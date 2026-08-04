Javohir Sindarov Sent-Luisda mag‘lubiyatsiz yurish qilmoqda: peshqadamga yaqin
O'zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov Saint Louis Rapid & Blitz turnirining dastlabki olti turini mag'lubiyatsiz yakunlab, 7 ochko bilan yakka ikkinchi o'rinni egallab turibdi. U Rameshbabu Praggnanandha, Levon Aronyan va Fabiano Karuana bilan durang o'ynagan, dastlabki kuni esa Anish Giri va Vinsent Keymer bilan durang qayd etib, Yorden van Forestni mag'lub etgan.
O‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarov AQSHda o‘tayotgan Saint Louis Rapid & Blitz turnirining dastlabki olti turini mag‘lubiyatsiz yakunladi. U ikkinchi o‘yin kunida Rameshbabu Praggnanandha, Levon Aronyan va Fabiano Karuana kabi elita shaxmatchilari bilan durang qayd etib, 7 ochko bilan yakka ikkinchi o‘rinni egallab turibdi.
Rapid bahslarining tugashiga uch tur qolgan bir paytda Sindarovni yetakchi Praggnanandhadan atigi ikki ochko ajratib turibdi. Bugungi partiyalar o‘zbekistonlik shaxmatchining rapid qismidagi g‘oliblik imkoniyatini belgilab berishi mumkin.
Uchta elita raqib — uchta muhim durang
Musobaqaning ikkinchi kunida rapid bo‘yicha 4–6-tur partiyalari o‘tkazildi. Sindarov har uch uchrashuvda ham mag‘lubiyatdan saqlanib qoldi.
Uning natijalari:
Tur
Raqib
Natija
4
Rameshbabu Praggnanandha
Durang
5
Levon Aronyan
Durang
6
Fabiano Karuana
Durang
Praggnanandha ayni paytda turnir peshqadami, Aronyan rapid va blis bo‘yicha katta tajribaga ega, Karuana esa ishtirokchilar orasida eng yuqori klassik reytingli shaxmatchi hisoblanadi. Shu sabab bir kunda ushbu uch grossmeysterga mag‘lub bo‘lmaslik Sindarov uchun muhim natija bo‘ldi.
Olti partiyada hali biror mag‘lubiyat yo‘q
Javohir dastlabki kuni Anish Giri va Vinsent Keymer bilan durang o‘ynagan, Yorden van Forestni esa mag‘lub etgan edi.
Shu tariqa, uning olti turdan keyingi natijasi:
1 ta g‘alaba;
5 ta durang;
0 ta mag‘lubiyat.
Grand Chess Tour rapid bahslarida g‘alaba uchun 2, durang uchun 1 ochko beriladi. Sindarovning bitta g‘alabasi 2 ochko, beshta durangi esa 5 ochko keltirdi — jami 7 ochko.
Bu tizimda mag‘lubiyatsiz barqaror o‘yin katta ahamiyatga ega. Biroq peshqadamni quvib yetish uchun qolgan partiyalarda kamida bitta g‘alaba zarur bo‘lishi mumkin.
Praggnanandha peshqadamlikni saqlab qoldi
Olti turdan keyin hindistonlik Rameshbabu Praggnanandha 9 ochko bilan birinchi o‘rinda bormoqda. U uchta g‘alaba va uchta durang qayd etgan.
Sindarov 7 ochko bilan sof ikkinchi o‘rinni egallagan. Uning ortidan besh nafar grossmeyster — Anish Giri, Uesli So, Levon Aronyan, Vinsent Keymer va Lener Dominges 6 ochkodan jamg‘argan.
O‘rin
Shaxmatchi
Mamlakat
Ochko
1
Rameshbabu Praggnanandha
Hindiston
9
2
Javohir Sindarov
O‘zbekiston
7
3–7
Anish Giri
Niderlandiya
6
3–7
Uesli So
AQSH
6
3–7
Levon Aronyan
AQSH
6
3–7
Vinsent Keymer
Germaniya
6
3–7
Lener Dominges
AQSH
6
8–9
Yorden van Forest
Niderlandiya
5
8–9
Fabiano Karuana
AQSH
5
10
Avonder Liang
AQSH
4
Sindarovning ta’qibchilardan bir ochko oldinda ekani ijobiy, ammo jadval juda zich. Rapidning so‘nggi kunidagi bitta natija uni peshqadamlikka ham, bir nechta pog‘ona pastga ham olib tushishi mumkin.
Bugungi birinchi raqib — Lener Dominges
Rapid bo‘yicha so‘nggi uch tur 4 avgust kuni o‘tkaziladi. O‘yinlar Sent-Luis vaqti bilan soat 12:00 da, O‘zbekiston vaqti bilan esa 22:00 da boshlanadi.
