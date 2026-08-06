Yan Diomande Real Madrid safiga oʻtishga yaqin turibdi
RB Leipzig yarimhimoyachisi Yan Diomande Avstriyadagi yig'inni tark etib, Real Madrid bilan transferini yakunlash uchun Ispaniyaga yo'l oldi va tibbiy ko'rikdan o'tishga hozirlik ko'rmoqda. Transfer uchun Real Madrid RB Leipzig'ga kafolatlangan 125 million yevro to'laydi, bonuslar bilan kelishuv qiymati 140 million yevroga yetishi mumkin, shartnoma esa 2031 yilning iyunigacha mo'ljallangan.
Madridning Real klubi mavsumlar oraligʻidagi eng shov-shuvli transferlardan birini yakunlashga juda yaqin keldi. RB Leipzig yarimhimoyachisi Yan Diomande Avstriyadagi yigʻinni tark etib, Ispaniyaga yoʻl oldi va tibbiy koʻrikdan oʻtishga hozirlik koʻrmoqda. Bild nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, futbolchining transferiga oid barcha asosiy shartlar kelishib boʻlingan va kelishuv rasman eʼlon qilinishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ivoriyalik iqtidor egasi payshanba kuni tongda Avstriyaning Saalfelden shahridagi mashgʻulotlar bazasidan qora rangli Mercedes-Vito mashinasida aeroportga joʻnab ketgan. Qizigʻi shundaki, u kasallikdan tuzalgach, yigʻinga kelib qoʻshilganiga atigi 24 soat boʻlgan edi. Mashgʻulotlar bazasiga velosipedda kelgan yosh futbolchi soʻnggi ruxsat olingach, jamoadoshlari bilan qisqacha xayrlashishga majbur boʻldi.
Transfer qiymati va moliyaviy tafsilotlarNemis klubi oʻzining yetakchi futbolchisi uchun Real Madrid'dan kafolatlangan 125 million yevro miqdorida mablagʻ oladi. Shuningdek, turli bonuslarni hisobga olgan holda umumiy qiymat 140 million yevroga yetishi mumkin. Bu summa RB Leipzig uchun juda katta moliyaviy foyda keltirishi bilan birga, futbol bozoridagi eng yirik kelishuvlardan biriga aylanmoqda.
Maʼlum qilinishicha, tomonlar 2031 yilning iyunigacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma shartlarini kelishib olgan. 19 yoshli futbolchi Madridda tibbiy koʻrikdan muvaffaqiyatli oʻtsa, kelgusi yetti mavsum davomida Qirollik klubi sharafini himoya qiladi. Bu transfer yozgi transfer oynasidagi eng koʻp muhokama qilingan mavzulardan biriga yakun yasadi.
Murabbiy uchun yoʻqotish va yangi chaqiruvUshbu transfer RB Leipzig bosh murabbiyi Martin Demichelis uchun jiddiy zarba boʻldi, chunki mutaxassis oʻzining yangi taktik sxemasini aynan Bundesliganing oʻtgan mavsumdagi eng yaxshi yosh futbolchisi atrofida qurishni rejalashtirgan edi. Oʻtgan mavsumda Yan Diomande 33 ta uchrashuvda 12 ta gol urib, 8 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan holda jamoasining Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritishida beqiyos hissa qoʻshgan edi.
RB Leipzig sport direktori Marcel Schafer avvalroq tarqalgan mish-mishlarni rad etishga urinmagan boʻlsa-da, Yevropaning amaldagi chempionlarining moliyaviy imkoniyatlari qarshisida nemis klubi bosh tortolmadi. Endilikda Yan Diomande faoliyatida mutlaqo yangi va yanada masʼuliyatli bosqich boshlanmoqda.
…