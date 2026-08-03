Vasilije Adzic Yuventusdan Sassuologa koʻchib oʻtdi

·23·Sport
Vasilije Adzic Yuventusdan Sassuologa koʻchib oʻtdi
Qisqacha

Sassuolo 2006 yilda tug'ilgan chernogoriyalik yarim himoyachi Vasilije Adzicni Yuventusdan mavsum oxirigacha ijara asosida o'z safiga qo'shib oldi. Shartnomada futbolchini sotib olish huquqi hamda Yuventus foydasiga uni qaytarib sotib olish bandi mavjud. Adzic Alberto Aquilani qo'l ostida o'ynaydi va Sassuoloda o'yin amaliyotini boyitishni maqsad qilgan. U 2024 yilning avgust oyida Yuventus safiga o'tgan, A seriyasi, Chempionlar ligasi va Italiya kubogida debyut qilgan.

Italiya A seriyasi ishtirokchisi Sassuolo Yuventusning yosh isteʼdod egasi Vasilije Adzichni oʻz safiga qoʻshib olgani rasman eʼlon qilindi. Transfer oynasining soʻnggi daqiqalarida amalga oshirilgan mazkur kelishuv yosh yarim himoyachining faoliyatidagi muhim qadam boʻlib, unga oʻyin amaliyotini boyitish imkonini beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Transfer oynasi yopilishiga oz qolganda faollik koʻrsatgan Sassuolo rahbariyati qisqa fursatda barcha shartlarni kelishib oldi. Aslida ushbu transfer ustida kunlar davomida ish olib borgan Kalyari jamoasi oxirgi pallada raqibidan ortda qoldi. Natijada 2006 yilda tugʻilgan chernogoriyalik futbolchi murabbiy Alberto Aquilani qoʻl ostida toʻp suradigan boʻldi.

Transfer tafsilotlari va shartnoma shartlari

Sassuolo Calcio matbuot xizmatining xabar berishicha, yarim himoyachi Emiliya-Romanya klubiga mavsum oxirigacha ijara asosida oʻtgan. Shartnomada futbolchini sotib olish huquqi hamda Yuventus foydasiga uni qaytarib sotib olish bandi kiritilgan. Bu holat Turin klubi oʻz tarbiyalanuvchisining kelajagiga befarq emasligini va uning oʻsishini nazorat qilishda davom etishini bildiradi.

Chernogoriyaning Nikshich shahrida tugʻilgan Vasilije dastlab Polet Stars jamoasida shugʻullangan. Shundan soʻng Buduchnost klubiga oʻtib, 16 yoshidayoq asosiy jamoadagi debyutini nishonlagan edi. Maydonga tushganidan atigi 9 daqiqa oʻtib gol urgan iqtidorli futbolchi mamlakat chempionati tarixidagi eng yosh ikkinchi toʻpurarga aylangan.

Yevropa va Italiyadagi dastlabki qadamlar

Buduchnost safida oʻzini koʻrsata olgan futbolchi 2024 yilning avgust oyida Yuventus eʼtiborini tortdi va Turin klubi safiga kelib qoʻshildi. Dastlab yoshlar jamoasida toʻp surgan yarim himoyachi tez orada asosiy tarkibga jalb etila boshlandi. U A seriya, Chempionlar ligasi hamda Italiya kubogida oʻz debyutini oʻtkazishga ulgurdi.

Oʻtgan mavsum davomida futbolchi Inter darvozasiga urgan esda qolarli goli bilan ham yodda qoldi. Shuningdek, u Chernogoriya milliy terma jamoasi safida ham ilk golini urishga erishdi. Endilikda Sassuolo safida tajriba toʻplash va oʻyin darajasini yanada oshirish 19 yoshli futbolchining asosiy maqsadiga aylangan.

Vasilije AdzicSassuoloJuventusA SeriyasiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Transfer bozori jonli efirda: A Seriyadagi soʻnggi kelishuvlarTransfer bozori jonli efirda: A Seriyadagi soʻnggi kelishuvlarBugun, 22:54Kasemiro transferi atrofida mojaro: LA Galaxy va Inter Miami mojarosiKasemiro transferi atrofida mojaro: LA Galaxy va Inter Miami mojarosiBugun, 22:51«Neftchi» Samarqandda to‘xtadi: peshqadam ochko yo‘qotdi«Neftchi» Samarqandda to‘xtadi: peshqadam ochko yo‘qotdiBugun, 22:46Jordan Henderson kutilmaganda Chelsi safiga qoʻshildiJordan Henderson kutilmaganda Chelsi safiga qoʻshildiBugun, 22:33Chempionlar ligasida hal qiluvchi qur’a: 7 juftlik aniq bo‘ldiChempionlar ligasida hal qiluvchi qur’a: 7 juftlik aniq bo‘ldiBugun, 22:27«PSJ» Google bilan hamkorlik qilishga o‘tdi: Gemini klub yordamchisi bo‘ldi«PSJ» Google bilan hamkorlik qilishga o‘tdi: Gemini klub yordamchisi bo‘ldiBugun, 22:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda