Maykl Ouen Liverpulga Bredli Barkola uchun 145 million funt toʻlamaslikni maslahat berdi
Maykl Ouen Liverpulga Parij Sen-Jermen vingeri Bredli Barkola uchun talab qilinayotgan 145 million funt sterlingni to'lamaslikni qat'iy tavsiya qildi. Uning fikricha, Angliya Premer-ligasida o'zini hali to'liq ko'rsatmagan futbolchi uchun bunday summa mantiqsiz va haddan tashqari qimmat. Muhammad Salohning Trabzonspor safiga erkin agent sifatida qo'shilib, Liverpulni tark etishi jamoa hujumida katta bo'shliq yuzaga keltirdi.
Liverpul klubining sobiq hujumchisi Maykl Ouen jamoaga Parij Sen-Jermen vingeri Bredli Barkola uchun talab qilinayotgan 145 million funt sterling miqdoridagi astronomik summani bermaslikni qatʼiy tavsiya qildi. Mersisaydliklar Muhammad Salohning kutilmagan ketishidan keyin hujum chizigʻini kuchaytirish uchun yangi futbolchi izlamoqda, biroq transfer bozoridagi bu kabi haddan tashqari yuqori narxlar klubni qiyin ahvoldan chiqarishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ECHO nashriga bergan intervyusida Ouen Parij klubi Liverpulning hujumchiga boʻlgan keskin ehtiyojidan foydalanib qolishga urinayotganini taʼkidladi. Uning fikricha, Angliya Premer-ligasida oʻzini hali toʻliq koʻrsatmagan futbolchi uchun bunday qiymatni toʻlash mantiqsiz va haddan tashqari qimmat hisoblanadi.
Muhammad Salohning oʻrnini bosish muammosiMisrlik yulduz Muhammad Saloh Trabzonspor safiga erkin agent sifatida qoʻshilib, Liverpulni tark etdi. Bu esa jamoaning hujum chizigʻida katta boʻshliqni yuzaga keltirdi va rahbariyatni transfer oynasi yopilishidan oldin shoshilinch qadamlar tashlashga majbur qilmoqda.
Saloh Mersisaydliklar safida oʻtkazgan toʻqqiz yil davomida 442 ta uchrashuvda maydonga tushib, 257 ta gol urdi va 123 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Uning tarixiy hissasi tufayli jamoa Angliya Premer-ligasi va Chempionlar ligasi bosh sovrinlarini qoʻlga kiritgan edi.
Hozirgi kunda Liverpul seleksiya boʻlimi uchun afsonaviy hujumchining oʻrnini munosib egallaydigan futbolchi topish ulkan sinovga aylanmoqda. Sobiq davrlardagi Sadio Mane va Luis Diaz kabi yorqin qanot futbolchilaridan farqli ravishda, hozirda klubda bunday darajadagi tanlov vaqtincha cheklangan.
Transfer bozoridagi qiyinchiliklarPari Sen-Jermen safida harakat qilayotgan 23 yoshli fransiyalik vinger Bredli Barkola Liverpul uchun asosiy ustuvor nishonga aylangan edi. Biroq fransuz klubining 145 million funt sterlinglik talabi har qanday muzokarani toʻxtatib qoʻyishi mumkinligi aytilmoqda.
Maykl Ouenning fikricha, atrofidagilar Liverpulning yuqori saviyali oʻyinchiga oʻta muhtojligini juda yaxshi bilishadi va shuning uchun ham transfer narxini sunʼiy ravishda oshirib yuborishmoqda. U ilgari Vest Xem hujumchisi Jared Bouenni transfer qilish mantiqiyroq boʻlishini aytgan boʻlsa-da, hozirgi vaziyatda boshqa muqobil variantlarni qidirishga toʻgʻri kelishini tan oldi.
…