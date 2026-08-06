Yan Diomande Real Madrid safiga oʻtishga yaqin turibdi

·45·Sport
Yan Diomande Real Madrid safiga oʻtishga yaqin turibdi
Qisqacha

RB Leipzig yarimhimoyachisi Yan Diomande Avstriyadagi yig'inni tark etib, Real Madrid bilan transferini yakunlash uchun Ispaniyaga yo'l oldi va tibbiy ko'rikdan o'tishga hozirlik ko'rmoqda. Transfer uchun Real Madrid RB Leipzig'ga kafolatlangan 125 million yevro to'laydi, bonuslar bilan kelishuv qiymati 140 million yevroga yetishi mumkin, shartnoma esa 2031 yilning iyunigacha mo'ljallangan.

Madridning Real klubi mavsumlar oraligʻidagi eng shov-shuvli transferlardan birini yakunlashga juda yaqin keldi. RB Leipzig yarimhimoyachisi Yan Diomande Avstriyadagi yigʻinni tark etib, Ispaniyaga yoʻl oldi va tibbiy koʻrikdan oʻtishga hozirlik koʻrmoqda. Bild nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, futbolchining transferiga oid barcha asosiy shartlar kelishib boʻlingan va kelishuv rasman eʼlon qilinishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ivoriyalik iqtidor egasi payshanba kuni tongda Avstriyaning Saalfelden shahridagi mashgʻulotlar bazasidan qora rangli Mercedes-Vito mashinasida aeroportga joʻnab ketgan. Qizigʻi shundaki, u kasallikdan tuzalgach, yigʻinga kelib qoʻshilganiga atigi 24 soat boʻlgan edi. Mashgʻulotlar bazasiga velosipedda kelgan yosh futbolchi soʻnggi ruxsat olingach, jamoadoshlari bilan qisqacha xayrlashishga majbur boʻldi.

Transfer qiymati va moliyaviy tafsilotlar

Nemis klubi oʻzining yetakchi futbolchisi uchun Real Madrid'dan kafolatlangan 125 million yevro miqdorida mablagʻ oladi. Shuningdek, turli bonuslarni hisobga olgan holda umumiy qiymat 140 million yevroga yetishi mumkin. Bu summa RB Leipzig uchun juda katta moliyaviy foyda keltirishi bilan birga, futbol bozoridagi eng yirik kelishuvlardan biriga aylanmoqda.

Maʼlum qilinishicha, tomonlar 2031 yilning iyunigacha moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma shartlarini kelishib olgan. 19 yoshli futbolchi Madridda tibbiy koʻrikdan muvaffaqiyatli oʻtsa, kelgusi yetti mavsum davomida Qirollik klubi sharafini himoya qiladi. Bu transfer yozgi transfer oynasidagi eng koʻp muhokama qilingan mavzulardan biriga yakun yasadi.

Murabbiy uchun yoʻqotish va yangi chaqiruv

Ushbu transfer RB Leipzig bosh murabbiyi Martin Demichelis uchun jiddiy zarba boʻldi, chunki mutaxassis oʻzining yangi taktik sxemasini aynan Bundesliganing oʻtgan mavsumdagi eng yaxshi yosh futbolchisi atrofida qurishni rejalashtirgan edi. Oʻtgan mavsumda Yan Diomande 33 ta uchrashuvda 12 ta gol urib, 8 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan holda jamoasining Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritishida beqiyos hissa qoʻshgan edi.

RB Leipzig sport direktori Marcel Schafer avvalroq tarqalgan mish-mishlarni rad etishga urinmagan boʻlsa-da, Yevropaning amaldagi chempionlarining moliyaviy imkoniyatlari qarshisida nemis klubi bosh tortolmadi. Endilikda Yan Diomande faoliyatida mutlaqo yangi va yanada masʼuliyatli bosqich boshlanmoqda.

Real MadridYan DiomandeRB LeipzigTransferlarChempionlar ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)