OpenAI AQSh Adliya vazirligi daʼvosi yuzidan 3,2 million dollar toʻlaydi
OpenAI AQSh Adliya vazirligining kadrlar siyosati bo'yicha e'tirozlarini hal qilish uchun 3,2 million dollar jarima va kompensatsiya to'lashga rozi bo'ldi. Tergovda OpenAI va uning Statsig Inc. sho'ba korxonasi ayrim lavozimlarda vaqtinchalik ish vizasiga ega nomzodlarni ustuvor ko'rgani hamda AQSh fuqarolarining imkoniyatlarini cheklagani aniqlangan.
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniya — OpenAI AQSh Adliya vazirligining kadrlar siyosati boʻyicha eʼtirozlarini hal qilish uchun 3,2 million dollar miqdorida jarima va kompensatsiyalar toʻlashga rozi boʻldi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tekshiruv kompaniyaning xorijiy mutaxassislarni yollashdagi ayrim amaliyotlari mahalliy fuqarolarning huquqlarini cheklagani aniqlangani ortidan boshlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Adliya vazirligi tergovi shuni koʻrsatdiki, OpenAI va uning Statsig Inc. nomli shoʻba korxonasi ayrim lavozimlarga vaqtinchalik ish vizasiga ega nomzodlarni ustuvor koʻrgan. Natijada AQSh fuqarolarining ushbu boʻsh ish oʻrinlariga hujjat topshirish imkoniyatlari cheklab qoʻyilgan. Vazirlik xulosalariga koʻra, kompaniya baʼzi pozitsiyalar uchun vakansiyalarni oʻzining rasmiy tashqi saytida eʼlon qilmasdan turib chet ellik mutaxassislarni jalb etgan.
Kadrlar siyosatidagi shubhali amaliyotlarTergov davomida eʼlon joylashtirish jarayonidagi bir qator gʻayrioddiy usullar ham aniqlangan. Xususan, ayrim vakansiyalar faqat tun vaqtlarida eʼlon qilingan yoki muayyan nomzodlarga standart elektron ariza topshirish oʻrniga qogʻoz shaklidagi arizalarni yuborish taklif etilgan. Garchi mazkur ishlar oʻn tadan kam vakansiyani qamrab olgan boʻlsa-da, Adliya vazirligi bu ish texnologik sektorda yuqori maoshli ish oʻrinlariga teng imkoniyatlar yaratish nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega ekanini taʼkidlagan.
Imzolangan kelishuv shartlariga muvofiq, OpenAI davlat foydasiga 1,2 million dollar miqdorida fuqarolik jarimasini toʻlaydi. Shuningdek, ushbu munozarali amaliyotlar tufayli jabrlangan boʻlishi mumkin boʻlgan xodimlarga kompensatsiya toʻlash uchun 2 million dollarlik maxsus jamgʻarma tashkil etiladi. Kompaniya oʻz navbatida kadrlar tayyorlash jarayonlarini qayta koʻrib chiqish, xodimlarni immigratsiya qonunchiligi talablari boʻyicha oʻqitish va vazirlik nazoratidan oʻtish majburiyatini oldi.
Kompaniyaning rasmiy munosabatiMazkur kelishuv Adliya vazirligining fuqarolik boʻyicha kadrlar kamsitilishini nazorat qilish dasturi 2025-yilda qayta tiklanganidan buyon tuzilgan oʻn uchinchi kelishuv boʻldi. OpenAI vakillarining maʼlum qilishicha, kompaniya tergov xulosalari bilan toʻliq qoʻshilmasa ham, nizoni tinch yoʻl bilan yopish hamda oʻz faoliyatini davom ettirish maqsadida shartnomani imzolashga qaror qilgan.
Kompaniya vakillari sunʼiy umumiy intellektni (AGI) rivojlantirish boʻyicha oʻz oldiga qoʻygan ulkan maqsadlarini amalga oshirish uchun butun dunyodan eng malakali mutaxassislarni jalb etish zarurligini taʼkidlashdi. Shu bilan birga, ular chet ellik xodimlarga doimiy rezidentlik maqomini rasmiylashtirish imkonini beruvchi PERM dasturini rivojlantirishda davom etishlarini bildirishdi.
…