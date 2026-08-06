Telegram orqali tarqatilayotgan iPhone ilovalari maxfiylikka xavf solmoqda

·53·Texno
Telegram orqali tarqatilayotgan iPhone ilovalari maxfiylikka xavf solmoqda
Qisqacha

Rus tilidagi Telegram-kanallar orqali zararli modullar o'rnatilgan soxta iPhone ilovalari tarqatilmoqda. Foydalanuvchi ularni ochganida josuslik moduli qurilma xotirasi, batareya holati, mintaqaviy sozlamalar, uyali aloqa operatori kodi va aniq geolyokatsiyani yig'ishi, shuningdek, skrinshotlar yaratib jinoyatchilarga yuborishi mumkin. Ilovalar App Store'ni chetlab o'tib, IPA-fayl, dasturchi sertifikati va eSign yoki Scarlet kabi vositalar orqali o'rnatilmoqda.

«Лаборатория Касперского» mutaxassislari iOS qurilmalari foydalanuvchilariga qaratilgan navbatdagi xavfsizlik tahdidini aniqlashdi. Unga koʻra, mashhur ilovalarning zararli modullar bilan toʻldirilgan soxta versiyalari rus tilidagi Telegram-kanallar orqali faol ravishda tarqatilmoqda. Ushbu holat mobil qurilmalar va shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligini taʼminlash masalasini yana bir bor dolzarb qilib qoʻymoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, jinoyatchilar qonuniy dasturlarning kodiga oʻzgartirish kiritib, ularga foydalanuvchi maʼlumotlarini yigʻishga qaratilgan maxsus josuslik modulini oʻrnatishgan. Tahlillar koʻrsatishicha, xavfli dasturlar qatoriga mashhur marketpleyslar, suratlar tahrirchisi hamda videokontentni tomosha qilishga moʻljallangan servislar kirgan.

Soxta ilovalar qanday ishlaydi va ular nimani kuzatmoqda?

Ekspertlarning taʼkidlashicha, zararlangan dasturlar doimiy ravishda fonda ishlamaydi. Biroq foydalanuvchi ilovani ochgan paytda josuslik moduli faollashib, qurilma haqidagi muhim maʼlumotlarni yigʻishni boshlaydi. Xususan, dastur xotira parametrlari, batareya quvvati holati, mintaqaviy sozlamalar, uyali aloqa operatori kodi va hatto aniq geolyokatsiya maʼlumotlarini oʻgʻirlashi mumkin.

Bundan tashqari, zararli dastur qurilmada jeylbreyk (jailbreak) mavjudligini aniqlash va ekran suratlarni (skrinshot) avtomatik tarzda yaratib, ularni jinoyatchilarga uzatish funksiyasiga ham ega. Baʼzi modifikatsiya qilingan dasturlarda esa toʻgʻridan-toʻgʻri zararli kod boʻlmasa-da, ular foydalanuvchini xavfli fayllar tarqatilayotgan Telegram-kanalga yoʻnaltiruvchi havolalarni oʻz ichiga olgan.

Oʻrnatish mexanizmi va xavfsizlik qoidalari

Mazkur ilovalar rasmiy App Store doirasini chetlab oʻtgan holda tarqatilmoqda. Oʻrnatish jarayoni murakkab boʻlib, foydalanuvchilarga maxsus IPA-faylni yuklab olish va dasturchi sertifikatini sotib olish taklif etiladi. Shundan soʻng, eSign yoki Scarlet kabi uchinchi tomon vositalari yordamida ilova iPhone qurilmasiga oʻrnatiladi.

Mutaxassislar bunday shubhali usullardan foydalanish shaxsiy maʼlumotlarning sizib chiqishiga olib kelishini qатtiq taʼkidlamoqda. «Лаборатория Касперского» tavsiyasiga koʻra, ilovalarni faqatgina rasmiy va ishonchli manbalardan yuklab olish zarur. Agar dastur rasmiy doʻkonda mavjud boʻlmasa, uni oʻrnatishda faqat dasturchining oʻzi koʻrsatgan rasmiy usullardan foydalanish tavsiya etiladi.

IlovaiPhoneTelegramXavfsizlikApple
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi