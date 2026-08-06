Luka Modrich Rafael Leaoning Milan'dagi kelajagi haqida fikr bildirdi

·36·Sport
Luka Modrich Rafael Leaoning Milan'dagi kelajagi haqida fikr bildirdi
Qisqacha

Luka Modrich Rafael Leaoning Milan'da qolishini istashini bildirib, portugaliyalik hujumchi o'zi uchun eng to'g'ri qarorni tanlashga yetarlicha yetuk ekanini ta'kidladi. Modrichning so'zlariga ko'ra, Leao muxlislar va klub uni qanchalik qadrlashini biladi hamda Milan uchun bor kuchini berishi kerak.

Milan jamoasining tajribali yarimhimoyachisi Luka Modrich portugaliyalik hujumchi Rafael Leaoning klubdagi kelajagi borasiz oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. La Gazzetta dello Sport nashri xabar qilishicha, tajribali futbolchi jamoadoshining oʻz taqdirini oʻzi hal qilishga yetarlicha yetuk ekanini taʼkidlab, uning jamoada qolishini istashini yashirib oʻtirmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Transfer oynasining eng qizgʻin pallasida Rafael Leaoning kelajagi borasidagi taxminlar toʻxtamayapti. 2025/26 yilgi mavsum yakunida portugaliyalik futbolchi yangi sinovlarni boshdan kechirishga tayyorligini bildirgan edi. Milan hujum chizigʻining yetti yildan beri asosiy tayanchi boʻlib kelayotgan vingerning bu qarori jamoa muxlislari va rahbariyatini oʻylantirib qoʻygandi.

Modrichning maslahat berishdan bosh tortishi va Leaoga ishonchi

Luka Modrich jamoadoshining shaxsiy qarorlariga hurmat bilan yondashgan holda unga bosim oʻtkazmasligini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, Rafa oʻzi uchun nima yaxshiroq ekanini yaxshi tushunadi va klub uni qanchalik qadrlashini biladi.

«Men unga maslahat bermoqchi emasman. Rafa oʻzi uchun nima eng toʻgʻri ekanini bilish uchun yetarlicha yetuk», — deya taʼkidladi Modrich. Uning qoʻshimcha qilishicha, futbolchi muxlislar va klub uni qanchalik sevishini anglaydi, shunchaki qattiq mehnat qilib, Milan uchun doimgidek bor kuchini berishi kerak.

Jarohatlar va yangi mavsumdagi umidlar

Luka Modrich oʻtgan mavsum Rafael Leao uchun unchalik mahsuldor kelmaganini tan oldi. Vinger bir nechta jarohatlar sababli oʻzining eng yaxshi jismoniy holatini saqlab qola olmagandi. Biroq, xorvatiyalik yarimhimoyachining fikricha, toʻliq sogʻlom va eʼtiborini jamlagan Leao bilan birga oʻynash jamoa uchun katta motivatsiya hisoblanadi.

Milan bu mavsum Chempionlar ligasining moliyaviy va sport imtiyozlaridan mahrum holda harakat qilishiga toʻgʻri kelayotgan bir paytda, eng yaxshi sport formasidagi Leaoning jamoada qolishi klub uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Modrich agar u qolsa, bu hamma uchun fantastik holat boʻlishini, chunki Rafa oʻzining eng yuqori choʻqqisida dunyoning eng kuchli futbolchilaridan biri ekanini qayd etdi.

Bosh murabbiyning munosabati

Modrichning bu bayonotlari bosh murabbiy Ruben Amorim ham vingerning kelajagi haqida fikr bildirishga majbur boʻlgan bir paytga toʻgʻri keldi. Avvalgi xabarlarga qaramay, Avstraliyadagi mavsumoldi yigʻini chogʻida Amorim portugaliyalik yulduz Rossoneri loyihasiga toʻlaqonli sodiqligini taʼkidladi.

Amorimning soʻzlariga koʻra, barcha futbolchilar, jumladan Leao ham juda yaxshi ishlamoqda. Rafa Milan kabi buyuk klubda oʻynayotganidan baxtiyor boʻlishi kerakligini taʼkidlagan bosh murabbiy uning motivatsiyasi yuqori ekanini qoʻshimcha qildi.

Luka ModrichRafael LeaoMilanA SeriyaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)