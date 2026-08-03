Chempionlar ligasida hal qiluvchi qur’a: 7 juftlik aniq bo‘ldi
2026/27 yilgi Chempionlar ligasi saralashining pley-off bosqichiga olib chiqadigan yettita juftlik aniqlandi. Liga bosqichidagi qolgan yettita yo'llanmaning 5 tasi chempionlar yo'li, 2 tasi esa liga yo'li orqali taqsimlanadi. «Qayrat» «Levski»dan o'tsa, AYEKga, «Sabah» esa «Orxus»dan keyin «Xapoel» Beer-Sheva — «Srvena Zvezda» juftligi g'olibiga qarshi o'ynaydi.
2026/27 yilgi Chempionlar ligasi saralashining eng keskin bosqichi uchun qur’a tashlandi. 3 avgust kuni Shveysariyaning Non shahrida o‘tkazilgan marosimda liga bosqichiga olib chiqadigan yettita pley-off juftligi aniqlandi.
Ayrim ishtirokchilar hali noma’lum: uchinchi saralash bosqichining dastlabki o‘yinlari 4–5 avgustda, javob bahslari esa 11 avgustda o‘tkaziladi. Shu bois qur’a natijalarida bir nechta jamoa nomi «/» belgisi orqali ko‘rsatilgan.
«Qayrat» oldida AYEKga olib boradigan yo‘l
Qozog‘istonning «Qayrat» klubi avval uchinchi saralash bosqichida Bolgariyaning «Levski» jamoasini yengishi kerak. Ushbu juftlik g‘olibi pley-offda Gretsiyaning AYEK klubiga qarshi maydonga tushadi.
«Qayrat»ning birinchi vazifasi oson emas: 4 avgust kuni dastlabki bahs Sofiyada, 11 avgustdagi javob uchrashuvi esa Olmaotada o‘tkaziladi. Faqat ikki o‘yin natijasiga ko‘ra ustun kelgan jamoa AYEK bilan liga bosqichi yo‘llanmasi uchun kurashadi.
«Sabah» ham tarixiy imkoniyatga ega
Ozarbayjonning «Sabah» klubi uchinchi bosqichda Daniyaning «Orxus» jamoasi bilan kuch sinashadi. Ushbu qarama-qarshilik g‘olibi pley-offda «Xapoel» Beer-Sheva — «Srvena Zvezda» juftligidan chiqqan klubga qarshi o‘ynaydi.
Demak, «Sabah» oldida Chempionlar ligasining asosiy bosqichiga chiqish uchun ikki to‘siq qolgan: avval Daniya klubini, keyin esa Isroil yoki Serbiya chempionini yengish talab etiladi.
«Seltik»ning raqibi to‘g‘ridan to‘g‘ri ma’lum
Qur’adagi eng aniq juftliklardan biri — «Seltik» va LASK o‘rtasidagi bahs. Ikki klub uchinchi saralash bosqichida ishtirok etmaydi va tayyorgarlikni bevosita pley-off uchrashuvlariga qaratishi mumkin.
Shotlandiya klubi o‘tgan mavsumda aynan shu bosqichda «Qayrat» to‘sig‘idan o‘ta olmagan edi. Endi «Seltik» Avstriya vakiliga qarshi o‘tgan yilgi muvaffaqiyatsizlik takrorlanmasligi uchun kurashadi.
Chempionlar yo‘lidagi barcha juftliklar
Mamlakat chempionlari ishtirok etadigan yo‘nalishda beshta pley-off juftligi shakllandi:
Pley-off juftliklari
«Levski» / «Qayrat» — AYEK
«Seltik» — LASK
«Dinamo Zagreb» / «Kauno Jalgiris» — «Viking»
«Myollbyu» / «Slovan Bratislava» — «Ararat-Armeniya» / «Sele»
«Xapoel» Beer-Sheva / «Srvena Zvezda» — «Orxus» / «Sabah»
Bu yo‘nalishda uchinchi bosqichdan oltita g‘olib chiqadi, yana to‘rt jamoa musobaqaga to‘g‘ridan to‘g‘ri pley-offdan qo‘shiladi. Natijada beshta klub liga bosqichiga yo‘llanma oladi.
Liga yo‘lida katta nomlar to‘qnashishi mumkin
O‘z milliy chempionatida birinchi o‘rinni egallamasdan, yuqori natija orqali musobaqaga chiqqan klublar uchun alohida liga yo‘li tashkil etilgan.
Bu yo‘nalishda quyidagi juftliklar shakllandi:
Pley-off juftliklari
«Fenerbahche» / «Shturm» — «Sparta Praga» / «Lion»
«Olimpiakos» / NЕK «Neymegen» — «Yunion Sen-Jilluaz» / «Budyo-Glimt»
Bu yerda ayniqsa «Fenerbahche», «Lion» va «Sparta Praga» ishtirok etishi mumkin bo‘lgan yo‘nalish katta qiziqish uyg‘otmoqda. Ammo ular pley-offga chiqish uchun avval uchinchi saralash bosqichidagi raqiblarini yengishi shart.
Yettita yo‘llanma qanday taqsimlanadi?
2026/27 yilgi Chempionlar ligasining liga bosqichida 36 jamoa qatnashadi. Ulardan 29 tasi to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘llanma olgan, qolgan yettita o‘rin saralash pley-offi orqali to‘ldiriladi.
Chempionlar yo‘lidan — 5 ta jamoa;
liga yo‘lidan — 2 ta jamoa chiqadi.
Pley-offda mag‘lub bo‘lgan klublar yevrokuboksiz qolmaydi. Ular to‘g‘ridan to‘g‘ri Yevropa ligasining liga bosqichiga o‘tkaziladi.
Hal qiluvchi o‘yinlar qachon bo‘ladi?
Pley-off bosqichi uy va safar tizimida o‘tkaziladi:
Bosqich
Sanalar
Dastlabki uchrashuvlar
18–19 avgust
Javob uchrashuvlari
25–26 avgust
Liga bosqichi qur’asi
27 avgust
Ikki uchrashuv natijasi bo‘yicha umumiy hisobda ustun kelgan jamoa Chempionlar ligasining liga bosqichiga chiqadi.
Asosiy intriga hali oldinda
Qur’a pley-off yo‘nalishlarini belgilab berdi, ammo yettita juftlikdan faqat «Seltik» — LASK bahsida har ikki ishtirokchi aniq. Qolgan oltita qarama-qarshilikning kamida bir tomoni uchinchi saralash bosqichidan keyin ma’lum bo‘ladi.
Markaziy Osiyo va Ozarbayjon muxlislari uchun asosiy e’tibor «Qayrat» hamda «Sabah»ga qaratiladi. Ikki klub navbatdagi to‘siqlardan o‘tsa, Yevropa klub futbolidagi eng katta musobaqaning liga bosqichiga juda yaqin keladi.
Sizningcha, «Qayrat» yoki «Sabah»dan qaysi biri Chempionlar ligasining liga bosqichiga chiqishga yaqinroq? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…