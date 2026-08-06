Windscribe Windows foydalanuvchilari uchun maxfiylik skriptini chiqardi

·37·Texno
Windscribe Windows foydalanuvchilari uchun maxfiylik skriptini chiqardi
Qisqacha

Windscribe Windows foydalanuvchilari uchun yashirin Global Device Identifier (GDID) qurilma identifikatorini o'chirishga mo'ljallangan bepul va ochiq kodli deGDID utilitasini taqdim etdi. PowerShell orqali administrator huquqlari bilan ishga tushiriladigan vosita GDIDni aniqlash, uni diagnostika jurnallarida yashirish, mavjud yozuvlarni o'chirish va yangilarining yaratilishiga to'sqinlik qilish imkonini beradi.

Mashhur VPN xizmatlarini ishlab chiquvchi Windscribe kompaniyasi Windows operatsion tizimidagi yashirin Global Device Identifier (GDID) qurilma identifikatorini oʻchirishga moʻljallangan bepul va ochiq kodli deGDID уtilitasini taqdim etdi. Ushbu vosita foydalanuvchilarga tizimdagi doimiy raqamli izlarni bartaraf etish va shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligini oshirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu maxsus skriptning yaratilishiga AQShda yuz bergan jinoiy ish sabab boʻlgan. Ommaviy axborot vositalari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, huquq-tartibot idoralari, jumladan FQBga gumon qilingan xakerning shaxsini aniqlashda aynan ana shu GDID identifikatori yordam bergan.

Yashirin identifikator va xavfsizlik masalalari

Mazkur holat rasmiy tergov doirasida yuz berganiga qaramay, Windscribe mutaxassislari standart Windows vositalari yordamida oʻchirib boʻlmaydigan doimiy qurilma identifikatorining mavjudligi foydalanuvchilarning maxfiyligi nuqtai nazaridan jiddiy savollarni keltirib chiqarishini taʼkidlamoqda. GDID — bu Microsoft xizmatlari tomonidan foydalaniladigan va qurilmada lokal tarzda saqlanadigan noyob raqamli belgi hisoblanadi.

Loyiha mualliflarining taʼkidlashicha, oddiy foydalanuvchi operatsion tizimning standart sozlamalari orqali ushbu identifikatorni oʻchirib qoʻyishi yoki uning qayta yaratilishiga taqiq qoʻyishi mutlaqo mumkin emas. Aynan shuning uchun ham mustaqil dasturchilar muammoni hal qilishga qaratilgan maxsus yechimni ishlab chiqishga qaror qilishgan.

deGDID уtilitasi qanday ishlaydi

Yangi deGDID skripti PowerShell orqali administrator huquqlari bilan ishga tushiriladi. U kompyuterda mazkur identifikator bor-yoʻqligini tekshirish, uni diagnostika jurnallarida yashirish, mavjud yozuvlarni oʻchirib tashlash hamda yangilari yaratilishining oldini olish imkonini beradi. Zarur boʻlganda tizimning standart holatini ham tiklash mumkin.

Ushbu maqsadlarga erishish uchun dastur lokal GDID kalitlarini oʻchirib tashlaydi, tegishli reyestr boʻlimlariga kirish huquqlarini oʻzgartiradi va Windows tizimining qurilmani roʻyxatdan oʻtkazish uchun masʼul boʻlgan ichki Microsoft DeviceAdd xizmatiga murojaatlarini bloklaydi.

Muhim cheklovlar va xatarlar

Dasturchilar toʻliq himoya rejimi Windowsʼning ayrim funksiyalariga taʼsir qilishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Qurilmani roʻyxatdan oʻtkazish bloklangandan soʻng, Microsoft akkaunti va tizimning onlayn imkoniyatlari bilan bogʻliq baʼzi xizmatlar notekis ishlashi yoki umuman faoliyatini toʻxtatishi mumkin.

Shuningdek, deGDID allaqachon Microsoft serverlariga uzatib boʻlingan identifikatorlarni oʻchirib tashlay olmaydi. Qolaversa, ushbu vosita domenga ulangan yoki markazlashtirilgan tarzda boshqariladigan korporativ kompyuterlarni qoʻllab-quvvatlamaydi. Hozircha Microsoft kompaniyasi ushbu dasturning chiqarilishi va Windows tizimida identifikatorni oʻchirib boʻlmasligi haqidagi tanqidlarga hech qanday izoh bermadi.

WindowsWindscribeVPNXavfsizlikTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi