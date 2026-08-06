«Real» 140 mln yevrogacha to‘laydi: Yan Diomande Madridga uchdi
«Leypsig»ning 19 yoshli vingeri Yan Diomande tibbiy ko‘rikdan o‘tish va shaxsiy shartnomasini imzolash uchun Madridga yo‘l oldi. «Real» va «Leypsig» o‘rtasidagi kelishuv 135–140 million yevroga baholanmoqda, biroq rasmiy summa hozircha tasdiqlanmagan. Kelishuv amalga oshsa, Diomande «Real» tarixidagi eng qimmat xaridga aylanishi mumkin.
«Real» Yevropa transfer bozoridagi eng yirik kelishuvlardan birini yakunlash arafasida. «Leypsig»ning 19 yoshli vingeri Yan Diomande Germaniya klubi yig‘inini tark etib, tibbiy ko‘rikdan o‘tish va shaxsiy shartnomasini imzolash uchun Madridga yo‘l oldi.
Kelishuv rasman e’lon qilinsa, ivuarlik futbolchi «Real» tarixidagi eng qimmat xaridga aylanishi mumkin. Ammo transfer summasi bo‘yicha manbalar keltirayotgan raqamlarda farq bor: umumiy paket 135–140 million yevro atrofida baholanmoqda.
«Leypsig» Diomandega ruxsat berdi
Insayder Fabritsio Romano ma’lumotiga ko‘ra, «Real» va «Leypsig» o‘rtasidagi muzokaralar yakuniy bosqichga yetgan. Nemis klubi Diomandega jamoaning Avstriyadagi yig‘inini tark etib, Madridga uchish uchun ruxsat bergan.
Futbolchi Ispaniya poytaxtida tibbiy ko‘rikdan o‘tishi, shundan keyin esa uzoq muddatli shartnomani imzolashi kutilmoqda. Romano avvalroq kelishuv 2031 yil yozigacha amal qilishini xabar qilgandi.
AS nashrining 6 avgustdagi ma’lumotiga ko‘ra, Diomande kunning ikkinchi yarmida Madridga yetib kelishi rejalashtirilgan. Tibbiy ko‘rik muvaffaqiyatli o‘tsa, klub transferni yaqin vaqt ichida rasman e’lon qilishi mumkin.
Transfer 135 millionmi yoki 140 million yevro?
Kelishuvning moliyaviy tafsilotlari bo‘yicha turli raqamlar keltirilmoqda. The Guardian ma’lumotiga ko‘ra, «Real» 125 million yevro kafolatlangan to‘lov va yana 10 million yevro bonus berishga rozi bo‘lgan. Bu holatda umumiy qiymat 135 million yevroga yetadi.
Ispaniya manbalari esa asosiy to‘lovni 115 million yevro deb ko‘rsatmoqda. Oson va murakkab shartlarga bog‘langan bonuslar qo‘shilsa, transferning yakuniy qiymati 140 million yevrogacha ko‘tarilishi mumkin. Shu bois rasmiy bayonotgacha 125+15 million yevro formulasi ham qat’iy tasdiqlangan raqam emas.
Har qanday holatda ham Diomande uchun to‘lanadigan mablag‘ «Real» tarixidagi transfer rekordini yangilashi kutilmoqda. Kelishuv to‘liq bonuslar bilan amalga oshsa, u eng qimmat afrikalik futbolchiga ham aylanadi.
«Leganes» ham transferdan daromad olishi mumkin. Xabarlarga ko‘ra, Diomandening sobiq klubi keyingi sotuvdan olinadigan foydaning muayyan qismini olish huquqini saqlab qolgan.
Bir mavsumda Yevropaning e’tiborini tortdi
Diomandening narxi qisqa vaqt ichida keskin oshdi. U 2025 yil yozida «Leganes»dan «Leypsig»ga ko‘chib o‘tgan va Germaniyadagi ilk mavsumidayoq chempionatning eng yorqin yosh futbolchilaridan biriga aylangan.
