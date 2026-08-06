Chelsi yozgi transfer oynasida darvoza chizig‘ini kuchaytirishi shart
Chelsi yozgi transfer oynasida Robert Sanchesning beqaror o'yini va qo'pol xatolari sabab ishonchli darvozabon sotib olishi zarur. Irlandiya terma jamoasining sobiq darvozaboni Shay Given London klubiga hozirda Brentford sharafini qo'riqlayotgan, Liverpul tarbiyalanuvchisi Kevmin Kelleherni tavsiya qildi.
Angliyaning Chelsi klubi yozgi transferlar davrida o‘z darvozasiga yangi va ishonchli posbon sotib olishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jamoaning amaldagi darvozaboni Robert Sanchesning beqaror o‘yini va yo‘l qo‘yayotgan qo‘pol xatolari mutaxassislar va muxlislar e’tiroziga sabab bo‘lmoqda. Ma’lumotlarga ko‘ra, Irlandiya terma jamoasining sobiq darvozaboni Shay Given London klubiga tarkibni kuchaytirish bo‘yicha keskin choralar ko‘rishni maslahat berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Shay Givenning fikricha, Chelsi hamda Nyukasl Yunayted jamoalari uchun hozirgi paytda asosiy muammo bu – ishonchli darvozabon masalasidir. BOYLE Sports nashriga bergan intervyusida sobiq futbolchi hozirda Brentfordin sharafini qo‘riqlayotgan, biroq aslida Liverpul tarbiyalanuvchisi bo‘lgan Kevmin Kelleher nomzodini ilgari surdi. Uning ta’kidlashicha, ushbu irlandiyalik posbon har ikki klub uchun ham o‘yin sifatini keskin yaxshilaydigan transfer bo‘lishi mumkin.
Sanchesning beqaror o‘yini va xatolariRobert Sanchesning imkoniyatlari yuqori baholansa-da, uning o‘yinidagi keskin pasayishlar va qo‘pol xatolar jamoa natijalariga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Shay Given ispaniyalik darvozabonning ayrim vaziyatlardagi o‘ylamay qilingan harakatlarini keskin tanqid qildi. Uning aytishicha, Sanches aql bovar qilmaydigan seyvlarni amalga oshirib, jamoani qutqarsa-da, ko‘pincha jarima maydonchasi tashqarisida o‘rinsiz tavakkal qiladi.
Sobiq darvozabon o‘z fikrida davom etarkan, o‘tgan mavsumda Sanchesni ko‘p bora himoya qilganini, biroq xatolar takrorlanaverishi chidamlilik bermasligini bildirdi. Penalti yoki qo‘pol qoidabuzarliklarga sabab bo‘layotgan bunday holatlar Chelsi himoyasiga ishonch bermayapti. Shu bois klub rahbariyati yozgi transfer oynasida bu pozitsiyani jiddiy o‘ylab ko‘rishi zarur.
Kelleher transferi atrofidagi vaziyatKevmin Kelleherning kelajagi esa asosan uning sobiq klubi Liverpul va asosiy darvozabon Alissonning qaroriga bog‘liq bo‘lib qolmoqda. Alissonning Anfielddagi mavqei mustahkam ekanligi inobatga olinsa, Kelleher doimiy o‘yin amaliyoti uchun boshqa jamoani tanlashi mantiqiyroq ko‘rinadi. Agar Liverpul uni qaytarish bandidan foydalanmasa, Chelsi yoki Nyukasl Yunayted bu imkoniyatdan foydalanib qolishi kutilmoqda.
Shay Givenning so‘zlariga ko‘ra, Chelsi so‘nggi yillarda darvoza chizig‘i uchun ko‘plab mablag‘ sarflaganiga qaramay, haligacha to‘liq barqarorlikka erishmagan. Shu sababli, klub kelasi mavsumda raqobatbardosh bo‘lishni istasa, aynan yozgi transferlar davrida sifatli darvozabon masalasini ijobiy hal etishi shart.
…