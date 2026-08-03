Sitora Alimjonova umra safariga yo‘l oldi (video)
Mashhur o‘zbek aktrisasi Sitora Alimjonova opa-singillari bilan birga umra ziyoratini ado etish uchun Saudiya Arabistoniga yo‘l oldi.
Aktrisa aeroportdan yuborgan videomurojaatida ushbu safar uning uchun alohida ahamiyatga ega ekanini aytib o‘tdi. U onasini umra safariga olib bora olmagani o‘zida armon bo‘lib qolganini, kelajakda esa o‘g‘li bilan birga muqaddas ziyoratga borishni niyat qilayotganini bildirdi.
Aktrisaning bu xabari muxlislar tomonidan iliq kutib olindi. Ular Sitora Alimjonovani muborak ziyorat bilan tabriklab, safarining xayrli va ibodatlari qabul bo‘lishini tilab, samimiy tilaklarini qoldirishdi.
Sitora Alimjonovaga ushbu muborak ziyorat safari davomida xotirjamlik, ruhiy kuch va ezgu taassurotlar hamroh bo‘lishi tilab qolindi.
…