Chempionlar ligasida hal qiluvchi qur’a: 7 juftlik aniq bo‘ldi

·38·Sport
Chempionlar ligasida hal qiluvchi qur’a: 7 juftlik aniq bo‘ldi
Qisqacha

2026/27 yilgi Chempionlar ligasi saralashining pley-off bosqichiga olib chiqadigan yettita juftlik aniqlandi. Liga bosqichidagi qolgan yettita yo'llanmaning 5 tasi chempionlar yo'li, 2 tasi esa liga yo'li orqali taqsimlanadi. «Qayrat» «Levski»dan o'tsa, AYEKga, «Sabah» esa «Orxus»dan keyin «Xapoel» Beer-Sheva — «Srvena Zvezda» juftligi g'olibiga qarshi o'ynaydi.

2026/27 yilgi Chempionlar ligasi saralashining eng keskin bosqichi uchun qur’a tashlandi. 3 avgust kuni Shveysariyaning Non shahrida o‘tkazilgan marosimda liga bosqichiga olib chiqadigan yettita pley-off juftligi aniqlandi.

Ayrim ishtirokchilar hali noma’lum: uchinchi saralash bosqichining dastlabki o‘yinlari 4–5 avgustda, javob bahslari esa 11 avgustda o‘tkaziladi. Shu bois qur’a natijalarida bir nechta jamoa nomi «/» belgisi orqali ko‘rsatilgan.

«Qayrat» oldida AYEKga olib boradigan yo‘l

Qozog‘istonning «Qayrat» klubi avval uchinchi saralash bosqichida Bolgariyaning «Levski» jamoasini yengishi kerak. Ushbu juftlik g‘olibi pley-offda Gretsiyaning AYEK klubiga qarshi maydonga tushadi.

«Qayrat»ning birinchi vazifasi oson emas: 4 avgust kuni dastlabki bahs Sofiyada, 11 avgustdagi javob uchrashuvi esa Olmaotada o‘tkaziladi. Faqat ikki o‘yin natijasiga ko‘ra ustun kelgan jamoa AYEK bilan liga bosqichi yo‘llanmasi uchun kurashadi.

«Sabah» ham tarixiy imkoniyatga ega

Ozarbayjonning «Sabah» klubi uchinchi bosqichda Daniyaning «Orxus» jamoasi bilan kuch sinashadi. Ushbu qarama-qarshilik g‘olibi pley-offda «Xapoel» Beer-Sheva — «Srvena Zvezda» juftligidan chiqqan klubga qarshi o‘ynaydi.

Demak, «Sabah» oldida Chempionlar ligasining asosiy bosqichiga chiqish uchun ikki to‘siq qolgan: avval Daniya klubini, keyin esa Isroil yoki Serbiya chempionini yengish talab etiladi.

«Seltik»ning raqibi to‘g‘ridan to‘g‘ri ma’lum

Qur’adagi eng aniq juftliklardan biri — «Seltik» va LASK o‘rtasidagi bahs. Ikki klub uchinchi saralash bosqichida ishtirok etmaydi va tayyorgarlikni bevosita pley-off uchrashuvlariga qaratishi mumkin.

Shotlandiya klubi o‘tgan mavsumda aynan shu bosqichda «Qayrat» to‘sig‘idan o‘ta olmagan edi. Endi «Seltik» Avstriya vakiliga qarshi o‘tgan yilgi muvaffaqiyatsizlik takrorlanmasligi uchun kurashadi.

Chempionlar yo‘lidagi barcha juftliklar

Mamlakat chempionlari ishtirok etadigan yo‘nalishda beshta pley-off juftligi shakllandi:

Pley-off juftliklari

«Levski» / «Qayrat» — AYEK

«Seltik» — LASK

«Dinamo Zagreb» / «Kauno Jalgiris» — «Viking»

«Myollbyu» / «Slovan Bratislava» — «Ararat-Armeniya» / «Sele»

«Xapoel» Beer-Sheva / «Srvena Zvezda» — «Orxus» / «Sabah»

Bu yo‘nalishda uchinchi bosqichdan oltita g‘olib chiqadi, yana to‘rt jamoa musobaqaga to‘g‘ridan to‘g‘ri pley-offdan qo‘shiladi. Natijada beshta klub liga bosqichiga yo‘llanma oladi.

