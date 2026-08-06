«Real» 140 mln yevrogacha to‘laydi: Yan Diomande Madridga uchdi

·65·Sport
«Real» 140 mln yevrogacha to‘laydi: Yan Diomande Madridga uchdi
Qisqacha

«Leypsig»ning 19 yoshli vingeri Yan Diomande tibbiy ko‘rikdan o‘tish va shaxsiy shartnomasini imzolash uchun Madridga yo‘l oldi. «Real» va «Leypsig» o‘rtasidagi kelishuv 135–140 million yevroga baholanmoqda, biroq rasmiy summa hozircha tasdiqlanmagan. Kelishuv amalga oshsa, Diomande «Real» tarixidagi eng qimmat xaridga aylanishi mumkin.

«Real» Yevropa transfer bozoridagi eng yirik kelishuvlardan birini yakunlash arafasida. «Leypsig»ning 19 yoshli vingeri Yan Diomande Germaniya klubi yig‘inini tark etib, tibbiy ko‘rikdan o‘tish va shaxsiy shartnomasini imzolash uchun Madridga yo‘l oldi.

Kelishuv rasman e’lon qilinsa, ivuarlik futbolchi «Real» tarixidagi eng qimmat xaridga aylanishi mumkin. Ammo transfer summasi bo‘yicha manbalar keltirayotgan raqamlarda farq bor: umumiy paket 135–140 million yevro atrofida baholanmoqda.

«Leypsig» Diomandega ruxsat berdi

Insayder Fabritsio Romano ma’lumotiga ko‘ra, «Real» va «Leypsig» o‘rtasidagi muzokaralar yakuniy bosqichga yetgan. Nemis klubi Diomandega jamoaning Avstriyadagi yig‘inini tark etib, Madridga uchish uchun ruxsat bergan.

Futbolchi Ispaniya poytaxtida tibbiy ko‘rikdan o‘tishi, shundan keyin esa uzoq muddatli shartnomani imzolashi kutilmoqda. Romano avvalroq kelishuv 2031 yil yozigacha amal qilishini xabar qilgandi.

AS nashrining 6 avgustdagi ma’lumotiga ko‘ra, Diomande kunning ikkinchi yarmida Madridga yetib kelishi rejalashtirilgan. Tibbiy ko‘rik muvaffaqiyatli o‘tsa, klub transferni yaqin vaqt ichida rasman e’lon qilishi mumkin.

Transfer 135 millionmi yoki 140 million yevro?

Kelishuvning moliyaviy tafsilotlari bo‘yicha turli raqamlar keltirilmoqda. The Guardian ma’lumotiga ko‘ra, «Real» 125 million yevro kafolatlangan to‘lov va yana 10 million yevro bonus berishga rozi bo‘lgan. Bu holatda umumiy qiymat 135 million yevroga yetadi.

Ispaniya manbalari esa asosiy to‘lovni 115 million yevro deb ko‘rsatmoqda. Oson va murakkab shartlarga bog‘langan bonuslar qo‘shilsa, transferning yakuniy qiymati 140 million yevrogacha ko‘tarilishi mumkin. Shu bois rasmiy bayonotgacha 125+15 million yevro formulasi ham qat’iy tasdiqlangan raqam emas.

Har qanday holatda ham Diomande uchun to‘lanadigan mablag‘ «Real» tarixidagi transfer rekordini yangilashi kutilmoqda. Kelishuv to‘liq bonuslar bilan amalga oshsa, u eng qimmat afrikalik futbolchiga ham aylanadi.

«Leganes» ham transferdan daromad olishi mumkin. Xabarlarga ko‘ra, Diomandening sobiq klubi keyingi sotuvdan olinadigan foydaning muayyan qismini olish huquqini saqlab qolgan.

Bir mavsumda Yevropaning e’tiborini tortdi

Diomandening narxi qisqa vaqt ichida keskin oshdi. U 2025 yil yozida «Leganes»dan «Leypsig»ga ko‘chib o‘tgan va Germaniyadagi ilk mavsumidayoq chempionatning eng yorqin yosh futbolchilaridan biriga aylangan.

