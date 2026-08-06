ChatGPT qisqa hikoyalar yozishda insonlarni ortda qoldirdi

·50·Texno
ChatGPT qisqa hikoyalar yozishda insonlarni ortda qoldirdi
Qisqacha

Villanova Universiteti olimlari tadqiqotida ChatGPT yaratgan qisqa hikoyalar o'quvchilar tomonidan insonlar yozgan matnlarga qaraganda qiziqarliligi va jalb etish qobiliyati bo'yicha yuqoriroq baholandi. Birinchi tajribada 18 dan 81 yoshgacha bo'lgan 1682 nafar ishtirokchi qatnashib, muallif inson deb taxmin qilingan ChatGPT hikoyalari eng yuqori ballni oldi.

Villanova Universiteti olimlari rahbarligida oʻtkazilgan yangi ilmiy tadqiqot shuni koʻrsatdiki, sunʼiy intellekt tomonidan yaratilgan qisqa hikoyalar oʻquvchilar tomonidan insonlar yozgan matnlarga qaraganda yuqoriroq baholangan. Eksperiment davomida ChatGPT matnlari oʻzining qiziarliligi va oʻquvchini jalb eta olish qobiliyati boʻyicha yuqori natija koʻrsatdi. Bu esa zamonaviy generativ sunʼiy intellekt texnologiyalarining matn yaratish borasidagi imkoniyatlari naqadar oshib borayotganini yana bir bor tasdiqlaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, birinchi tajribada 18 dan 81 yoshgacha boʻlgan 1682 nafar ishtirokchi qatnashdi. Ularga taniqli adabiy jurnallar va toʻplamlardan olingan uchta inson hikoyasi hamda ularga mos keluvchi, sunʼiy intellekt yordamida yozilgan uchta matn namoyish etildi. Oʻquvchilarga matnning muallifi kim ekanligi haqida maʼlumot berildi, biroq bu maʼlumot baʼzan ataylab notoʻgʻri koʻrsatildi. Natijada, oʻrtacha hisobda neyrotarmoq yaratgan hikoyalar sifat va jalb etish parametrlari boʻyicha insonnikidan balandroq ball oldi.

Mualliflik aldovi va psixologik omillar

Tadqiqot shuni koʻrsatdiki, matnni baholashda muallif kim degan taxmin hal qiluvchi rol oʻynagan. Ishtirokchilar qaysi matnni inson yozgan deb oʻylasa, uning asl kelib chiqishidan qatʼi nazar, oʻsha matnga yuqori baho berishgan. Shu sababli eng yuqori ballni aynan insonniki deb xato oʻylangan ChatGPT hikoyalari qoʻlga kiritgan. Bu inson psixologiyasida sunʼiy intellekt mahsulotlariga nisbatan maʼlum bir stereotip mavjudligini koʻrsatadi.

Keyingi bosqichda olimlar oʻquvchilar muallif haqida hech qanday ishoratsiz matnning kelib chiqishini oʻzlari aniqlay olishlarini tekshirib koʻrdilar. Oʻtkazilgan qoʻshimcha tajribalardan birida 424 nafar ishtirokchi qatnashdi va ularning toʻgʻri topish aniqligi atigi 39,93 foizni tashkil etdi. Bu koʻrsatkich hatto tasodifiy taxmin qilish darajasidan ham past boʻlib chiqdi.

Sunʼiy intellekt matnlarini farqlash qiyinlashmoqda

Ikkinchi shunga oʻxshash eksperimentda esa 481 nafar kishi sinovdan oʻtkazildi va natija 51,97 foizni tashkil etdi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bu raqam ham statistik jihatdan tasodifiy topishdan farq qilmaydi. Bu shuni anglatadiki, oʻrtacha oʻquvchi uchun neyrotarmoq va inson qalamiga mansub matnni bir-biridan farqlash deyarli imkonsiz vazifadir.

Tadqiqot mualliflari mazkur tajriba adabiy mahorat, originallik yoki yirik hajmli asarlar yozish qobiliyatini qiyoslashga qaratilmaganini alohida qayd etdilar. U faqatgina ikki jihatni — oʻquvchilarning matn sifatiga bergan bahosi va uning kelib chiqishini aniqlash qanchalik murakkabligini koʻrsatib berdi. Olingan natijalar maxsus tekshiruv usullarisisiz odamlar generativ sunʼiy intellekt yozgan matnlarni yaxshi ajrata olmasligidan dalolat beradi.

ChatGPTSunʼiy intellektTexnologiyaTadqiqotMatn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi