Avtomobil tarixidagi eng g‘aroyib dizayn: afsonaviy Fiat Multipla
Fiat o'z vaqtida to'rt o'rindiqli Multiplina modelini taqdim etib, uni «asl odam tashuvchi avtomobil» deb atagan. Kichik gabaritli kuzov va salonidagi keng imkoniyatlar bu transport vositasini o'z davri uchun o'ziga xos konseptga aylantirgan. Garchi avtobuslar va Volkswagen Type 2 1956-yilga qadar mavjud bo'lgan bo'lsa-da, Multiplina zamonaviy ko'p funksiyali shahar transportlarining paydo bo'lishiga asos solgan yechimlardan biri bo'lgan.
Avtomobilsozlik sanoatida ishlab chiqaruvchilar ko‘pincha o‘z mahsulotlarini reklama qilishda bo‘rtttirilgan iboralardan foydalanishadi. Masalan, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Italiyaning mashhur Fiat kompaniyasi o‘zining Topolino mikroavtomobili narxlarini eʼlon qilishda uni olti yil avval chiqarilgan Citroën modelining oddiygina qayta bezatilgan ko‘rinishi bo‘lishiga qaramay, «shahar harakatchanligiga yangicha yondashuv» deb taʼriflagan edi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Biroq, italyan brendining daʼvolari har doim ham asossiz emas. Kompaniya o‘z tarixida chinakamiga inqilobiy va o‘zgacha yechimlarni taqdim etgan davrlar bo‘lgan. Xususan, brend mutaxassislari o‘z vaqtida to‘rt o‘rindiqli Multiplina modelini taqdim etib, uni «asl odam tashuvchi avtomobil» deb ataganida haqli ravishda havo ko‘targan edilar.
Kichik o‘lcham va katta imkoniyatlarAlbatta, bu taʼrifga «miniatyura» so‘zini qo‘shish to‘g‘riroq bo‘ladi, chunki 1956-yilga qadar ham turli avtobuslar va Volkswagen Type 2 kabi mashhur transport vositalari allaqachon mavjud edi. Shunga qaramay, mazkur ixcham transport vositasi o‘z davri uchun mutlaqo o‘ziga xos konseptni o‘zida mujassam etgan edi.
Garchi zamonaviy avtomobil bozorida krossover va sedanlar hukmronlik qilayotgan bo‘lsa-da, o‘tgan asrdagi bunday g‘aroyib yechimlar bugungi ko‘p funksiyali shahar transportlarining paydo bo‘lishiga asos solgan. Kichik gabaritli kuzov va salon ichidagi keng imkoniyatlar muhandislarning o‘sha davrdagi ilg‘or fikrlashidan dalolat beradi.
Bugungi kunda ham avtomobil ixlosmandlari Fiat brendining ana shunday o‘ziga xos va qiziqarli tarixga ega modellarini qiziqish bilan eslashadi. Avtomobilsozlikdagi bunday tajribalar kelajakdagi yangi shahar avtomobillarini yaratishda muhim ilhom manbai bo‘lib xizmat qilmoqda.
…