Ivuarlik vinger Bundesligada 33 ta uchrashuv o‘tkazib, 12 ta gol urdi va 8 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Uning 20 ta samarali harakati «Leypsig»ning Chempionlar ligasi yo‘llanmasi uchun kurashida muhim rol o‘ynadi.

Diomande mavsum yakunlariga ko‘ra Bundesliganing eng yaxshi yosh futbolchisi — Rookie of the Season deb ham topildi. U tezligi, birga-bir vaziyatlardagi harakati va ikki qanotda ham o‘ynay olishi bilan yirik klublar e’tiborini tortdi.

Uning o‘tgan mavsumdagi asosiy raqamlari:

33 ta o‘yin — 12 ta gol — 8 ta assist.

Bu ko‘rsatkichlar 19 yoshli futbolchining faqat istiqbolli iqtidor emas, yuqori darajada natija berayotgan hujumchiga aylanganini ko‘rsatadi.

Diomandega Ispaniya futboli begona emas

Diomande uchun Madrid va La Liga butunlay yangi muhit bo‘lmaydi. U 2024/2025 yilgi mavsumning ikkinchi qismida «Leganes» asosiy jamoasiga jalb qilingan va Ispaniya chempionatida dastlabki tajribasini orttirgan.

Futbolchining o‘sha paytdagi raqamlari katta bo‘lmagan, ammo uning tezligi va himoyachilarga qarshi qo‘rqmasdan harakat qilishi «Leypsig» e’tiborini tortgan. Nemis klubi uni 2025 yil yozida sotib oldi va bir mavsum ichida Yevropaning eng qimmat yosh vingerlaridan biriga aylantirdi.

Diomandening Ispaniyada yashagan va o‘ynagani yangi klubga moslashish jarayonini tezlashtirishi mumkin. U liga uslubi, til va mahalliy futbol muhiti bilan avvaldan tanish.

«Real» undan nimani kutmoqda?

Diomande asosan qanot hujumchisi sifatida harakat qiladi. U o‘ng qanotdan boshlab markazga kirishi yoki chap tomonda tezlik orqali himoya chizig‘ini yorib o‘tishi mumkin.

Uning eng kuchli jihati — to‘p bilan katta tezlikda harakatlanish va raqibni birga-bir vaziyatda ortda qoldirish. Shu bilan birga, o‘tgan mavsumdagi 12 ta gol va 8 ta assist uning hujumlarni faqat boshlab bermay, yakuniga yetkazish qobiliyati ham borligini ko‘rsatdi.

Biroq rekord transfer summasi Diomande zimmasiga juda katta bosim ham yuklaydi. U endi istiqbolli yosh sifatida emas, jamoa hujumida darhol farq yaratishi kerak bo‘lgan futbolchi sifatida baholanadi.

19 yoshli vinger uchun Bundesligadagi bir muvaffaqiyatli mavsumni «Santyago Bernabeu»da takrorlash oson bo‘lmaydi. «Real»da raqobat kuchli, har bir o‘yindagi natija esa jahon miqyosida muhokama qilinadi.

Endi faqat rasmiy e’lon qoldi

Diomandening Madridga yo‘l olgani transfer amalda so‘nggi bosqichga kirganini anglatadi. Ammo tibbiy ko‘rik, hujjatlar imzolanishi va klublarning rasmiy bayonoti chiqmaguncha kelishuvni to‘liq yakunlangan deb hisoblashga shoshilmaslik kerak.

Agar jarayon rejadagidek o‘tsa, «Real» qisqa vaqt ichida «Leganes» zaxirasidan Bundesliga yulduziga aylangan futbolchi uchun 140 million yevrogacha sarflaydi.

Endi asosiy savol transfer amalga oshishi yoki oshmasligida emas. Savol — Yan Diomande rekord darajadagi narx va «Real»dagi ulkan bosimni maydondagi natija bilan oqlay oladimi?

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

RealYan DiomandeLeipzigMadridFabrizio Romano
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)