Galatasaray Rafael Leao uchun 35 million yevro taklif qildi

·52·Sport
Galatasaray Rafael Leao uchun 35 million yevro taklif qildi
Qisqacha

Galatasaray Milan hujumchisi Rafael Leao uchun 35 million yevrolik ilk rasmiy taklifini yubordi, biroq bu taklif rad etildi. Milan portugaliyalik futbolchi uchun kamida 50 million yevro talab qilmoqda. Galatasaray yaqin soatlarda taklifini 40 million yevroga yaqinlashtirib, muzokaralarni davom ettirishi kutilmoqda. Rafael Leao esa avvalroq Fenerbahçe taklifini rad etgan, ayni paytda Galatasaray uning transferi uchun asosiy da'vogar bo'lib turibdi.

Turkiyaning Galatasaray klubi Milan jamoasi hujumchisi Rafael Leao transferi boʻyicha oʻzining ilk rasmiy taklifini yubordi. GOAL.com xabar berishicha, Istanbul grandi portugaliyalik futbolchi uchun 35 million yevro toʻlashga tayyorligini maʼlum qilgan, biroq Milan rahbariyati bu summani yetarli emas deb topib, rad javobini berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Soʻnggi kunlarda tomonlar oʻrtasida dastlabki muzokaralar olib borilgan edi. Shundan soʻng Turkiya chempioni rasmiy ravishda elektron pochta orqali Milan klubiga murojaat qilib, futbolchini toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olish taklifini joʻnatgan. Avvalroq ijara va sotib olish huquqi haqida oʻylangan boʻlsa, endilikda Galatasaray toʻlaqonli transfer borasida qatʼiy qadam tashlamoqda.

Milan talab qilayotgan summa va klub pozitsiyasi

Italiya klubi rahbariyati, xususan klub xoʻjayini Kardinale futbolchini sotish variantiga qarshi emas. Biroq Rossoneri oʻzining 10-raqamli futbolchisi uchun kamida 50 million yevro olishni talab qilmoqda. Shu sababli Galatasaray tomonidan qoʻyilgan 35 million yevrolik taklif darhol rad etildi.

Maʼlum boʻlishicha, Rafael Leao oʻtgan kunlarda yana bir turk klubi Fenerbahçe taklifiga rad javobini bergan edi. Unga bu jamoaning sport loyihasi maʼqul kelmagan. Ayni paytda faqatgina Galatasaray portugaliyalik vingerni oʻz safiga qoʻshib olish uchun asosiy daʼvogar boʻlib turibdi.

Kelgusidagi muzokaralar va kutilayotgan qadamlar

Galatasaray rahbariyati futbolchining oʻzidan ijobiy signal olgani va transferga rozi boʻlganidan ilhomlanib, ichki muhokamalar oʻtkazmoqda. Turk klubi yaqin soatlar ichida Milan muzokaralar stoliga yangi taklif bilan qaytishi kutilmoqda.

Manbalarga koʻra, Galatasaray navbatdagi taklifda transfer summasini 40 million yevroga yaqinlashtirishi mumkin. Shunga qaramay, Milan klubining 50 million yevrolik qatʼiy talabi transferning yakuniy taqdirini hal qiluvchi asosiy omil boʻlib qolmoqda.

Rafael LeaoGalatasarayMilanTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)