Sindarovning qolgan raqiblari:
Tur
Raqib
Donalar
7
Lener Dominges
Oq
8
Avonder Liang
Oq
9
Uesli So
Qora
Javohir uchun dastlabki ikki partiyada oq donalarda o‘ynashi muhim imkoniyat bo‘lishi mumkin. Ayniqsa, 4 ochko bilan so‘nggi o‘rinda borayotgan Avonder Liangga qarshi uchrashuvda g‘alaba uchun faol o‘yin kutilishi tabiiy.
Biroq Lener Dominges 6 ochko bilan Sindarovning bevosita ta’qibchilaridan biri. Shu sabab yettinchi turdagi partiya nafaqat peshqadamni quvish, balki ikkinchi o‘rinni saqlab qolish nuqtayi nazaridan ham katta ahamiyatga ega.
G‘alaba Praggnanandhaga bosimni oshiradi
Rapidda g‘alaba uchun ikki ochko berilishi vaziyatni tez o‘zgartirishi mumkin. Sindarov yettinchi turda Domingesni mag‘lub etsa, 9 ochkoga yetadi va kamida vaqtincha Praggnanandha bilan tenglashish imkoniga ega bo‘ladi.
Hindistonlik peshqadam esa bugun Anish Giri, Vinsent Keymer va Yorden van Forest bilan uchrashadi. Ularning barchasi yuqori saviyali raqiblar bo‘lgani uchun Praggnanandhaning ham ochko yo‘qotish ehtimoli bor.
Sindarov uchun eng qulay ssenariy:
Domingesga qarshi oq donalarda g‘alaba qozonish.
Liang bilan partiyada imkoniyatdan foydalanish.
So‘nggi turda Uesli Soga qarshi xavfsiz, ammo faol o‘yin ko‘rsatish.
Praggnanandhaning natijalarini kutib o‘tirmasdan, o‘z partiyalarida maksimal ochko uchun kurashish.
Blitsda hisoblash tizimi o‘zgaradi
Saint Louis Rapid & Blitz musobaqasi ikki qismdan iborat. Avval 9 turlik rapid, keyin esa ikki davrali 18 turlik blis o‘tkaziladi.
Rapidda vaqt nazorati har bir shaxmatchiga 25 daqiqa va har yurishdan keyin 10 soniya qo‘shilishidan iborat. Blitsda esa 5 daqiqa va har yurishga 2 soniya beriladi.
Ochkolar ham turlicha hisoblanadi:
Yo‘nalish
G‘alaba
Durang
Mag‘lubiyat
Rapid
2
1
0
Blis
1
0,5
0
Shu sabab rapiddagi yaxshi natija katta ustunlik beradi, ammo hali umumiy g‘oliblikni kafolatlamaydi. Blitsda 18 partiya o‘tkazilishi sabab jadvalda katta o‘zgarishlar yuz berishi mumkin.
200 ming dollar va GCT finali uchun ochkolar
Saint Louis Rapid & Blitz turnirida 10 nafar grossmeyster ishtirok etmoqda. Umumiy mukofot jamg‘armasi 200 ming dollar bo‘lib, g‘olibga 50 ming dollar beriladi. Doimiy Grand Chess Tour ishtirokchilari turnir ochkolari uchun ham kurashmoqda — bu ochkolar mavsum yakunidagi GCT finaliga chiqishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Turnir ishtirokchilari:
Javohir Sindarov, Fabiano Karuana, Levon Aronyan, Uesli So, Lener Dominges, Avonder Liang, Vinsent Keymer, Anish Giri, Yorden van Forest va Rameshbabu Praggnanandha.
Sindarovning barqarorligi endi g‘alabaga aylanishi kerak
Olti turda mag‘lub bo‘lmaslik — elita tarkibli turnirda katta natija. Ayniqsa, Sindarov bir kunning o‘zida peshqadam Praggnanandha, Aronyan va Karuana bilan ochko bo‘lishdi.
Biroq rapid qismi g‘olibligi uchun duranglardan tashqari yana g‘alaba ham zarur. Javohirning oldida ikki partiyada oq donalarda o‘ynash imkoniyati bor va aynan shu uchrashuvlar uning turnirdagi maqomini belgilab berishi mumkin.
Hozircha o‘zbekistonlik grossmeyster eng muhim vazifani bajardi: u jahonning mashhur shaxmatchilari orasida mag‘lubiyatsiz qoldi va peshqadamni quvib bormoqda. Endi navbat barqarorlikni maksimal ochkoga aylantirishga keldi.
Sizningcha, Javohir Sindarov rapidning so‘nggi uch turida nechta ochko to‘playdi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…