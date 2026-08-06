Lionel Messi Inter Miami safida fantastik qaytishni amalga oshirdi

·80·Sport
Lionel Messi Inter Miami safida fantastik qaytishni amalga oshirdi
Qisqacha

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi jahon chempionatidan qaytganidan keyingi ilk asosiy tarkibdagi o'yinida ikkita gol urib, bitta golli uzatma berdi va Inter Miami'ning Atletiko San Luis ustidan 4:2 hisobidagi g'alabasini ta'minladi. Uning ikkinchi goli Messi hisobidagi gollar sonini 14 taga yetkazib, uni Leagues Cup tarixidagi eng yaxshi to'purarga aylantirdi va LAFC hujumchisi Denis Bouangani ortda qoldirdi.

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi jahon chempionatidan qaytganidan keyingi ilk asosiy tarkibdagi oʻyinidayoq oʻzining yorqin mahoratini namoyish etdi. Leagues Cup doirasida boʻlib oʻtgan Atletiko San Luis jamoasiga qarshi bahsda hujumchi ikkita gol urib, bitta golli uzatmaga mualliflik qildi va jamoasining 4:2 hisobidagi gʻalabasiga ulkan hissa qoʻshdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabar berishicha, uchrashuv mehmonlar uchun omadli boshlanib, David Rodriges tezkor gol evaziga Atletiko San Luisni oldinga olib chiqqan edi. Biroq maydon egalari tezda oʻziga keldi va Lionel Messi Noa Allenning uzatmasini ajoyib tarzda toʻgʻridan-toʻgʻri darvozaga yoʻllab, muvozanatni tikladi. Shundan soʻng Telasco Segovia Mayami klubini oldinga olib chiqqan boʻlsa, tanaffusga qadar Messi yana bir bor oʻz nomini tabloga yozdirib qoʻydi.

Pikasso sanʼatiga tenglashtirilgan zarba

Lekin uchrashuvning eng esda qolarli lahzasi Lionel Messining birinchi goli boʻldi. Inter Miami bosh murabbiy Guillermo Hoyos argentinalik yulduzning texnikasiga qoyil qolganini yashirib oʻtirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, bunday murakkab vaziyatda toʻpni havodan toza tarzda ushlab qolish va uni kuchli zarba bilan darvozaga yoʻllash chinakam sanʼat asaridir.

"Agar biz rassomchilik haqida gapiradigan boʻlsak, bu xuddi Pikasso asaridek gap", — deya murabbiyning soʻzlarini keltiradi nashr. Ushbu uchrashuvdagi ikkinchi gol esa Lionel Messini Leagues Cup tarixidagi eng yaxshi toʻpurarga aylantirdi. U oʻz hisobidagi gollar sonini 14 taga yetkazib, LAFC hujumchisi Denis Bouangani ortda qoldirdi.

Noa Allenning tarixiy kechasi va Suaresning yoʻqligi

Jamoaning yosh himoyachisi Noa Allen ham oʻz faoliyatida ilk bor bir oʻyinda uchta golli uzatmani amalga oshirib, tarixiy natija qayd etdi. Uning aqlli paslari Messining ikkala goli hamda Segovia tomonidan kiritilgan toʻpga zamin yaratdi. Mayami klubi bu bahsda diskvalifikatsiya qilingan tajribali hujumchi Luis Suaresning xizmatlaridan foydalana olmadi. Urugvaylik futbolchi 2025-yilgi turnir finalida Sietl Saunders xodimiga nisbatan yoʻl qoʻygan qoʻpol xatti-harakati uchun olti oʻyinlik diskvalifikatsiyani oʻtamoqda.

Shunga qaramay, Lionel Messining safga ajoyib tarzda qaytishi Inter Miamiga 2023-yilgi chempionlik unvonini takrorlash yoʻlida katta ishonch bagʻishlamoqda. Jamoa oʻz yurishini shanba kuni Meksikaning Monterrey klubiga qarshi uchrashuv bilan davom ettiradi.

Lionel MessiInter MiamiLeagues CupFutbolMLS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)