Ivuarlik vinger Bundesligada 33 ta uchrashuv o‘tkazib, 12 ta gol urdi va 8 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Uning 20 ta samarali harakati «Leypsig»ning Chempionlar ligasi yo‘llanmasi uchun kurashida muhim rol o‘ynadi.
Diomande mavsum yakunlariga ko‘ra Bundesliganing eng yaxshi yosh futbolchisi — Rookie of the Season deb ham topildi. U tezligi, birga-bir vaziyatlardagi harakati va ikki qanotda ham o‘ynay olishi bilan yirik klublar e’tiborini tortdi.
Uning o‘tgan mavsumdagi asosiy raqamlari:
33 ta o‘yin — 12 ta gol — 8 ta assist.
Bu ko‘rsatkichlar 19 yoshli futbolchining faqat istiqbolli iqtidor emas, yuqori darajada natija berayotgan hujumchiga aylanganini ko‘rsatadi.
Diomandega Ispaniya futboli begona emas
Diomande uchun Madrid va La Liga butunlay yangi muhit bo‘lmaydi. U 2024/2025 yilgi mavsumning ikkinchi qismida «Leganes» asosiy jamoasiga jalb qilingan va Ispaniya chempionatida dastlabki tajribasini orttirgan.
Futbolchining o‘sha paytdagi raqamlari katta bo‘lmagan, ammo uning tezligi va himoyachilarga qarshi qo‘rqmasdan harakat qilishi «Leypsig» e’tiborini tortgan. Nemis klubi uni 2025 yil yozida sotib oldi va bir mavsum ichida Yevropaning eng qimmat yosh vingerlaridan biriga aylantirdi.
Diomandening Ispaniyada yashagan va o‘ynagani yangi klubga moslashish jarayonini tezlashtirishi mumkin. U liga uslubi, til va mahalliy futbol muhiti bilan avvaldan tanish.
«Real» undan nimani kutmoqda?
Diomande asosan qanot hujumchisi sifatida harakat qiladi. U o‘ng qanotdan boshlab markazga kirishi yoki chap tomonda tezlik orqali himoya chizig‘ini yorib o‘tishi mumkin.
Uning eng kuchli jihati — to‘p bilan katta tezlikda harakatlanish va raqibni birga-bir vaziyatda ortda qoldirish. Shu bilan birga, o‘tgan mavsumdagi 12 ta gol va 8 ta assist uning hujumlarni faqat boshlab bermay, yakuniga yetkazish qobiliyati ham borligini ko‘rsatdi.
Biroq rekord transfer summasi Diomande zimmasiga juda katta bosim ham yuklaydi. U endi istiqbolli yosh sifatida emas, jamoa hujumida darhol farq yaratishi kerak bo‘lgan futbolchi sifatida baholanadi.
19 yoshli vinger uchun Bundesligadagi bir muvaffaqiyatli mavsumni «Santyago Bernabeu»da takrorlash oson bo‘lmaydi. «Real»da raqobat kuchli, har bir o‘yindagi natija esa jahon miqyosida muhokama qilinadi.
Endi faqat rasmiy e’lon qoldi
Diomandening Madridga yo‘l olgani transfer amalda so‘nggi bosqichga kirganini anglatadi. Ammo tibbiy ko‘rik, hujjatlar imzolanishi va klublarning rasmiy bayonoti chiqmaguncha kelishuvni to‘liq yakunlangan deb hisoblashga shoshilmaslik kerak.
Agar jarayon rejadagidek o‘tsa, «Real» qisqa vaqt ichida «Leganes» zaxirasidan Bundesliga yulduziga aylangan futbolchi uchun 140 million yevrogacha sarflaydi.
Endi asosiy savol transfer amalga oshishi yoki oshmasligida emas. Savol — Yan Diomande rekord darajadagi narx va «Real»dagi ulkan bosimni maydondagi natija bilan oqlay oladimi?
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…