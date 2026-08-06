Maykl Ouen Liverpulga Bredli Barkola uchun 145 million funt toʻlamaslikni maslahat berdi

·65·Sport
Maykl Ouen Liverpulga Bredli Barkola uchun 145 million funt toʻlamaslikni maslahat berdi
Qisqacha

Maykl Ouen Liverpulga Parij Sen-Jermen vingeri Bredli Barkola uchun talab qilinayotgan 145 million funt sterlingni to'lamaslikni qat'iy tavsiya qildi. Uning fikricha, Angliya Premer-ligasida o'zini hali to'liq ko'rsatmagan futbolchi uchun bunday summa mantiqsiz va haddan tashqari qimmat. Muhammad Salohning Trabzonspor safiga erkin agent sifatida qo'shilib, Liverpulni tark etishi jamoa hujumida katta bo'shliq yuzaga keltirdi.

Liverpul klubining sobiq hujumchisi Maykl Ouen jamoaga Parij Sen-Jermen vingeri Bredli Barkola uchun talab qilinayotgan 145 million funt sterling miqdoridagi astronomik summani bermaslikni qatʼiy tavsiya qildi. Mersisaydliklar Muhammad Salohning kutilmagan ketishidan keyin hujum chizigʻini kuchaytirish uchun yangi futbolchi izlamoqda, biroq transfer bozoridagi bu kabi haddan tashqari yuqori narxlar klubni qiyin ahvoldan chiqarishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ECHO nashriga bergan intervyusida Ouen Parij klubi Liverpulning hujumchiga boʻlgan keskin ehtiyojidan foydalanib qolishga urinayotganini taʼkidladi. Uning fikricha, Angliya Premer-ligasida oʻzini hali toʻliq koʻrsatmagan futbolchi uchun bunday qiymatni toʻlash mantiqsiz va haddan tashqari qimmat hisoblanadi.

Muhammad Salohning oʻrnini bosish muammosi

Misrlik yulduz Muhammad Saloh Trabzonspor safiga erkin agent sifatida qoʻshilib, Liverpulni tark etdi. Bu esa jamoaning hujum chizigʻida katta boʻshliqni yuzaga keltirdi va rahbariyatni transfer oynasi yopilishidan oldin shoshilinch qadamlar tashlashga majbur qilmoqda.

Saloh Mersisaydliklar safida oʻtkazgan toʻqqiz yil davomida 442 ta uchrashuvda maydonga tushib, 257 ta gol urdi va 123 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Uning tarixiy hissasi tufayli jamoa Angliya Premer-ligasi va Chempionlar ligasi bosh sovrinlarini qoʻlga kiritgan edi.

Hozirgi kunda Liverpul seleksiya boʻlimi uchun afsonaviy hujumchining oʻrnini munosib egallaydigan futbolchi topish ulkan sinovga aylanmoqda. Sobiq davrlardagi Sadio Mane va Luis Diaz kabi yorqin qanot futbolchilaridan farqli ravishda, hozirda klubda bunday darajadagi tanlov vaqtincha cheklangan.

Transfer bozoridagi qiyinchiliklar

Pari Sen-Jermen safida harakat qilayotgan 23 yoshli fransiyalik vinger Bredli Barkola Liverpul uchun asosiy ustuvor nishonga aylangan edi. Biroq fransuz klubining 145 million funt sterlinglik talabi har qanday muzokarani toʻxtatib qoʻyishi mumkinligi aytilmoqda.

Maykl Ouenning fikricha, atrofidagilar Liverpulning yuqori saviyali oʻyinchiga oʻta muhtojligini juda yaxshi bilishadi va shuning uchun ham transfer narxini sunʼiy ravishda oshirib yuborishmoqda. U ilgari Vest Xem hujumchisi Jared Bouenni transfer qilish mantiqiyroq boʻlishini aytgan boʻlsa-da, hozirgi vaziyatda boshqa muqobil variantlarni qidirishga toʻgʻri kelishini tan oldi.

LiverpulMaykl OuenMuhammad SalohBredli BarkolaPari Sen-Jermen
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)