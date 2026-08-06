7 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O'zbekiston Markaziy banki 2026 yil 7 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi. Dollar 28,92 so'mga qimmatlab, 11 915,64 so'mni, yevro 32,19 so'mga qimmatlab, 13 749,46 so'mni tashkil etdi, Rossiya rubli esa 0,18 so'mga arzonlab, 146,19 so'mga tushdi. Funt sterling 27,03 so'mga qimmatlab, 16 034,88 so'm, yapon iyenasi 0,13 so'mga qimmatlab, 75,48 so'm, Shveysariya franki 32,09 so'mga qimmatlab, 14 719,75 so'm bo'ldi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 7 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 28,92 so‘mga qimmatlab, 11 915,64 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 32,19 so‘mga qimmatlab, 13 749,46 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,18 so‘mga arzonlab, 146,19 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 27,03 so‘mga qimmatlab, 16 034,88 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,13 so‘mga qimmatlab, 75,48 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 32,09 so‘mga qimmatlab, 14 719,75 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 4,29 so‘mga qimmatlab, 1 765,52 so‘mni tashkil etdi.
…