Xabi Alonso 10-o‘rindan qo‘rqmadi: U «Chelsi»da nimani ko‘rdi?
Xabi Alonso «Chelsi» bosh murabbiyi bo‘lish taklifini jamoaning o‘tgan mavsumdagi 10-o‘riniga emas, hali to‘liq namoyon bo‘lmagan salohiyatiga e’tibor qaratgani uchun qabul qildi. Londonliklar Premer-liganing 2025/2026 yilgi mavsumini 52 ochko bilan yakunlab, so‘nggi turda «Sanderlend»ga 1:2 hisobida mag‘lub bo‘ldi va yevrokuboklar yo‘llanmasidan mahrum qoldi.
«Chelsi»ning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso London klubida ishlash taklifini nima uchun qabul qilganini tushuntirdi. Ispaniyalik mutaxassis o‘tgan mavsumdagi muvaffaqiyatsiz natijalarga emas, jamoaning hali to‘liq ochilmagan salohiyatiga e’tibor qaratgan.
Londonliklar Premer-liganing 2025/2026 yilgi mavsumini 52 ochko bilan 10-o‘rinda yakunladi. So‘nggi turda «Sanderlend»ga 1:2 hisobidagi mag‘lubiyat klubni yevrokuboklar yo‘llanmasidan ham mahrum qildi.
Shunday vaziyatda jamoani qabul qilib olgan Alonso esa bu loyihani xavf emas, katta imkoniyat sifatida ko‘rmoqda.
«Bu barcha tomonlar uchun to‘g‘ri payt edi»
Xabi Alonso «Chelsi»da ish boshlash qarorini vaqt va imkoniyat uyg‘unligi bilan izohladi.
«Men bu klub uchun ham, o‘zim uchun ham eng to‘g‘ri payt ekanini his qildim. Bu yaxshi imkoniyat edi. Jamoa yaqin o‘tmishda yuqori darajada o‘ynay olganini ko‘rsatgan va vaziyat tashqaridan ko‘ringanidek umidsiz emasdi».
Klubning rasmiy intervyusida ham Alonso «Chelsi» tarkibi va jamoadagi imkoniyat uni hayajonlantirganini ta’kidladi. U futbolchilar bilan yangi o‘yin g‘oyasini shakllantirish, «Stemford Brij»dagi muhitni qayta jonlantirish va muxlislar bilan aloqani mustahkamlashni maqsad qilgan.
Ispaniyalik mutaxassis uchun qaror faqat klubning tarixi yoki Premer-ligada ishlash istagi bilan bog‘liq emas. U rahbariyat bilan suhbatlarda jamoaning kelajagi bo‘yicha umumiy qarashlar mavjudligini ko‘rgan.
10-o‘rin ortida qanday salohiyat bor?
«Chelsi»ning o‘tgan mavsumdagi natijasi klubning moliyaviy imkoniyatlari va futbolchilar tarkibiga mos kelmadi. Jamoa 38 uchrashuvning 14 tasida g‘alaba qozondi, 10 marta durang o‘ynadi va 14 bahsda mag‘lub bo‘ldi.
Biroq Alonso tarkibdagi futbolchilarning individual sifatini faqat yakuniy jadval bilan baholashni istamayapti.
«Bu yerda o‘sish uchun katta imkoniyat bor. Bu qancha vaqt olishini keyin ko‘ramiz. Biz o‘zgarishlarni boshladik, tarkibni tahlil qilyapmiz va kelajak haqida o‘ylayapmiz».
Uning fikricha, jamoa yaqin vaqt ichida yuqori darajada raqobat qila olgani tarkib salohiyati saqlanib qolganini ko‘rsatadi. Endi asosiy vazifa futbolchilarning imkoniyatini yagona o‘yin uslubiga birlashtirishdan iborat.
Yevrokuboklarsiz mavsum imkoniyatga aylanadimi?
«Chelsi» yangi mavsumda Yevropa musobaqalarida ishtirok etmaydi. Bu klubning nufuzi va moliyaviy daromadi uchun jiddiy yo‘qotish, ammo yangi murabbiy uchun muayyan ustunlik ham berishi mumkin.