Liga yo‘lida katta nomlar to‘qnashishi mumkin

O‘z milliy chempionatida birinchi o‘rinni egallamasdan, yuqori natija orqali musobaqaga chiqqan klublar uchun alohida liga yo‘li tashkil etilgan.

Bu yo‘nalishda quyidagi juftliklar shakllandi:

Pley-off juftliklari

«Fenerbahche» / «Shturm» — «Sparta Praga» / «Lion»

«Olimpiakos» / NЕK «Neymegen» — «Yunion Sen-Jilluaz» / «Budyo-Glimt»

Bu yerda ayniqsa «Fenerbahche», «Lion» va «Sparta Praga» ishtirok etishi mumkin bo‘lgan yo‘nalish katta qiziqish uyg‘otmoqda. Ammo ular pley-offga chiqish uchun avval uchinchi saralash bosqichidagi raqiblarini yengishi shart.

Yettita yo‘llanma qanday taqsimlanadi?

2026/27 yilgi Chempionlar ligasining liga bosqichida 36 jamoa qatnashadi. Ulardan 29 tasi to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘llanma olgan, qolgan yettita o‘rin saralash pley-offi orqali to‘ldiriladi.

  • Chempionlar yo‘lidan — 5 ta jamoa;

  • liga yo‘lidan — 2 ta jamoa chiqadi.

Pley-offda mag‘lub bo‘lgan klublar yevrokuboksiz qolmaydi. Ular to‘g‘ridan to‘g‘ri Yevropa ligasining liga bosqichiga o‘tkaziladi.

Hal qiluvchi o‘yinlar qachon bo‘ladi?

Pley-off bosqichi uy va safar tizimida o‘tkaziladi:

Bosqich

Sanalar

Dastlabki uchrashuvlar

18–19 avgust

Javob uchrashuvlari

25–26 avgust

Liga bosqichi qur’asi

27 avgust

Ikki uchrashuv natijasi bo‘yicha umumiy hisobda ustun kelgan jamoa Chempionlar ligasining liga bosqichiga chiqadi.

Asosiy intriga hali oldinda

Qur’a pley-off yo‘nalishlarini belgilab berdi, ammo yettita juftlikdan faqat «Seltik» — LASK bahsida har ikki ishtirokchi aniq. Qolgan oltita qarama-qarshilikning kamida bir tomoni uchinchi saralash bosqichidan keyin ma’lum bo‘ladi.

Markaziy Osiyo va Ozarbayjon muxlislari uchun asosiy e’tibor «Qayrat» hamda «Sabah»ga qaratiladi. Ikki klub navbatdagi to‘siqlardan o‘tsa, Yevropa klub futbolidagi eng katta musobaqaning liga bosqichiga juda yaqin keladi.

Sizningcha, «Qayrat» yoki «Sabah»dan qaysi biri Chempionlar ligasining liga bosqichiga chiqishga yaqinroq? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

KairatAEKCelticSabahLASK
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Transfer bozori jonli efirda: A Seriyadagi soʻnggi kelishuvlarTransfer bozori jonli efirda: A Seriyadagi soʻnggi kelishuvlarBugun, 22:54Kasemiro transferi atrofida mojaro: LA Galaxy va Inter Miami mojarosiKasemiro transferi atrofida mojaro: LA Galaxy va Inter Miami mojarosiBugun, 22:51«Neftchi» Samarqandda to‘xtadi: peshqadam ochko yo‘qotdi«Neftchi» Samarqandda to‘xtadi: peshqadam ochko yo‘qotdiBugun, 22:46Vasilije Adzic Yuventusdan Sassuologa koʻchib oʻtdiVasilije Adzic Yuventusdan Sassuologa koʻchib oʻtdiBugun, 22:39Jordan Henderson kutilmaganda Chelsi safiga qoʻshildiJordan Henderson kutilmaganda Chelsi safiga qoʻshildiBugun, 22:33«PSJ» Google bilan hamkorlik qilishga o‘tdi: Gemini klub yordamchisi bo‘ldi«PSJ» Google bilan hamkorlik qilishga o‘tdi: Gemini klub yordamchisi bo‘ldiBugun, 22:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda