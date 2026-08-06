«Barselona» Rodridan chekindi: u faqat «Real»ni kutmoqda

·62·Sport
«Barselona» Rodridan chekindi: u faqat «Real»ni kutmoqda
Qisqacha

«Barselona» 30 yoshli Rodri Ernandesni transfer qilish uchun amaliy kurash boshlamaydi, chunki futbolchi «Manchester Siti»dan ketsa, faqat «Real»ga o'tishni xohlayotgani aytilmoqda. Hozircha Rodri, «Manchester Siti» yoki «Real» transfer bo'yicha rasmiy kelishuv e'lon qilmagan. «Manchester Siti» yarimhimoyachini taxminan 75 million yevroga baholamoqda, «Real» esa kelishuvni 50–60 million yevro atrofida yakunlashga harakat qilishi mumkin.

«Manchester Siti» yarimhimoyachisi Rodri Ernandes atrofidagi transfer muhokamalari yangi bosqichga kirdi. Ispaniya matbuoti ma’lumotiga ko‘ra, «Barselona» 30 yoshli futbolchini qo‘lga kiritish uchun amaliy kurash boshlamaydi.

Kataloniya klubi rahbariyati Rodri Angliyadan ketadigan bo‘lsa, uning asosiy va deyarli yagona tanlovi «Real» bo‘ladi, deb hisoblamoqda. Biroq futbolchi, «Manchester Siti» yoki Madrid klubi hozircha transfer bo‘yicha rasmiy kelishuv e’lon qilgani yo‘q.

Rodri «Barselona» variantini ko‘rib chiqmayaptimi?

Jahon chempionatidan keyin Rodriga «Real», «Barselona», PSJ va «Bavariya» kabi klublar qiziqish bildirgani haqida xabarlar tarqaldi.

AS ma’lumotiga ko‘ra, «Barselona» Frenki de Yongning jarohatidan keyin yarimhimoya chizig‘ini kuchaytirish variantlarini o‘rgangan. Biroq Rodrining o‘zi «Manchester Siti»ni tark etsa, faqat «Real»ga o‘tishni xohlayotgani aytilmoqda. Shu sabab kataloniyaliklar moliyaviy va sport jihatidan murakkab bo‘lgan muzokaraga kirishni maqsadga muvofiq deb hisoblamagan.

Bu «Barselona» Rodriga rasmiy taklif bergan va rad javobini olganini anglatmaydi. Hozircha gap Ispaniya OAVlarida tarqalayotgan transfer ma’lumotlari haqida ketmoqda.

«Siti» va «Real» narx bo‘yicha kelishishi kerak

Rodrining «Manchester Siti» bilan amaldagi shartnomasi 2027 yil iyunigacha mo‘ljallangan. Angliya klubi ispaniyalik yarimhimoyachi bilan mazkur kelishuvni 2022 yilda rasmiylashtirgan edi.

Manbalarga ko‘ra, «Manchester Siti» futbolchini taxminan 75 million yevroga baholamoqda. «Real» esa kelishuvni 50–60 million yevro atrofida yakunlashga harakat qilishi mumkin. Ayrim xabarlarda Madrid klubi Rodri bilan 2030 yilgacha mo‘ljallangan shaxsiy shartlar bo‘yicha kelishib olgani ham aytilgan, ammo bu ma’lumot rasman tasdiqlanmagan.

Rodrining shartnomasi tugashiga bir yil qolgani «Real»ga muzokarada ustunlik berishi mumkin. Biroq «Siti» jamoaning markaziy chizig‘idagi eng muhim futbolchilaridan birini bozor narxidan ancha past summaga qo‘yib yuborishni istamaydi.

Jahon chempionati uning narxini yana oshirdi

Rodri 2026 yilgi jahon chempionatida Ispaniya terma jamoasining asosiy yetakchilaridan biri bo‘ldi. «Qizil furiya» finalda Argentinani qo‘shimcha vaqtda 1:0 hisobida mag‘lub etib, tarixida ikkinchi marta jahon chempioniga aylandi.

Yarimhimoyachi musobaqaning barcha sakkizta uchrashuvida maydon markazini nazorat qilib, turnirning eng yaxshi futbolchisiga beriladigan FIFA «Oltin to‘p» mukofotini qo‘lga kiritdi.

Bu uning so‘nggi ikki yil ichidagi ikkinchi ulkan shaxsiy e’tirofi bo‘ldi. Rodri 2024 yilda ham «Oltin to‘p» sohibi bo‘lib, himoyaviy yarimhimoyachi sifatida dunyo futbolidagi eng yuqori maqomga chiqqan edi.

Jahon chempionatidagi o‘yini futbolchining og‘ir jarohatlardan keyin ham yuqori darajaga qayta olganini ko‘rsatdi. Aynan shu jihat uning transfer qiymatini yana oshirgan asosiy omillardan biri sifatida ko‘rsatilmoqda.

«Real»ga o‘tish hali hal qilingan masala emas

Ispaniya matbuotida Rodrining Madridga ko‘chib o‘tishi deyarli muqarrar jarayondek tasvirlanayotgan bo‘lsa-da, asosiy kelishuvlar hali oldinda.

«Real» avval tarkibda xorijlik yoki mahalliy futbolchi uchun joy ochishi, «Manchester Siti» bilan transfer summasini kelishishi va Rodrining tibbiy holatini baholashi kerak. Ayrim manbalar futbolchi bel qismidagi kichik operatsiyadan keyin tiklanayotganini ham xabar qilgan.

Madrid klubining Rodriga qiziqishi mantiqiy: jamoa Toni Kroos va Luka Modrichdan keyin o‘yin sur’atini boshqara oladigan, himoya bilan hujumni bog‘laydigan markaziy futbolchi izlamoqda. Ammo «Real»ning qiziqishi bilan rasmiy transfer o‘rtasida hali katta moliyaviy masofa bor.

Hozirgi vaziyatda «Barselona» poygadan chekingani, Rodri esa «Real»ni ustuvor variant deb bilishi haqida xabarlar bor. Yakuniy qaror esa mish-mishlar emas, ikki klub o‘rtasida imzolangan shartnoma e’lon qilinganidagina ma’lum bo‘ladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

BarselonaRealManchester SitiRodri ErnandesBavariya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)