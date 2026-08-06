Windscribe Windows foydalanuvchilari uchun maxfiylik skriptini chiqardi
Windscribe Windows foydalanuvchilari uchun yashirin Global Device Identifier (GDID) qurilma identifikatorini o'chirishga mo'ljallangan bepul va ochiq kodli deGDID utilitasini taqdim etdi. PowerShell orqali administrator huquqlari bilan ishga tushiriladigan vosita GDIDni aniqlash, uni diagnostika jurnallarida yashirish, mavjud yozuvlarni o'chirish va yangilarining yaratilishiga to'sqinlik qilish imkonini beradi.
Mashhur VPN xizmatlarini ishlab chiquvchi Windscribe kompaniyasi Windows operatsion tizimidagi yashirin Global Device Identifier (GDID) qurilma identifikatorini oʻchirishga moʻljallangan bepul va ochiq kodli deGDID уtilitasini taqdim etdi. Ushbu vosita foydalanuvchilarga tizimdagi doimiy raqamli izlarni bartaraf etish va shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligini oshirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu maxsus skriptning yaratilishiga AQShda yuz bergan jinoiy ish sabab boʻlgan. Ommaviy axborot vositalari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, huquq-tartibot idoralari, jumladan FQBga gumon qilingan xakerning shaxsini aniqlashda aynan ana shu GDID identifikatori yordam bergan.
Yashirin identifikator va xavfsizlik masalalariMazkur holat rasmiy tergov doirasida yuz berganiga qaramay, Windscribe mutaxassislari standart Windows vositalari yordamida oʻchirib boʻlmaydigan doimiy qurilma identifikatorining mavjudligi foydalanuvchilarning maxfiyligi nuqtai nazaridan jiddiy savollarni keltirib chiqarishini taʼkidlamoqda. GDID — bu Microsoft xizmatlari tomonidan foydalaniladigan va qurilmada lokal tarzda saqlanadigan noyob raqamli belgi hisoblanadi.
Loyiha mualliflarining taʼkidlashicha, oddiy foydalanuvchi operatsion tizimning standart sozlamalari orqali ushbu identifikatorni oʻchirib qoʻyishi yoki uning qayta yaratilishiga taqiq qoʻyishi mutlaqo mumkin emas. Aynan shuning uchun ham mustaqil dasturchilar muammoni hal qilishga qaratilgan maxsus yechimni ishlab chiqishga qaror qilishgan.
deGDID уtilitasi qanday ishlaydiYangi deGDID skripti PowerShell orqali administrator huquqlari bilan ishga tushiriladi. U kompyuterda mazkur identifikator bor-yoʻqligini tekshirish, uni diagnostika jurnallarida yashirish, mavjud yozuvlarni oʻchirib tashlash hamda yangilari yaratilishining oldini olish imkonini beradi. Zarur boʻlganda tizimning standart holatini ham tiklash mumkin.
Ushbu maqsadlarga erishish uchun dastur lokal GDID kalitlarini oʻchirib tashlaydi, tegishli reyestr boʻlimlariga kirish huquqlarini oʻzgartiradi va Windows tizimining qurilmani roʻyxatdan oʻtkazish uchun masʼul boʻlgan ichki Microsoft DeviceAdd xizmatiga murojaatlarini bloklaydi.
Muhim cheklovlar va xatarlarDasturchilar toʻliq himoya rejimi Windowsʼning ayrim funksiyalariga taʼsir qilishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Qurilmani roʻyxatdan oʻtkazish bloklangandan soʻng, Microsoft akkaunti va tizimning onlayn imkoniyatlari bilan bogʻliq baʼzi xizmatlar notekis ishlashi yoki umuman faoliyatini toʻxtatishi mumkin.
Shuningdek, deGDID allaqachon Microsoft serverlariga uzatib boʻlingan identifikatorlarni oʻchirib tashlay olmaydi. Qolaversa, ushbu vosita domenga ulangan yoki markazlashtirilgan tarzda boshqariladigan korporativ kompyuterlarni qoʻllab-quvvatlamaydi. Hozircha Microsoft kompaniyasi ushbu dasturning chiqarilishi va Windows tizimida identifikatorni oʻchirib boʻlmasligi haqidagi tanqidlarga hech qanday izoh bermadi.
…