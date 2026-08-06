Chelsi yozgi transfer oynasida darvoza chizig‘ini kuchaytirishi shart

·135·Sport
Chelsi yozgi transfer oynasida darvoza chizig‘ini kuchaytirishi shart
Qisqacha

Chelsi yozgi transfer oynasida Robert Sanchesning beqaror o'yini va qo'pol xatolari sabab ishonchli darvozabon sotib olishi zarur. Irlandiya terma jamoasining sobiq darvozaboni Shay Given London klubiga hozirda Brentford sharafini qo'riqlayotgan, Liverpul tarbiyalanuvchisi Kevmin Kelleherni tavsiya qildi.

Angliyaning Chelsi klubi yozgi transferlar davrida o‘z darvozasiga yangi va ishonchli posbon sotib olishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jamoaning amaldagi darvozaboni Robert Sanchesning beqaror o‘yini va yo‘l qo‘yayotgan qo‘pol xatolari mutaxassislar va muxlislar e’tiroziga sabab bo‘lmoqda. Ma’lumotlarga ko‘ra, Irlandiya terma jamoasining sobiq darvozaboni Shay Given London klubiga tarkibni kuchaytirish bo‘yicha keskin choralar ko‘rishni maslahat berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Shay Givenning fikricha, Chelsi hamda Nyukasl Yunayted jamoalari uchun hozirgi paytda asosiy muammo bu – ishonchli darvozabon masalasidir. BOYLE Sports nashriga bergan intervyusida sobiq futbolchi hozirda Brentfordin sharafini qo‘riqlayotgan, biroq aslida Liverpul tarbiyalanuvchisi bo‘lgan Kevmin Kelleher nomzodini ilgari surdi. Uning ta’kidlashicha, ushbu irlandiyalik posbon har ikki klub uchun ham o‘yin sifatini keskin yaxshilaydigan transfer bo‘lishi mumkin.

Sanchesning beqaror o‘yini va xatolari

Robert Sanchesning imkoniyatlari yuqori baholansa-da, uning o‘yinidagi keskin pasayishlar va qo‘pol xatolar jamoa natijalariga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Shay Given ispaniyalik darvozabonning ayrim vaziyatlardagi o‘ylamay qilingan harakatlarini keskin tanqid qildi. Uning aytishicha, Sanches aql bovar qilmaydigan seyvlarni amalga oshirib, jamoani qutqarsa-da, ko‘pincha jarima maydonchasi tashqarisida o‘rinsiz tavakkal qiladi.

Sobiq darvozabon o‘z fikrida davom etarkan, o‘tgan mavsumda Sanchesni ko‘p bora himoya qilganini, biroq xatolar takrorlanaverishi chidamlilik bermasligini bildirdi. Penalti yoki qo‘pol qoidabuzarliklarga sabab bo‘layotgan bunday holatlar Chelsi himoyasiga ishonch bermayapti. Shu bois klub rahbariyati yozgi transfer oynasida bu pozitsiyani jiddiy o‘ylab ko‘rishi zarur.

Kelleher transferi atrofidagi vaziyat

Kevmin Kelleherning kelajagi esa asosan uning sobiq klubi Liverpul va asosiy darvozabon Alissonning qaroriga bog‘liq bo‘lib qolmoqda. Alissonning Anfielddagi mavqei mustahkam ekanligi inobatga olinsa, Kelleher doimiy o‘yin amaliyoti uchun boshqa jamoani tanlashi mantiqiyroq ko‘rinadi. Agar Liverpul uni qaytarish bandidan foydalanmasa, Chelsi yoki Nyukasl Yunayted bu imkoniyatdan foydalanib qolishi kutilmoqda.

Shay Givenning so‘zlariga ko‘ra, Chelsi so‘nggi yillarda darvoza chizig‘i uchun ko‘plab mablag‘ sarflaganiga qaramay, haligacha to‘liq barqarorlikka erishmagan. Shu sababli, klub kelasi mavsumda raqobatbardosh bo‘lishni istasa, aynan yozgi transferlar davrida sifatli darvozabon masalasini ijobiy hal etishi shart.

ChelsiRobert SanchesKevmin KelleherShay GivenPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)