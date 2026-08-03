Rossiya Federal antimonopoliya xizmati Apple kompaniyasiga nisbatan ish qoʻzgʻatdi

·0·Texno
Rossiya Federal antimonopoliya xizmati Apple kompaniyasiga nisbatan ish qoʻzgʻatdi

Rossiya Federatsiyasining Federal antimonopoliya xizmati (FAX) Apple kompaniyasiga nisbatan rasman ish qoʻzgʻatdi. Bunga Amerikaning texnologiya giganti tomonidan ilgari berilgan ogohlantirishning bajarilmagani sabab boʻldi, deya xabar beradi Tass.ru nashri. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Idora maʼlumotlariga koʻra, Apple kompaniyasi oʻzining iPhone va iPad qurilmalarida milliy Max messenjeri hamda RuStore ilovalar doʻkonini oldindan oʻrnatish imkoniyatini taqdim etish boʻyicha qoʻyilgan talablarni bajarmagan. Ushbu holat mamlakatdagi raqobatni himoya qilish toʻgʻrisidagi qonunchilik talablariga zid keladi deb topildi.

Qonun talablari va sud amaliyoti

Antimonopoliya xizmati vakillarining eslatishicha, ularning bu kabi masalardagi pozitsiyasi avvalgi sud jarayonlarida ham bir necha bor oʻz tasdiqini topgan. Shunga qaramay, kompaniya ayrim talablarni bajarishni paysalga solib kelmoqda.

Xususan, joriy yilning 27 iyulida chiqarilgan yangilangan iOS versiyasida Rossiya qidiruv tizimini oldindan oʻrnatish imkoniyati paydo boʻlgani qayd etildi. Biroq milliy messenjer va oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham tanish boʻlgan muqobil ilovalar doʻkoniga taalluqli talablar hali ham ijro etilmagan.

Yangi qonunchilik talablari

Eslatib oʻtamiz, Rossiyada mobil qurilmalarga RuStore ilovalar doʻkonini oʻrnatishni cheklashni taqiqlovchi qonun 2025 yilning 1 sentyabridan boshlab kuchga kirgan edi. Shu sanadan boshlab mamlakatda sotiladigan barcha smartfon va planshetlar uchun milliy Max messenjerini oldindan oʻrnatish ham majburiy talabga aylangan.

Hozirgi vaqtda antimonopoliya idorasi mazkur ish yuzasidan tekshiruvlarni davom ettirmoqda. Agar Apple kompaniyasi qonunbuzarlikda aybdor deb topilsa, unga nisbatan tegishli moliyaviy sanksiyalar yoki cheklovlar qoʻllanilishi mumkin.

AppleFASRuStoreiPhoneTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Valar Atomics yadroviy startapi 1 milliard dollar investitsiya jalb qildiValar Atomics yadroviy startapi 1 milliard dollar investitsiya jalb qildiBugun, 22:54WhatsApp messenjerida foydalanuvchi akkauntlari bloklanishi kuzatildiWhatsApp messenjerida foydalanuvchi akkauntlari bloklanishi kuzatildiBugun, 22:53Samsung xavfsizlikni kuchaytirib, internetni ulashuvchi TV ilovalarni taqiqladiSamsung xavfsizlikni kuchaytirib, internetni ulashuvchi TV ilovalarni taqiqladiBugun, 17:29Nyu-York shtatida yirik data-sentrlar qurilishiga vaqtinchalik taqiq qoʻyildiNyu-York shtatida yirik data-sentrlar qurilishiga vaqtinchalik taqiq qoʻyildiBugun, 17:24Xiaomi teri bilan kontaktdan soʻng ishga tushuvchi ultraiycham britvani taqdim etdiXiaomi teri bilan kontaktdan soʻng ishga tushuvchi ultraiycham britvani taqdim etdiBugun, 16:21Sunʼiy intellektni joriy etish muammosini hal qiluvchi startap 20 million dollar mablagʻ jalb qildiSunʼiy intellektni joriy etish muammosini hal qiluvchi startap 20 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi