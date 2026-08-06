Markus Reshford Manchester Yunaytedga qaytadimi yoki transfer qilinadimi

·121·Sport
Markus Reshford Manchester Yunaytedga qaytadimi yoki transfer qilinadimi
Qisqacha

Markus Reshford 2026 yilgi jahon chempionatidan so'ng ijara asosida o'ynagan Barselona va Aston Villada qolmagach, Manchester Yunayted ixtiyoriga qaytishi kutilmoqda. Barselona futbolchini to'liq sotib olish huquqidan foydalanmadi, Aston Villa esa uni o'z safida qoldirishni istamadi. Manchester Yunayted sobiq qanot himoyachisi Lee Sharp Reshfordning iqtidori yuqori ekanini, biroq uning ruhiy holati va klubdagi kelajagiga munosabati muhim masala bo'lib qolayotganini aytdi.

Angliya terma jamoasi hujumchisi Markus Reshfordning kelajagi futbol olamida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Old Trafford tarbiyalanuvchisi boʻlgan futbolchi avvalroq klubdagi faoliyatidan koʻngli toʻlmay, jamoani tark etgan edi. Biroq uning iqtidori va soʻnggi mavsumlardagi harakatlari rahbariyatni transfer masalasida yana bir bor oʻylab koʻrishga majbur qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, Markus Reshford soʻnggi mavsumlarni ijara asosida Barselona va Aston Villa safida oʻtkazdi. Kataloniya klubida yaxshi oʻyin koʻrsatganiga qaramay, Barselona uni toʻliq sotib olish huquqidan foydalanmadi. Shuningdek, Aston Villa ham futbolchini oʻz safida qoldirishni istamadi. Oqibatda 28 yoshli futbolchi Shimoliy Amerikadagi jahon chempionatidan soʻng Manchester Yunayted ixtiyoriga qaytishga majbur boʻlmoqda.

Lee Sharp fikricha, Reshford klub uchun qimmatli aktiv boʻla oladi

Manchester Yunayted sobiq qanot himoyachisi Lee Sharp NetBet bilan hamkorlikdagi intervyusida Markus Reshfordning vaziyatiga alohida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchining imkoniyatlari juda yuqori, biroq asosiy muammo uning ruhiy holati va klubdagi kelajagiga boʻlgan munosabatidadir.

Sharpning taʼkidlashicha, Reshford ketishidan oldin jamoada oʻzini beeʼtibor tutgandek koʻringan va maydonda bor kuchini bermagandi. Buning sababi shaxsiy muammolar yoki murabbiylar shtabi bilan kelishmovchiliklar boʻlgani nomaʼlum, biroq uning iqtidori har qanday jamoa uchun katta foyda keltirishi aniq.

Yangi shartnoma imkoniyati va transfer xatarlari

Klub va futbolchi oʻrtasidagi munosabatlar murakkabligicha qolayotganiga qaramay, kelgusida yangi shartnoma imzolash ehtimoli butunlay istisno etilmayapti. Agar Markus Reshfordning xayolida faqat boshqa jamoalar boʻlmasa, uning qaytishi jamoaga katta yordam berishi mumkin.

Mutaxassislarning fikricha, murabbiylar shtabi, jumladan, Maykl Kerrik futbolchiga yondashib, uni qoʻllab-quvvatlashga tayyor. Biroq asosiy savol — Markusning oʻzi bu jamoaning bir qismi boʻlishni xohlaydimi yoki yoʻq, degan masalada qolmoqda. 2026 yilgi yozgi transferlar oynasi yakuniga qadar bu masala oʻz yechimini topishi kutilmoqda.

Markus ReshfordManchester YunaytedBarselonaAngliya terma jamoasiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)