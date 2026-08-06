Joao Pedro Denni Velbekning Chelseidagi transferiga munosabat bildirdi
Chelsi 35 yoshli Denni Velbek bilan ikki yillik shartnoma imzoladi va uning transferi uchun taxminan 7 million funt sterling to'ladi. Joao Pedro Velbekni ustozlaridan biri deb bilishini hamda uning ingliz futboliga moslashishida katta yordam berganini ta'kidladi. Pedro va Velbek avval Uotford hamda Braytonda birga o'ynagan bo'lib, Chelsi safida ular uchinchi bor bir jamoada to'p surmoqda.
Chelsi hujumchisi Joao Pedro jamoaning yangi aʼzosi Denni Velbekning Stamford Bridgega koʻchib oʻtgani uning faoliyatida va butun jamoa uchun muhim voqea ekanini taʼkidladi. Braziliyalik futbolchi tajribali hujumchini oʻzining ustozlaridan biri sifatida eʼtirof etib, uning ingliz futboliga moslashish jarayonida ulkan yordam berganini esga oldi. Bu transfer bosh murabbiy Xabi Alonso jamoasining hujum chizigʻiga tajriba va barqarorlik olib kelishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Chelsining rasmiy saytiga bergan intervyusida Joao Pedro Denni Velbek bilan faoliyatida uchinchi bor bir jamoada toʻp surish nasib etayotganini bildirdi. Ular avvalroq Uotford va Brayton safida ham birga oʻynagan edi. Pedro Angliyaga dastlab kelgan kezlarida ingliz tilini bilmagani va aynan Velbek unga har tomonlama koʻmaklashib, rivojlanishiga zamin yaratganini alohida qayd etdi.
Tajribali hujumchining jamoaga kelishi35 yoshli Denni Velbek oʻtgan mavsum Brayton safida 13 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan edi. Chelsi uni oʻz safiga qoʻshib olish uchun taxminan 7 million funt sterling miqdorida transfer summasini toʻladi va tomonlar ikki yillik shartnoma imzoladi. Ushbu tajribali futbolchining kelishi Xabi Alonso boshqaruvidagi yosh jamoaga maydonda ham, kiyinish xonasida ham yetakchilik qilishida muhim rol oʻynaydi.
Yangi jamoaviy muhitga moslashish jarayoni allaqachon boshlanib ulgurdi. Xususan, chorshanba kuni boʻlib oʻtgan Yuventusga qarshi mavsumoldi oʻrtoqlik uchrashuvida Velbek va Pedro asosiy tarkibda maydonga tushib, oʻzaro harakatlarini sinovdan oʻtkazishdi. Garchi oʻyin 0:1 hisobidagi magʻlubiyat bilan yakunlangan boʻlsa-da, murabbiylar shtabi futbolchilarning harakatlaridan ijobiy xulosalar chiqardi.
…