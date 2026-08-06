«Barselona» Rodridan chekindi: u faqat «Real»ni kutmoqda
«Barselona» 30 yoshli Rodri Ernandesni transfer qilish uchun amaliy kurash boshlamaydi, chunki futbolchi «Manchester Siti»dan ketsa, faqat «Real»ga o'tishni xohlayotgani aytilmoqda. Hozircha Rodri, «Manchester Siti» yoki «Real» transfer bo'yicha rasmiy kelishuv e'lon qilmagan. «Manchester Siti» yarimhimoyachini taxminan 75 million yevroga baholamoqda, «Real» esa kelishuvni 50–60 million yevro atrofida yakunlashga harakat qilishi mumkin.
«Manchester Siti» yarimhimoyachisi Rodri Ernandes atrofidagi transfer muhokamalari yangi bosqichga kirdi. Ispaniya matbuoti ma’lumotiga ko‘ra, «Barselona» 30 yoshli futbolchini qo‘lga kiritish uchun amaliy kurash boshlamaydi.
Kataloniya klubi rahbariyati Rodri Angliyadan ketadigan bo‘lsa, uning asosiy va deyarli yagona tanlovi «Real» bo‘ladi, deb hisoblamoqda. Biroq futbolchi, «Manchester Siti» yoki Madrid klubi hozircha transfer bo‘yicha rasmiy kelishuv e’lon qilgani yo‘q.
Rodri «Barselona» variantini ko‘rib chiqmayaptimi?
Jahon chempionatidan keyin Rodriga «Real», «Barselona», PSJ va «Bavariya» kabi klublar qiziqish bildirgani haqida xabarlar tarqaldi.
AS ma’lumotiga ko‘ra, «Barselona» Frenki de Yongning jarohatidan keyin yarimhimoya chizig‘ini kuchaytirish variantlarini o‘rgangan. Biroq Rodrining o‘zi «Manchester Siti»ni tark etsa, faqat «Real»ga o‘tishni xohlayotgani aytilmoqda. Shu sabab kataloniyaliklar moliyaviy va sport jihatidan murakkab bo‘lgan muzokaraga kirishni maqsadga muvofiq deb hisoblamagan.
Bu «Barselona» Rodriga rasmiy taklif bergan va rad javobini olganini anglatmaydi. Hozircha gap Ispaniya OAVlarida tarqalayotgan transfer ma’lumotlari haqida ketmoqda.
«Siti» va «Real» narx bo‘yicha kelishishi kerak
Rodrining «Manchester Siti» bilan amaldagi shartnomasi 2027 yil iyunigacha mo‘ljallangan. Angliya klubi ispaniyalik yarimhimoyachi bilan mazkur kelishuvni 2022 yilda rasmiylashtirgan edi.
Manbalarga ko‘ra, «Manchester Siti» futbolchini taxminan 75 million yevroga baholamoqda. «Real» esa kelishuvni 50–60 million yevro atrofida yakunlashga harakat qilishi mumkin. Ayrim xabarlarda Madrid klubi Rodri bilan 2030 yilgacha mo‘ljallangan shaxsiy shartlar bo‘yicha kelishib olgani ham aytilgan, ammo bu ma’lumot rasman tasdiqlanmagan.
Rodrining shartnomasi tugashiga bir yil qolgani «Real»ga muzokarada ustunlik berishi mumkin. Biroq «Siti» jamoaning markaziy chizig‘idagi eng muhim futbolchilaridan birini bozor narxidan ancha past summaga qo‘yib yuborishni istamaydi.
Jahon chempionati uning narxini yana oshirdi
Rodri 2026 yilgi jahon chempionatida Ispaniya terma jamoasining asosiy yetakchilaridan biri bo‘ldi. «Qizil furiya» finalda Argentinani qo‘shimcha vaqtda 1:0 hisobida mag‘lub etib, tarixida ikkinchi marta jahon chempioniga aylandi.
Yarimhimoyachi musobaqaning barcha sakkizta uchrashuvida maydon markazini nazorat qilib, turnirning eng yaxshi futbolchisiga beriladigan FIFA «Oltin to‘p» mukofotini qo‘lga kiritdi.
Bu uning so‘nggi ikki yil ichidagi ikkinchi ulkan shaxsiy e’tirofi bo‘ldi. Rodri 2024 yilda ham «Oltin to‘p» sohibi bo‘lib, himoyaviy yarimhimoyachi sifatida dunyo futbolidagi eng yuqori maqomga chiqqan edi.
Jahon chempionatidagi o‘yini futbolchining og‘ir jarohatlardan keyin ham yuqori darajaga qayta olganini ko‘rsatdi. Aynan shu jihat uning transfer qiymatini yana oshirgan asosiy omillardan biri sifatida ko‘rsatilmoqda.
«Real»ga o‘tish hali hal qilingan masala emas
Ispaniya matbuotida Rodrining Madridga ko‘chib o‘tishi deyarli muqarrar jarayondek tasvirlanayotgan bo‘lsa-da, asosiy kelishuvlar hali oldinda.
«Real» avval tarkibda xorijlik yoki mahalliy futbolchi uchun joy ochishi, «Manchester Siti» bilan transfer summasini kelishishi va Rodrining tibbiy holatini baholashi kerak. Ayrim manbalar futbolchi bel qismidagi kichik operatsiyadan keyin tiklanayotganini ham xabar qilgan.
Madrid klubining Rodriga qiziqishi mantiqiy: jamoa Toni Kroos va Luka Modrichdan keyin o‘yin sur’atini boshqara oladigan, himoya bilan hujumni bog‘laydigan markaziy futbolchi izlamoqda. Ammo «Real»ning qiziqishi bilan rasmiy transfer o‘rtasida hali katta moliyaviy masofa bor.
Hozirgi vaziyatda «Barselona» poygadan chekingani, Rodri esa «Real»ni ustuvor variant deb bilishi haqida xabarlar bor. Yakuniy qaror esa mish-mishlar emas, ikki klub o‘rtasida imzolangan shartnoma e’lon qilinganidagina ma’lum bo‘ladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…