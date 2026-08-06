Markus Reshford Manchester Yunaytedga qaytadimi yoki transfer qilinadimi
Markus Reshford 2026 yilgi jahon chempionatidan so'ng ijara asosida o'ynagan Barselona va Aston Villada qolmagach, Manchester Yunayted ixtiyoriga qaytishi kutilmoqda. Barselona futbolchini to'liq sotib olish huquqidan foydalanmadi, Aston Villa esa uni o'z safida qoldirishni istamadi. Manchester Yunayted sobiq qanot himoyachisi Lee Sharp Reshfordning iqtidori yuqori ekanini, biroq uning ruhiy holati va klubdagi kelajagiga munosabati muhim masala bo'lib qolayotganini aytdi.
Angliya terma jamoasi hujumchisi Markus Reshfordning kelajagi futbol olamida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Old Trafford tarbiyalanuvchisi boʻlgan futbolchi avvalroq klubdagi faoliyatidan koʻngli toʻlmay, jamoani tark etgan edi. Biroq uning iqtidori va soʻnggi mavsumlardagi harakatlari rahbariyatni transfer masalasida yana bir bor oʻylab koʻrishga majbur qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, Markus Reshford soʻnggi mavsumlarni ijara asosida Barselona va Aston Villa safida oʻtkazdi. Kataloniya klubida yaxshi oʻyin koʻrsatganiga qaramay, Barselona uni toʻliq sotib olish huquqidan foydalanmadi. Shuningdek, Aston Villa ham futbolchini oʻz safida qoldirishni istamadi. Oqibatda 28 yoshli futbolchi Shimoliy Amerikadagi jahon chempionatidan soʻng Manchester Yunayted ixtiyoriga qaytishga majbur boʻlmoqda.
Lee Sharp fikricha, Reshford klub uchun qimmatli aktiv boʻla oladiManchester Yunayted sobiq qanot himoyachisi Lee Sharp NetBet bilan hamkorlikdagi intervyusida Markus Reshfordning vaziyatiga alohida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchining imkoniyatlari juda yuqori, biroq asosiy muammo uning ruhiy holati va klubdagi kelajagiga boʻlgan munosabatidadir.
Sharpning taʼkidlashicha, Reshford ketishidan oldin jamoada oʻzini beeʼtibor tutgandek koʻringan va maydonda bor kuchini bermagandi. Buning sababi shaxsiy muammolar yoki murabbiylar shtabi bilan kelishmovchiliklar boʻlgani nomaʼlum, biroq uning iqtidori har qanday jamoa uchun katta foyda keltirishi aniq.
Yangi shartnoma imkoniyati va transfer xatarlariKlub va futbolchi oʻrtasidagi munosabatlar murakkabligicha qolayotganiga qaramay, kelgusida yangi shartnoma imzolash ehtimoli butunlay istisno etilmayapti. Agar Markus Reshfordning xayolida faqat boshqa jamoalar boʻlmasa, uning qaytishi jamoaga katta yordam berishi mumkin.
Mutaxassislarning fikricha, murabbiylar shtabi, jumladan, Maykl Kerrik futbolchiga yondashib, uni qoʻllab-quvvatlashga tayyor. Biroq asosiy savol — Markusning oʻzi bu jamoaning bir qismi boʻlishni xohlaydimi yoki yoʻq, degan masalada qolmoqda. 2026 yilgi yozgi transferlar oynasi yakuniga qadar bu masala oʻz yechimini topishi kutilmoqda.
…