Alonso hafta davomida futbolchilar bilan ko‘proq ishlash, taktik g‘oyalarni mashg‘ulotlarda puxta o‘zlashtirish va tarkibdagi yuklamani nazorat qilish imkoniga ega bo‘ladi. Chempionlar ligasi yoki Yevropa ligasida qatnashadigan raqiblar esa mavsum davomida ancha tig‘iz taqvimda harakat qiladi.
Biroq yevrokuboklar yo‘qligi muvaffaqiyat uchun kafolat emas. Aksincha, klubning butun e’tibori Premer-ligaga qaratilishi sabab natija uchun bosim yanada ortadi.
«Chelsi» sardori Ris Jeyms ham o‘tgan mavsum klub standartlaridan ancha past bo‘lganini tan olib, jamoa yana sovrinlar va Yevropa yo‘llanmalari uchun kurashishi kerakligini aytgan.
Alonso qanday jamoa qurmoqchi?
Xabi Alonso «Chelsi»da faqat qisqa muddatli natija emas, barqaror futbol madaniyatini shakllantirishni maqsad qilgan.
U muvaffaqiyatni tasodifiy g‘alabalar emas, kundalik to‘g‘ri qarorlar, yuqori talablar va barcha bo‘g‘inlarning bir maqsad yo‘lida ishlashi natijasi deb hisoblaydi.
«Muvaffaqiyat — yaxshi mehnat, sifatli qarorlar va biz qurmoqchi bo‘lgan to‘g‘ri madaniyatning oqibati. Har kuni to‘g‘ri yo‘lda ekanimizni his qilsak, kelajakka ishonch bilan qarashimiz mumkin».
Ispaniyalik mutaxassis futbolchilarning faqat texnik mahoratiga emas, ularning intizomi, harakat intensivligi va jamoaviy vazifalarni bajarishiga ham katta ahamiyat berishi kutilmoqda.
«Chelsi» Alonso bilan to‘rt yillik shartnoma tuzgan. U rasman 2026 yil 1 iyuldan ish boshladi. Bu kelishuv klub rahbariyati murabbiyga jamoani qayta qurish uchun muayyan vaqt berishga tayyor ekanini ko‘rsatadi.
Tarkib bo‘yicha qarorlar hal qiluvchi bo‘ladi
Alonso va klub rahbariyati hozir mavjud tarkibni tahlil qilib, qaysi futbolchilar yangi loyihada qolishi, kimlarga esa boshqa jamoa izlash kerakligini belgilamoqda.
«Chelsi»ning asosiy muammosi iqtidor yetishmasligi emas. So‘nggi yillarda klub katta mablag‘ sarflab, ko‘plab yosh futbolchilarni xarid qildi. Ammo tarkibning tez-tez o‘zgarishi, murabbiylar almashinuvi va barqaror o‘yin tizimi yo‘qligi ularning imkoniyati to‘liq ochilishiga to‘sqinlik qildi.
Alonso endi katta tarkibni shunchaki boshqarish emas, uni muvozanatli jamoaga aylantirishi kerak. Buning uchun ayrim mashhur futbolchilar bilan xayrlashish, tajribali yetakchilarni saqlab qolish va yoshlarga aniq vazifa berish talab etilishi mumkin.
«Chelsi» uchun navbatdagi tajriba emas
Xabi Alonso «Chelsi»ga tayyor jamoani qabul qilib olish uchun kelmadi. U natijalar tushib ketgan, yevrokuboklarsiz qolgan va yana bir bor o‘z yo‘nalishini o‘zgartirishga majbur bo‘lgan klubni tanladi.
Biroq ispaniyalik mutaxassis aynan shu beqarorlik ortida katta imkoniyat borligini ko‘rmoqda. Uningcha, tarkibda sifat bor, klubning imkoniyatlari katta va muxlislarda yana kuchli jamoani ko‘rish istagi saqlanib qolgan.
Endi Alonso aytgan salohiyat maydonda natijaga aylanishi kerak. «Chelsi» uchun yangi davrning haqiqiy bahosi murabbiyning ilk intervyularida emas, Premer-liganing dastlabki oylaridayoq ko‘rina boshlaydi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…