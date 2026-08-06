Galatasaray Rafael Leao uchun 35 million yevro taklif qildi
Galatasaray Milan hujumchisi Rafael Leao uchun 35 million yevrolik ilk rasmiy taklifini yubordi, biroq bu taklif rad etildi. Milan portugaliyalik futbolchi uchun kamida 50 million yevro talab qilmoqda. Galatasaray yaqin soatlarda taklifini 40 million yevroga yaqinlashtirib, muzokaralarni davom ettirishi kutilmoqda. Rafael Leao esa avvalroq Fenerbahçe taklifini rad etgan, ayni paytda Galatasaray uning transferi uchun asosiy da'vogar bo'lib turibdi.
Turkiyaning Galatasaray klubi Milan jamoasi hujumchisi Rafael Leao transferi boʻyicha oʻzining ilk rasmiy taklifini yubordi. GOAL.com xabar berishicha, Istanbul grandi portugaliyalik futbolchi uchun 35 million yevro toʻlashga tayyorligini maʼlum qilgan, biroq Milan rahbariyati bu summani yetarli emas deb topib, rad javobini berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Soʻnggi kunlarda tomonlar oʻrtasida dastlabki muzokaralar olib borilgan edi. Shundan soʻng Turkiya chempioni rasmiy ravishda elektron pochta orqali Milan klubiga murojaat qilib, futbolchini toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olish taklifini joʻnatgan. Avvalroq ijara va sotib olish huquqi haqida oʻylangan boʻlsa, endilikda Galatasaray toʻlaqonli transfer borasida qatʼiy qadam tashlamoqda.
Milan talab qilayotgan summa va klub pozitsiyasiItaliya klubi rahbariyati, xususan klub xoʻjayini Kardinale futbolchini sotish variantiga qarshi emas. Biroq Rossoneri oʻzining 10-raqamli futbolchisi uchun kamida 50 million yevro olishni talab qilmoqda. Shu sababli Galatasaray tomonidan qoʻyilgan 35 million yevrolik taklif darhol rad etildi.
Maʼlum boʻlishicha, Rafael Leao oʻtgan kunlarda yana bir turk klubi Fenerbahçe taklifiga rad javobini bergan edi. Unga bu jamoaning sport loyihasi maʼqul kelmagan. Ayni paytda faqatgina Galatasaray portugaliyalik vingerni oʻz safiga qoʻshib olish uchun asosiy daʼvogar boʻlib turibdi.
Kelgusidagi muzokaralar va kutilayotgan qadamlarGalatasaray rahbariyati futbolchining oʻzidan ijobiy signal olgani va transferga rozi boʻlganidan ilhomlanib, ichki muhokamalar oʻtkazmoqda. Turk klubi yaqin soatlar ichida Milan muzokaralar stoliga yangi taklif bilan qaytishi kutilmoqda.
Manbalarga koʻra, Galatasaray navbatdagi taklifda transfer summasini 40 million yevroga yaqinlashtirishi mumkin. Shunga qaramay, Milan klubining 50 million yevrolik qatʼiy talabi transferning yakuniy taqdirini hal qiluvchi asosiy omil boʻlib qolmoqda.
…