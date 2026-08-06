Rafa Alkorta Kilian Mbappe va Vinisius Junior munosabatlari haqida gapirdi
Rafa Alkorta Kilian Mbappe va Vinisius Junior o'rtasidagi uyg'unlik yetishmasligini futbolchilarning mahoratiga emas, balki shaxsiy ambitsiyalari va o'ta yuqori egosiga bog'ladi. Uning ta'kidlashicha, Mbappe mavsumiga 50 tacha gol urayotgan bo'lsa-da, ikki hujumchi to'p bilan muomalada ham, to'psiz harakatlarda ham yetarli kimyoga ega emas.
Madridning Real klubi hujum chizigʻidagi yetakchilar — Kilian Mbappe hamda Vinisius Junior oʻrtasidagi oʻzaro tushunmovchiliklar va maydondagi uygʻunlik yetishmayotgani jamoa uchun asosiy muammolardan biriga aylandi. Goal.com xabar berishicha, klubning sobiq himoyachisi Rafa Alkorta bu holat futbolchilarning mahoratiga emas, balki ularning shaxsiy ambitsiyalariga borib taqalishini ochiqchasiga maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Egos muammosi va maydondagi bogʻliqlikFransiyalik hujumchi 2024-yilda Santiago Bernabeu stadioniga koʻchib oʻtganidan beri ikki yulduzning birgalikdagi oʻyini kutilganidek samarali chiqmayotgani koʻplab muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Kadena SER telekanalining El Larguero koʻrsatuvida soʻz olgan Rafa Alkorta vaziyatga tanqidiy baho berdi. Uning soʻzlariga koʻra, asosiy toʻsiq bu — futbolchilarning oʻta yuqori egosidir.
Alkorta bu kabi holatlarni oʻz futbolchilik faoliyatida uchratmaganini taʼkidlab, Mbappe mavsumiga 50 tacha gol urishiga qaramay, ularning bir-biri bilan toʻliq chiqisha olmayotgani haqiqat ekanini aytdi. Mutaxassisning fikricha, futbolchilar nafaqat toʻp bilan muomalada, balki maydondagi harakatsiz vaziyatlarda ham yetarlicha kimyoga ega emas.
Joze Mourinyoning vazifasi va yangi umidlarSobiq himoyachi yangi bosh murabbiy Joze Mourinyo bu ikki hujumchini bitta chiziqda samarali harakat qilishga majburlay olishiga umid bildirdi. Alkortaning taʼkidlashicha, avvalgi murabbiylar erisha olmagan natijani aynan portugaliyalik mutaxassis amalga oshirishi va Vinisiusdan talab qilinadigan qattiq intizomni oʻrnatishi kerak.
Shuningdek, soʻnggi paytlarda Vinisius Juniorning Real Madrid bilan amaldagi shartnomasini 2027-yildan keyingi muddatga uzaytirish boʻyicha muzokaralar faollashgani maʼlum boʻldi. Tomonlar kelishuvga yaqinlashgani muxlislarni quvontirishi va bu holat futbolchining ruhiy holatiga ijobiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.
Yangi mavsumoldi tayyorgarliklarHozirgi vaqtda Real Madrid yangi mavsum bahslariga qizgʻin hozirlik koʻrmoqda. Jamoa shanba kuni Ferencvarosga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvini oʻtkazadi. Shundan soʻng, toʻrt kundan keyin Deportivo La Koruna jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Qirollik klubi oʻzining 2026/27-yilgi Liga mavsumini 22-avgust kuni safarda Espanyol stadionida boshlaydi. Joze Mourinyo ushbu oʻyinlar davomida Mbappe va Vinisius Junior oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlikni yaxshilab olish uchun qulay imkoniyat sifatida foydalanishni rejalashtirmoqda.
…