Avtomobil tarixidagi eng g‘aroyib dizayn: afsonaviy Fiat Multipla

·51·Avto
Avtomobil tarixidagi eng g‘aroyib dizayn: afsonaviy Fiat Multipla
Qisqacha

Fiat o'z vaqtida to'rt o'rindiqli Multiplina modelini taqdim etib, uni «asl odam tashuvchi avtomobil» deb atagan. Kichik gabaritli kuzov va salonidagi keng imkoniyatlar bu transport vositasini o'z davri uchun o'ziga xos konseptga aylantirgan. Garchi avtobuslar va Volkswagen Type 2 1956-yilga qadar mavjud bo'lgan bo'lsa-da, Multiplina zamonaviy ko'p funksiyali shahar transportlarining paydo bo'lishiga asos solgan yechimlardan biri bo'lgan.

Avtomobilsozlik sanoatida ishlab chiqaruvchilar ko‘pincha o‘z mahsulotlarini reklama qilishda bo‘rtttirilgan iboralardan foydalanishadi. Masalan, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Italiyaning mashhur Fiat kompaniyasi o‘zining Topolino mikroavtomobili narxlarini eʼlon qilishda uni olti yil avval chiqarilgan Citroën modelining oddiygina qayta bezatilgan ko‘rinishi bo‘lishiga qaramay, «shahar harakatchanligiga yangicha yondashuv» deb taʼriflagan edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Biroq, italyan brendining daʼvolari har doim ham asossiz emas. Kompaniya o‘z tarixida chinakamiga inqilobiy va o‘zgacha yechimlarni taqdim etgan davrlar bo‘lgan. Xususan, brend mutaxassislari o‘z vaqtida to‘rt o‘rindiqli Multiplina modelini taqdim etib, uni «asl odam tashuvchi avtomobil» deb ataganida haqli ravishda havo ko‘targan edilar.

Kichik o‘lcham va katta imkoniyatlar

Albatta, bu taʼrifga «miniatyura» so‘zini qo‘shish to‘g‘riroq bo‘ladi, chunki 1956-yilga qadar ham turli avtobuslar va Volkswagen Type 2 kabi mashhur transport vositalari allaqachon mavjud edi. Shunga qaramay, mazkur ixcham transport vositasi o‘z davri uchun mutlaqo o‘ziga xos konseptni o‘zida mujassam etgan edi.

Garchi zamonaviy avtomobil bozorida krossover va sedanlar hukmronlik qilayotgan bo‘lsa-da, o‘tgan asrdagi bunday g‘aroyib yechimlar bugungi ko‘p funksiyali shahar transportlarining paydo bo‘lishiga asos solgan. Kichik gabaritli kuzov va salon ichidagi keng imkoniyatlar muhandislarning o‘sha davrdagi ilg‘or fikrlashidan dalolat beradi.

Bugungi kunda ham avtomobil ixlosmandlari Fiat brendining ana shunday o‘ziga xos va qiziqarli tarixga ega modellarini qiziqish bilan eslashadi. Avtomobilsozlikdagi bunday tajribalar kelajakdagi yangi shahar avtomobillarini yaratishda muhim ilhom manbai bo‘lib xizmat qilmoqda.

FiatAvtomobil tarixiMultiplaAvtomobillarTransport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)Kecha, 18:58BMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqdaBMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqdaKecha, 17:25Buyuk Britaniya hukumati elektromobillar savdosi rejalarini yumshatishni muhokama qilmoqdaBuyuk Britaniya hukumati elektromobillar savdosi rejalarini yumshatishni muhokama qilmoqdaKecha, 17:24Geely Monjaro Plus taqdim etildi: yangi flagman krossover xususiyatlariGeely Monjaro Plus taqdim etildi: yangi flagman krossover xususiyatlariKecha, 16:23Smart brendi shahar avtomobillari bozoriga qaytmoqdaSmart brendi shahar avtomobillari bozoriga qaytmoqdaKecha, 15:21Toyota Yaponiyadagi zavodlari ishini vaqtincha toʻxtatmoqdaToyota Yaponiyadagi zavodlari ishini vaqtincha toʻxtatmoqdaKecha, 07:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin