Rossiya Federal antimonopoliya xizmati Apple kompaniyasiga nisbatan ish qoʻzgʻatdi
Rossiya Federatsiyasining Federal antimonopoliya xizmati (FAX) Apple kompaniyasiga nisbatan rasman ish qoʻzgʻatdi. Bunga Amerikaning texnologiya giganti tomonidan ilgari berilgan ogohlantirishning bajarilmagani sabab boʻldi, deya xabar beradi Tass.ru nashri. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Idora maʼlumotlariga koʻra, Apple kompaniyasi oʻzining iPhone va iPad qurilmalarida milliy Max messenjeri hamda RuStore ilovalar doʻkonini oldindan oʻrnatish imkoniyatini taqdim etish boʻyicha qoʻyilgan talablarni bajarmagan. Ushbu holat mamlakatdagi raqobatni himoya qilish toʻgʻrisidagi qonunchilik talablariga zid keladi deb topildi.
Qonun talablari va sud amaliyotiAntimonopoliya xizmati vakillarining eslatishicha, ularning bu kabi masalardagi pozitsiyasi avvalgi sud jarayonlarida ham bir necha bor oʻz tasdiqini topgan. Shunga qaramay, kompaniya ayrim talablarni bajarishni paysalga solib kelmoqda.
Xususan, joriy yilning 27 iyulida chiqarilgan yangilangan iOS versiyasida Rossiya qidiruv tizimini oldindan oʻrnatish imkoniyati paydo boʻlgani qayd etildi. Biroq milliy messenjer va oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham tanish boʻlgan muqobil ilovalar doʻkoniga taalluqli talablar hali ham ijro etilmagan.
Yangi qonunchilik talablariEslatib oʻtamiz, Rossiyada mobil qurilmalarga RuStore ilovalar doʻkonini oʻrnatishni cheklashni taqiqlovchi qonun 2025 yilning 1 sentyabridan boshlab kuchga kirgan edi. Shu sanadan boshlab mamlakatda sotiladigan barcha smartfon va planshetlar uchun milliy Max messenjerini oldindan oʻrnatish ham majburiy talabga aylangan.
Hozirgi vaqtda antimonopoliya idorasi mazkur ish yuzasidan tekshiruvlarni davom ettirmoqda. Agar Apple kompaniyasi qonunbuzarlikda aybdor deb topilsa, unga nisbatan tegishli moliyaviy sanksiyalar yoki cheklovlar qoʻllanilishi mumkin.
…