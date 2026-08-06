Maktab to‘garagiga bormagan bolasini urgan ona qamaldi

·116·Jamiyat
Maktab to‘garagiga bormagan bolasini urgan ona qamaldi
Qisqacha

Sirdaryo viloyatida 10 yoshli farzandini maktab to'garagiga bormagani uchun kiyim ilgich bilan urgan ayolga 3 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Jinoyat ishlari bo'yicha Sardoba tumani sudi ayolni Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 59-2-moddasi 2-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topdi. Sud-tibbiy ekspertiza bolada sog'lig'ining qisqa muddat buzilishiga sabab bo'lmagan yengil tan jarohatlari borligini aniqladi.

Sirdaryo viloyatida 10 yoshli farzandini maktab to‘garagiga bormagani uchun jazolagan ayol ma’muriy javobgarlikka tortildi. Bu haqda “Millar” dasturida ma’lum qilindi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, ayol farzandining to‘garak o‘rniga ko‘chada o‘ynab yurganini ko‘rib, jahli chiqqan. Shundan so‘ng u qo‘lidagi kiyim ilgich bilan bolaning boshi va tanasining turli joylariga bir necha marta urgan.

Sud-tibbiy ekspertiza xulosasiga ko‘ra, bola sog‘lig‘ining qisqa muddat buzilishiga sabab bo‘lmagan yengil tan jarohatlari olgan.

Jabrlanuvchining qonuniy vakili hisoblangan otasi voqeadan ishdan qaytgach xabar topganini bildirgan. U turmush o‘rtog‘iga nisbatan da’vosi yo‘qligini, oila tinchligini saqlab qolishni istashini aytib, suddan unga nisbatan yengilroq chora ko‘rishni so‘ragan.

Jinoyat ishlari bo‘yicha Sardoba tumani sudi ayolni Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 59-2-moddasi 2-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topdi. Sud qaroriga ko‘ra, unga nisbatan 3 sutka ma’muriy qamoq jazosi tayinlandi.

Shu bilan birga, ayolga kelgusida bu kabi holatlar yana takrorlansa, unga nisbatan jinoiy javobgarlik choralari qo‘llanishi mumkinligi haqida rasmiy ogohlantirish berildi.

SirdaryoMillarSardoba
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandiYakkasaroyda inson hayotini qutqargan xodimlar taqdirlandiBugun, 09:44Ozodbek Nazarbekov: "Qo‘shiqlarimni aytaver, xohlasang klip ham chiqar" (video)Ozodbek Nazarbekov: "Qo‘shiqlarimni aytaver, xohlasang klip ham chiqar" (video)Bugun, 09:20Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildiKoreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildiBugun, 05:31Rossiyadagi dahshatli YTH ikki o‘zbekistonlikning umriga zomin bo‘ldiRossiyadagi dahshatli YTH ikki o‘zbekistonlikning umriga zomin bo‘ldiKecha, 23:38Toshkentda kottej savdosida tovlamachilik: aka-ukalar qo‘lga olindi (video)Toshkentda kottej savdosida tovlamachilik: aka-ukalar qo‘lga olindi (video)Kecha, 21:44Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradiAbduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradiKecha, 20:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!