Luka Modrich Rafael Leaoning Milan'dagi kelajagi haqida fikr bildirdi
Luka Modrich Rafael Leaoning Milan'da qolishini istashini bildirib, portugaliyalik hujumchi o'zi uchun eng to'g'ri qarorni tanlashga yetarlicha yetuk ekanini ta'kidladi. Modrichning so'zlariga ko'ra, Leao muxlislar va klub uni qanchalik qadrlashini biladi hamda Milan uchun bor kuchini berishi kerak.
Milan jamoasining tajribali yarimhimoyachisi Luka Modrich portugaliyalik hujumchi Rafael Leaoning klubdagi kelajagi borasiz oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. La Gazzetta dello Sport nashri xabar qilishicha, tajribali futbolchi jamoadoshining oʻz taqdirini oʻzi hal qilishga yetarlicha yetuk ekanini taʼkidlab, uning jamoada qolishini istashini yashirib oʻtirmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Transfer oynasining eng qizgʻin pallasida Rafael Leaoning kelajagi borasidagi taxminlar toʻxtamayapti. 2025/26 yilgi mavsum yakunida portugaliyalik futbolchi yangi sinovlarni boshdan kechirishga tayyorligini bildirgan edi. Milan hujum chizigʻining yetti yildan beri asosiy tayanchi boʻlib kelayotgan vingerning bu qarori jamoa muxlislari va rahbariyatini oʻylantirib qoʻygandi.
Modrichning maslahat berishdan bosh tortishi va Leaoga ishonchiLuka Modrich jamoadoshining shaxsiy qarorlariga hurmat bilan yondashgan holda unga bosim oʻtkazmasligini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, Rafa oʻzi uchun nima yaxshiroq ekanini yaxshi tushunadi va klub uni qanchalik qadrlashini biladi.
«Men unga maslahat bermoqchi emasman. Rafa oʻzi uchun nima eng toʻgʻri ekanini bilish uchun yetarlicha yetuk», — deya taʼkidladi Modrich. Uning qoʻshimcha qilishicha, futbolchi muxlislar va klub uni qanchalik sevishini anglaydi, shunchaki qattiq mehnat qilib, Milan uchun doimgidek bor kuchini berishi kerak.
Jarohatlar va yangi mavsumdagi umidlarLuka Modrich oʻtgan mavsum Rafael Leao uchun unchalik mahsuldor kelmaganini tan oldi. Vinger bir nechta jarohatlar sababli oʻzining eng yaxshi jismoniy holatini saqlab qola olmagandi. Biroq, xorvatiyalik yarimhimoyachining fikricha, toʻliq sogʻlom va eʼtiborini jamlagan Leao bilan birga oʻynash jamoa uchun katta motivatsiya hisoblanadi.
Milan bu mavsum Chempionlar ligasining moliyaviy va sport imtiyozlaridan mahrum holda harakat qilishiga toʻgʻri kelayotgan bir paytda, eng yaxshi sport formasidagi Leaoning jamoada qolishi klub uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Modrich agar u qolsa, bu hamma uchun fantastik holat boʻlishini, chunki Rafa oʻzining eng yuqori choʻqqisida dunyoning eng kuchli futbolchilaridan biri ekanini qayd etdi.
Bosh murabbiyning munosabatiModrichning bu bayonotlari bosh murabbiy Ruben Amorim ham vingerning kelajagi haqida fikr bildirishga majbur boʻlgan bir paytga toʻgʻri keldi. Avvalgi xabarlarga qaramay, Avstraliyadagi mavsumoldi yigʻini chogʻida Amorim portugaliyalik yulduz Rossoneri loyihasiga toʻlaqonli sodiqligini taʼkidladi.
Amorimning soʻzlariga koʻra, barcha futbolchilar, jumladan Leao ham juda yaxshi ishlamoqda. Rafa Milan kabi buyuk klubda oʻynayotganidan baxtiyor boʻlishi kerakligini taʼkidlagan bosh murabbiy uning motivatsiyasi yuqori ekanini qoʻshimcha qildi.
…