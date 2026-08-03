Vasilije Adzic Yuventusdan Sassuologa koʻchib oʻtdi
Sassuolo 2006 yilda tug'ilgan chernogoriyalik yarim himoyachi Vasilije Adzicni Yuventusdan mavsum oxirigacha ijara asosida o'z safiga qo'shib oldi. Shartnomada futbolchini sotib olish huquqi hamda Yuventus foydasiga uni qaytarib sotib olish bandi mavjud. Adzic Alberto Aquilani qo'l ostida o'ynaydi va Sassuoloda o'yin amaliyotini boyitishni maqsad qilgan. U 2024 yilning avgust oyida Yuventus safiga o'tgan, A seriyasi, Chempionlar ligasi va Italiya kubogida debyut qilgan.
Italiya A seriyasi ishtirokchisi Sassuolo Yuventusning yosh isteʼdod egasi Vasilije Adzichni oʻz safiga qoʻshib olgani rasman eʼlon qilindi. Transfer oynasining soʻnggi daqiqalarida amalga oshirilgan mazkur kelishuv yosh yarim himoyachining faoliyatidagi muhim qadam boʻlib, unga oʻyin amaliyotini boyitish imkonini beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Transfer oynasi yopilishiga oz qolganda faollik koʻrsatgan Sassuolo rahbariyati qisqa fursatda barcha shartlarni kelishib oldi. Aslida ushbu transfer ustida kunlar davomida ish olib borgan Kalyari jamoasi oxirgi pallada raqibidan ortda qoldi. Natijada 2006 yilda tugʻilgan chernogoriyalik futbolchi murabbiy Alberto Aquilani qoʻl ostida toʻp suradigan boʻldi.
Transfer tafsilotlari va shartnoma shartlariSassuolo Calcio matbuot xizmatining xabar berishicha, yarim himoyachi Emiliya-Romanya klubiga mavsum oxirigacha ijara asosida oʻtgan. Shartnomada futbolchini sotib olish huquqi hamda Yuventus foydasiga uni qaytarib sotib olish bandi kiritilgan. Bu holat Turin klubi oʻz tarbiyalanuvchisining kelajagiga befarq emasligini va uning oʻsishini nazorat qilishda davom etishini bildiradi.
Chernogoriyaning Nikshich shahrida tugʻilgan Vasilije dastlab Polet Stars jamoasida shugʻullangan. Shundan soʻng Buduchnost klubiga oʻtib, 16 yoshidayoq asosiy jamoadagi debyutini nishonlagan edi. Maydonga tushganidan atigi 9 daqiqa oʻtib gol urgan iqtidorli futbolchi mamlakat chempionati tarixidagi eng yosh ikkinchi toʻpurarga aylangan.
Yevropa va Italiyadagi dastlabki qadamlarBuduchnost safida oʻzini koʻrsata olgan futbolchi 2024 yilning avgust oyida Yuventus eʼtiborini tortdi va Turin klubi safiga kelib qoʻshildi. Dastlab yoshlar jamoasida toʻp surgan yarim himoyachi tez orada asosiy tarkibga jalb etila boshlandi. U A seriya, Chempionlar ligasi hamda Italiya kubogida oʻz debyutini oʻtkazishga ulgurdi.
Oʻtgan mavsum davomida futbolchi Inter darvozasiga urgan esda qolarli goli bilan ham yodda qoldi. Shuningdek, u Chernogoriya milliy terma jamoasi safida ham ilk golini urishga erishdi. Endilikda Sassuolo safida tajriba toʻplash va oʻyin darajasini yanada oshirish 19 yoshli futbolchining asosiy maqsadiga aylangan.
…