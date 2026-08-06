Messi qaytdi va shou boshladi: Mayamida oltita gol (video)
«Inter Mayami» Ligalar kubogidagi ilk uchrashuvida Meksikaning «Atletiko San-Luis» jamoasini 4:2 hisobida mag'lub etdi, Lionel Messi esa dubl qayd etib, yana bir golga uzatma berdi. Messi 11 va 44-daqiqalarda gol urdi, uning uzatmasidan keyin Mikael birinchi bo'limga qo'shib berilgan vaqtda «Inter Mayami»ning to'rtinchi golini kiritdi.
Lionel Messi Ligalar kubogidagi ilk uchrashuvidayoq o‘zini yana bir bor hal qiluvchi futbolchi sifatida ko‘rsatdi. Argentinalik yulduz dubl qayd etib, yana bir golga uzatma berdi va «Inter Mayami»ning Meksika vakili «Atletiko San-Luis» ustidan 4:2 hisobidagi g‘alabasiga bosh qahramon bo‘ldi.
Florida klubi o‘yinning 4-daqiqasidayoq hisobda ortda qoldi. Ammo mehmonlarning erta goli «Inter Mayami»ni sarosimaga solish o‘rniga, Messini uyg‘otdi: tanaffusga qadar mezbonlar raqib darvozasini to‘rt marta ishg‘ol qildi.
Mehmonlar avval urdi, Messi darhol javob qaytardi
Uchrashuv «Atletiko San-Luis» uchun juda yaxshi boshlandi. David Rodriges 4-daqiqada himoyadagi bo‘shliqdan foydalanib, Meksika klubini oldinga olib chiqdi.
Biroq ustunlik uzoqqa cho‘zilmadi. 11-daqiqada Noa Allen boshlab bergan hujumni Messi aniq zarba bilan yakunlab, hisobni tenglashtirdi.
Bu gol argentinalik futbolchining jahon chempionatidan keyin «Inter Mayami» safida urgan ilk to‘pi bo‘ldi. U avvalgi o‘yinda zaxiradan maydonga tushgan, Ligalar kubogi startida esa birinchi daqiqadan harakat qilgan edi.
Birinchi bo‘limda Messi raqib himoyasini parchaladi
«Inter Mayami» hisobni tenglashtirgach, maydondagi vaziyat keskin o‘zgardi. Mezbonlar to‘pni nazorat qilib, hujumlarni Messi, Rodrigo De Paul va Telasko Segoviya orqali tashkil eta boshladi.
26-daqiqada Segoviya floridaliklarni oldinga olib chiqdi. Tanaffusga yaqin esa Messi yana sahnaga chiqdi: 44-daqiqada u ikkinchi golini urib, hisobni 3:1 ko‘rinishiga keltirdi.
Birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan vaqtda argentinalik futbolchi endi assistentga aylandi. Uning uzatmasidan keyin markaziy himoyachi Mikael to‘rtinchi golni urdi. Shu tariqa, Messi dastlabki 45 daqiqada uchta golli harakatni o‘z hisobiga yozdirdi.
Ikkinchi bo‘limda «San-Luis» bosimni oshirdi
Meksika klubi tanaffusdan keyin o‘yindan chiqib ketmadi. 51-daqiqada Rafa Lorente hisobni qisqartirib, mehmonlarga qaytish umidini berdi.
«Atletiko San-Luis» ikkinchi bo‘limning ayrim qismlarida tashabbusni qo‘lga olib, «Inter Mayami» himoyasini bosim ostida ushladi. Ammo mezbonlar birinchi bo‘limda qo‘lga kiritgan ustunligini saqlab qoldi va turnirni muhim g‘alaba bilan boshladi.
O‘yin davomida ob-havo ham rejalarga ta’sir qildi. Momaqaldiroq sabab bahs ma’lum muddatga to‘xtatildi, ammo uchrashuv qayta davom ettirilgach, hisob boshqa o‘zgarmadi.
Messi yana sevimli turnirida porladi
Ligalar kubogi Messining «Inter Mayami»dagi faoliyatida alohida o‘rin tutadi. Argentinalik yulduz 2023 yil aynan shu musobaqada Amerika klubi safidagi ilk o‘yinlarini o‘tkazib, jamoani tarixidagi birinchi sovringa olib kelgan edi.
O‘sha turnirda Messi yettita uchrashuvda o‘nta gol urib, musobaqaning eng yaxshi to‘purari va eng yaxshi futbolchisi bo‘lgan. «Inter Mayami» finalda «Neshvill»ni penaltilar seriyasida mag‘lub etib, chempionlikni qo‘lga kiritgan.
Oradan uch yil o‘tib, u turnirdagi navbatdagi yurishini yana dubl bilan boshladi. Ayniqsa, jahon chempionati finalidagi og‘ir mag‘lubiyatdan keyingi dastlabki yirik o‘yinda shunday natija ko‘rsatishi uning ruhiy va jismoniy holati haqida muhim ishora berdi.
Yangi formatda har bir golning qiymati katta
2026 yilgi Ligalar kubogida MLS va Meksika chempionatidan jami 36 ta klub ishtirok etmoqda. Birinchi bosqichda har bir jamoa raqib liga vakillariga qarshi uchtadan o‘yin o‘tkazadi.
MLS va Liga MX uchun alohida jadval tuziladi. Har ikki liganing eng yaxshi to‘rttadan jamoasi chorak finalga chiqadi. Shu sabab faqat g‘alaba emas, urilgan va o‘tkazib yuborilgan gollar nisbati ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin.
«Inter Mayami» birinchi uchrashuvda uch ochko va musbat ikki to‘plik farqni qo‘lga kiritdi. Ammo ikki gol o‘tkazib yuborilgani murabbiylar shtabi uchun himoyadagi ayrim muammolar ustida ishlash zarurligini ham ko‘rsatdi.
Endi navbat «Monterrey»ga
Florida klubi Ligalar kubogidagi ikkinchi o‘yinini 8 avgust kuni yana o‘z maydonida o‘tkazadi. Bu safar raqib Meksikaning eng kuchli va moliyaviy imkoniyatlari yuqori klublaridan biri — «Monterrey» bo‘ladi.
Birinchi bosqichdagi so‘nggi uchrashuvda esa «Inter Mayami» 12 avgust kuni «Leon»ni qabul qiladi. Uchala bahs ham Nu Stadium'da o‘tkazilishi rejalashtirilgan.
Ligalar kubogi, birinchi bosqich
«Inter Mayami» — «Atletiko San-Luis» — 4:2
Gollar: Messi, 11, 44; Segoviya, 26; Mikael, 45+7 — David Rodriges, 4; Rafa Lorente, 51.
«Inter Mayami» turnirni g‘alaba bilan boshladi, ammo kechaning eng asosiy xabari hisob emasdi. 39 yoshli Messi jahon chempionatidan keyin maydonga qaytib, bir bo‘limning o‘zida raqibga uchta hal qiluvchi zarba berdi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…