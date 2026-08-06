Rafa Alkorta Kilian Mbappe va Vinisius Junior munosabatlari haqida gapirdi

·120·Sport
Rafa Alkorta Kilian Mbappe va Vinisius Junior munosabatlari haqida gapirdi
Qisqacha

Rafa Alkorta Kilian Mbappe va Vinisius Junior o'rtasidagi uyg'unlik yetishmasligini futbolchilarning mahoratiga emas, balki shaxsiy ambitsiyalari va o'ta yuqori egosiga bog'ladi. Uning ta'kidlashicha, Mbappe mavsumiga 50 tacha gol urayotgan bo'lsa-da, ikki hujumchi to'p bilan muomalada ham, to'psiz harakatlarda ham yetarli kimyoga ega emas.

Madridning Real klubi hujum chizigʻidagi yetakchilar — Kilian Mbappe hamda Vinisius Junior oʻrtasidagi oʻzaro tushunmovchiliklar va maydondagi uygʻunlik yetishmayotgani jamoa uchun asosiy muammolardan biriga aylandi. Goal.com xabar berishicha, klubning sobiq himoyachisi Rafa Alkorta bu holat futbolchilarning mahoratiga emas, balki ularning shaxsiy ambitsiyalariga borib taqalishini ochiqchasiga maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Egos muammosi va maydondagi bogʻliqlik

Fransiyalik hujumchi 2024-yilda Santiago Bernabeu stadioniga koʻchib oʻtganidan beri ikki yulduzning birgalikdagi oʻyini kutilganidek samarali chiqmayotgani koʻplab muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Kadena SER telekanalining El Larguero koʻrsatuvida soʻz olgan Rafa Alkorta vaziyatga tanqidiy baho berdi. Uning soʻzlariga koʻra, asosiy toʻsiq bu — futbolchilarning oʻta yuqori egosidir.

Alkorta bu kabi holatlarni oʻz futbolchilik faoliyatida uchratmaganini taʼkidlab, Mbappe mavsumiga 50 tacha gol urishiga qaramay, ularning bir-biri bilan toʻliq chiqisha olmayotgani haqiqat ekanini aytdi. Mutaxassisning fikricha, futbolchilar nafaqat toʻp bilan muomalada, balki maydondagi harakatsiz vaziyatlarda ham yetarlicha kimyoga ega emas.

Joze Mourinyoning vazifasi va yangi umidlar

Sobiq himoyachi yangi bosh murabbiy Joze Mourinyo bu ikki hujumchini bitta chiziqda samarali harakat qilishga majburlay olishiga umid bildirdi. Alkortaning taʼkidlashicha, avvalgi murabbiylar erisha olmagan natijani aynan portugaliyalik mutaxassis amalga oshirishi va Vinisiusdan talab qilinadigan qattiq intizomni oʻrnatishi kerak.

Shuningdek, soʻnggi paytlarda Vinisius Juniorning Real Madrid bilan amaldagi shartnomasini 2027-yildan keyingi muddatga uzaytirish boʻyicha muzokaralar faollashgani maʼlum boʻldi. Tomonlar kelishuvga yaqinlashgani muxlislarni quvontirishi va bu holat futbolchining ruhiy holatiga ijobiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.

Yangi mavsumoldi tayyorgarliklar

Hozirgi vaqtda Real Madrid yangi mavsum bahslariga qizgʻin hozirlik koʻrmoqda. Jamoa shanba kuni Ferencvarosga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvini oʻtkazadi. Shundan soʻng, toʻrt kundan keyin Deportivo La Koruna jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Qirollik klubi oʻzining 2026/27-yilgi Liga mavsumini 22-avgust kuni safarda Espanyol stadionida boshlaydi. Joze Mourinyo ushbu oʻyinlar davomida Mbappe va Vinisius Junior oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlikni yaxshilab olish uchun qulay imkoniyat sifatida foydalanishni rejalashtirmoqda.

Real MadridVinisius JuniorKilian MbappeJoze MourinoIspaniya La ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)