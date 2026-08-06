Galatasaray Rafael Leao uchun 35 million yevrolik taklif yubordi

·58·Sport
Galatasaray Rafael Leao uchun 35 million yevrolik taklif yubordi
Qisqacha

Galatasaray Milan hujumchisi Rafael Leao uchun yuborgan 35 million yevrolik taklifini Milan rad etdi. Milan futbolchini qo'yib yuborish uchun kamida 50 million yevro talab qilmoqda. Galatasaray Leao'dan ijobiy javob olgani sababli taklifini 40 million yevro atrofida oshirishni rejalashtirmoqda. Hozirda Rafael Leao uchun jiddiy kurash olib borayotgan yagona klub Galatasaray hisoblanadi.

Turkiyaning Galatasaray klubi Milan hujumchisi Rafael Leao transferi boʻyicha rasmiy harakatlarga kirishdi va Italiya jamoasiga ilk taklifini yubordi. GOAL.com xabar berishicha, Istanbul klubi portugaliyalik futbolchi uchun 35 million yevro toʻlashga tayyor ekanini bildirgan, biroq bu mablagʻ Milan rahbariyatini qanoatlantirmagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Soʻnggi kunlarda tomonlar oʻrtasida dastlabki aloqalar oʻrnatilganidan soʻng, Turkiya chempioni rasmiy qadam tashladi. Galatasaray rahbariyatining elektron pochta orqali yuborgan ushbu soʻrovi toʻgʻridan-toʻgʻri toʻlaqonli transferni nazarda tutgan edi. Avvalroq ijara va sotib olish huquqi haqidagi variantlar muhokama qilingan boʻlsa, endilikda turklar futbolchini butunlay oʻz safiga qoʻshib olishni maqsad qilgan.

Milan talab qilayotgan summa

Milan klubi oʻzining 10-raqamli futbolchisini qoʻyib yuborish uchun kamida 50 million yevro talab qilmoqda. Klub egasi Kardinale futbolchining oʻzi va murabbiylar shtabidan kelayotgan ijobiy signallarga qaramamay, qulay taklif tushsa uning transferini koʻrib chiqishga tayyor turibdi. Shu bois, Galatasaray taklif qilgan 35 million yevro miqdoridagi mablagʻ Rossoneri uchun yetarli emas deb topildi va rad etildi.

Shunga qaramay, transfer bozori qizgʻin davom etmoqda va tomonlar muzokaralarni davom ettirishi kutilmoqda. Galatasaray futbolchining oʻzidan ijobiy javob olgani sababli ruhlanib ketgan. Turkiya grandi ichki muhokamadan soʻng yaqin soatlarda oʻz taklifini yaxshilab, 40 million yevro atrofidagi yangi summaga chiqishi taxmin qilinmoqda.

Boshqa daʼvogarlar va vaziyat

Qayd etilishicha, Rafael Leao yaqinda Fenerbahce klubining taklifiga rad javobini bergan edi. Unga jamoaning taklif etayotgan sport loyihasi maʼqul kelmagani bois bu variant yopildi. Hozirgi vaziyatga koʻra, futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun faqatgina Galatasaray jiddiy kurash olib bormoqda.

Agar Istanbul klubi oʻz taklifini Milan talablariga yaqinlashtira olsa, transfer yozgi mavsumning eng shov-shuvli bitimlaridan biriga aylanishi mumkin. Rahbariyat futbolchining ijobiy munosabatidan foydalanib, yaqin vaqt ichida kelishuvga erishishga harakat qilmoqda.

GalatasarayRafael LeaoMilanTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)