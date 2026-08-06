Galatasaray Rafael Leao uchun 35 million yevrolik taklif yubordi
Galatasaray Milan hujumchisi Rafael Leao uchun yuborgan 35 million yevrolik taklifini Milan rad etdi. Milan futbolchini qo'yib yuborish uchun kamida 50 million yevro talab qilmoqda. Galatasaray Leao'dan ijobiy javob olgani sababli taklifini 40 million yevro atrofida oshirishni rejalashtirmoqda. Hozirda Rafael Leao uchun jiddiy kurash olib borayotgan yagona klub Galatasaray hisoblanadi.
Turkiyaning Galatasaray klubi Milan hujumchisi Rafael Leao transferi boʻyicha rasmiy harakatlarga kirishdi va Italiya jamoasiga ilk taklifini yubordi. GOAL.com xabar berishicha, Istanbul klubi portugaliyalik futbolchi uchun 35 million yevro toʻlashga tayyor ekanini bildirgan, biroq bu mablagʻ Milan rahbariyatini qanoatlantirmagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Soʻnggi kunlarda tomonlar oʻrtasida dastlabki aloqalar oʻrnatilganidan soʻng, Turkiya chempioni rasmiy qadam tashladi. Galatasaray rahbariyatining elektron pochta orqali yuborgan ushbu soʻrovi toʻgʻridan-toʻgʻri toʻlaqonli transferni nazarda tutgan edi. Avvalroq ijara va sotib olish huquqi haqidagi variantlar muhokama qilingan boʻlsa, endilikda turklar futbolchini butunlay oʻz safiga qoʻshib olishni maqsad qilgan.
Milan talab qilayotgan summaMilan klubi oʻzining 10-raqamli futbolchisini qoʻyib yuborish uchun kamida 50 million yevro talab qilmoqda. Klub egasi Kardinale futbolchining oʻzi va murabbiylar shtabidan kelayotgan ijobiy signallarga qaramamay, qulay taklif tushsa uning transferini koʻrib chiqishga tayyor turibdi. Shu bois, Galatasaray taklif qilgan 35 million yevro miqdoridagi mablagʻ Rossoneri uchun yetarli emas deb topildi va rad etildi.
Shunga qaramay, transfer bozori qizgʻin davom etmoqda va tomonlar muzokaralarni davom ettirishi kutilmoqda. Galatasaray futbolchining oʻzidan ijobiy javob olgani sababli ruhlanib ketgan. Turkiya grandi ichki muhokamadan soʻng yaqin soatlarda oʻz taklifini yaxshilab, 40 million yevro atrofidagi yangi summaga chiqishi taxmin qilinmoqda.
Boshqa daʼvogarlar va vaziyatQayd etilishicha, Rafael Leao yaqinda Fenerbahce klubining taklifiga rad javobini bergan edi. Unga jamoaning taklif etayotgan sport loyihasi maʼqul kelmagani bois bu variant yopildi. Hozirgi vaziyatga koʻra, futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun faqatgina Galatasaray jiddiy kurash olib bormoqda.
Agar Istanbul klubi oʻz taklifini Milan talablariga yaqinlashtira olsa, transfer yozgi mavsumning eng shov-shuvli bitimlaridan biriga aylanishi mumkin. Rahbariyat futbolchining ijobiy munosabatidan foydalanib, yaqin vaqt ichida kelishuvga erishishga harakat qilmoqda.
…