

Maʼlumot oʻrnida taʼkidlash joizki, Meta kompaniyasiga tegishli ushbu ommabop chat ilovasi butun dunyo boʻylab 3 milliarddan ortiq oylik faol foydalanuvchiga ega. Shu boisdan, hatto nisbatan kichik miqyosdagi nosozlik ham minglab insonlarning ishiga toʻsqinlik qilishi mumkin.

Meta kompaniyasining rasmiy munosabati

TechCrunch soʻroviga javoban Meta vakillari yuzaga kelgan muammoni tan olib, uni bartaraf etish ustida ish olib borilayotganini tasdiqlashdi. Biroq kompaniya qaysi hududlardagi foydalanuvchilar koʻproq zarar koʻrgani yoki nosozlik aynan nima sababdan kelib chiqqani haqida aniq maʼlumot bermadi.

«Biz xizmatimizdan suiisteʼmol qilishga urinadiganlarga qarshi kurashish hamda foydalanuvchilar xavfsizligini taʼminlash uchun doimiy ravishda akkauntlarni bloklab boramiz. Baʼzida bu borada xatoliklarga yoʻl qoʻyamiz va bunday holatlarda odamlarga muloqotni tezroq tiklash uchun imkon qadar tezroq harakat qilamiz. Jabrlangan akkauntlarga kirishni tiklash choralarini koʻrdik», — deya qayd etgan kompaniya vakili.

Hozirgi vaqtda muammo bosqichma-bosqich hal etilib, foydalanuvchilar oʻz sahifalariga qayta tiklanmoqda. Shunga qaramay, mutaxassislar xavfsizlik tizimlarining bunday ommaviy xatolari kelgusida takrorlanmasligi uchun tegishli choralar koʻrilishini kutishmoqda.

WhatsAppMetaTexnologiyaBloklashTechCrunch
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya Federal antimonopoliya xizmati Apple kompaniyasiga nisbatan ish qoʻzgʻatdiRossiya Federal antimonopoliya xizmati Apple kompaniyasiga nisbatan ish qoʻzgʻatdiBugun, 22:54Valar Atomics yadroviy startapi 1 milliard dollar investitsiya jalb qildiValar Atomics yadroviy startapi 1 milliard dollar investitsiya jalb qildiBugun, 22:54Samsung xavfsizlikni kuchaytirib, internetni ulashuvchi TV ilovalarni taqiqladiSamsung xavfsizlikni kuchaytirib, internetni ulashuvchi TV ilovalarni taqiqladiBugun, 17:29Nyu-York shtatida yirik data-sentrlar qurilishiga vaqtinchalik taqiq qoʻyildiNyu-York shtatida yirik data-sentrlar qurilishiga vaqtinchalik taqiq qoʻyildiBugun, 17:24Xiaomi teri bilan kontaktdan soʻng ishga tushuvchi ultraiycham britvani taqdim etdiXiaomi teri bilan kontaktdan soʻng ishga tushuvchi ultraiycham britvani taqdim etdiBugun, 16:21Sunʼiy intellektni joriy etish muammosini hal qiluvchi startap 20 million dollar mablagʻ jalb qildiSunʼiy intellektni joriy etish muammosini hal qiluvchi startap 20 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi