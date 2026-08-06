OpenAI AQSh Adliya vazirligi daʼvosi yuzidan 3,2 million dollar toʻlaydi

·42·Texno
OpenAI AQSh Adliya vazirligi daʼvosi yuzidan 3,2 million dollar toʻlaydi
Qisqacha

OpenAI AQSh Adliya vazirligining kadrlar siyosati bo'yicha e'tirozlarini hal qilish uchun 3,2 million dollar jarima va kompensatsiya to'lashga rozi bo'ldi. Tergovda OpenAI va uning Statsig Inc. sho'ba korxonasi ayrim lavozimlarda vaqtinchalik ish vizasiga ega nomzodlarni ustuvor ko'rgani hamda AQSh fuqarolarining imkoniyatlarini cheklagani aniqlangan.

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniya — OpenAI AQSh Adliya vazirligining kadrlar siyosati boʻyicha eʼtirozlarini hal qilish uchun 3,2 million dollar miqdorida jarima va kompensatsiyalar toʻlashga rozi boʻldi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tekshiruv kompaniyaning xorijiy mutaxassislarni yollashdagi ayrim amaliyotlari mahalliy fuqarolarning huquqlarini cheklagani aniqlangani ortidan boshlangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Adliya vazirligi tergovi shuni koʻrsatdiki, OpenAI va uning Statsig Inc. nomli shoʻba korxonasi ayrim lavozimlarga vaqtinchalik ish vizasiga ega nomzodlarni ustuvor koʻrgan. Natijada AQSh fuqarolarining ushbu boʻsh ish oʻrinlariga hujjat topshirish imkoniyatlari cheklab qoʻyilgan. Vazirlik xulosalariga koʻra, kompaniya baʼzi pozitsiyalar uchun vakansiyalarni oʻzining rasmiy tashqi saytida eʼlon qilmasdan turib chet ellik mutaxassislarni jalb etgan.

Kadrlar siyosatidagi shubhali amaliyotlar

Tergov davomida eʼlon joylashtirish jarayonidagi bir qator gʻayrioddiy usullar ham aniqlangan. Xususan, ayrim vakansiyalar faqat tun vaqtlarida eʼlon qilingan yoki muayyan nomzodlarga standart elektron ariza topshirish oʻrniga qogʻoz shaklidagi arizalarni yuborish taklif etilgan. Garchi mazkur ishlar oʻn tadan kam vakansiyani qamrab olgan boʻlsa-da, Adliya vazirligi bu ish texnologik sektorda yuqori maoshli ish oʻrinlariga teng imkoniyatlar yaratish nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega ekanini taʼkidlagan.

Imzolangan kelishuv shartlariga muvofiq, OpenAI davlat foydasiga 1,2 million dollar miqdorida fuqarolik jarimasini toʻlaydi. Shuningdek, ushbu munozarali amaliyotlar tufayli jabrlangan boʻlishi mumkin boʻlgan xodimlarga kompensatsiya toʻlash uchun 2 million dollarlik maxsus jamgʻarma tashkil etiladi. Kompaniya oʻz navbatida kadrlar tayyorlash jarayonlarini qayta koʻrib chiqish, xodimlarni immigratsiya qonunchiligi talablari boʻyicha oʻqitish va vazirlik nazoratidan oʻtish majburiyatini oldi.

Kompaniyaning rasmiy munosabati

Mazkur kelishuv Adliya vazirligining fuqarolik boʻyicha kadrlar kamsitilishini nazorat qilish dasturi 2025-yilda qayta tiklanganidan buyon tuzilgan oʻn uchinchi kelishuv boʻldi. OpenAI vakillarining maʼlum qilishicha, kompaniya tergov xulosalari bilan toʻliq qoʻshilmasa ham, nizoni tinch yoʻl bilan yopish hamda oʻz faoliyatini davom ettirish maqsadida shartnomani imzolashga qaror qilgan.

Kompaniya vakillari sunʼiy umumiy intellektni (AGI) rivojlantirish boʻyicha oʻz oldiga qoʻygan ulkan maqsadlarini amalga oshirish uchun butun dunyodan eng malakali mutaxassislarni jalb etish zarurligini taʼkidlashdi. Shu bilan birga, ular chet ellik xodimlarga doimiy rezidentlik maqomini rasmiylashtirish imkonini beruvchi PERM dasturini rivojlantirishda davom etishlarini bildirishdi.

OpenAITexnologiyalarAQShSudYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi