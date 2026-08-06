Joao Pedro Denni Velbekning Chelseidagi transferiga munosabat bildirdi

·60·Sport
Joao Pedro Denni Velbekning Chelseidagi transferiga munosabat bildirdi
Qisqacha

Chelsi 35 yoshli Denni Velbek bilan ikki yillik shartnoma imzoladi va uning transferi uchun taxminan 7 million funt sterling to'ladi. Joao Pedro Velbekni ustozlaridan biri deb bilishini hamda uning ingliz futboliga moslashishida katta yordam berganini ta'kidladi. Pedro va Velbek avval Uotford hamda Braytonda birga o'ynagan bo'lib, Chelsi safida ular uchinchi bor bir jamoada to'p surmoqda.

Chelsi hujumchisi Joao Pedro jamoaning yangi aʼzosi Denni Velbekning Stamford Bridgega koʻchib oʻtgani uning faoliyatida va butun jamoa uchun muhim voqea ekanini taʼkidladi. Braziliyalik futbolchi tajribali hujumchini oʻzining ustozlaridan biri sifatida eʼtirof etib, uning ingliz futboliga moslashish jarayonida ulkan yordam berganini esga oldi. Bu transfer bosh murabbiy Xabi Alonso jamoasining hujum chizigʻiga tajriba va barqarorlik olib kelishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Chelsining rasmiy saytiga bergan intervyusida Joao Pedro Denni Velbek bilan faoliyatida uchinchi bor bir jamoada toʻp surish nasib etayotganini bildirdi. Ular avvalroq Uotford va Brayton safida ham birga oʻynagan edi. Pedro Angliyaga dastlab kelgan kezlarida ingliz tilini bilmagani va aynan Velbek unga har tomonlama koʻmaklashib, rivojlanishiga zamin yaratganini alohida qayd etdi.

Tajribali hujumchining jamoaga kelishi

35 yoshli Denni Velbek oʻtgan mavsum Brayton safida 13 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan edi. Chelsi uni oʻz safiga qoʻshib olish uchun taxminan 7 million funt sterling miqdorida transfer summasini toʻladi va tomonlar ikki yillik shartnoma imzoladi. Ushbu tajribali futbolchining kelishi Xabi Alonso boshqaruvidagi yosh jamoaga maydonda ham, kiyinish xonasida ham yetakchilik qilishida muhim rol oʻynaydi.

Yangi jamoaviy muhitga moslashish jarayoni allaqachon boshlanib ulgurdi. Xususan, chorshanba kuni boʻlib oʻtgan Yuventusga qarshi mavsumoldi oʻrtoqlik uchrashuvida Velbek va Pedro asosiy tarkibda maydonga tushib, oʻzaro harakatlarini sinovdan oʻtkazishdi. Garchi oʻyin 0:1 hisobidagi magʻlubiyat bilan yakunlangan boʻlsa-da, murabbiylar shtabi futbolchilarning harakatlaridan ijobiy xulosalar chiqardi.

Jamoadagilarning iliq munosabati

Braytondan Chelseidagi faoliyatiga avvalroq oʻtgan yarim himoyachi Moisess Kaysedo ham Velbekning transferidan xursand ekanini yashirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, tajribali hujumchi bilan yana bir jamoada uchrashgani oʻziga katta ruh bagʻishlagan va u ham Braytonga kelgan vaqtida Velbekdan koʻp koʻmak olganini esladi. Jamoaning yetakchi futbolchilari yangi oʻyinchini iliq kutib olgani Xabi Alonso jamoasining mavsumoldi tayyorgarliklaridagi birdamligini koʻrsatadi.

ChelsiJoao PedroDenni VelbekXabi AlonsoAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)