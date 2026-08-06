Bugatti Destrier: afsonaviy W16 giperkarining yangi talqini namoyish etildi
Bugatti kompaniyasi Bolide texnik asosida yaratilgan, Type 57SC Atlantic modelidan ilhomlangan eksklyuziv Destrier giperkari taqdimotini o'tkazdi. Uglerod tolali monokokka ega avtomobil 8,0 litr hajmli to'rtta turbinali W16 dvigatel va 1578 ot kuchini meros qilib olgan. Destrier balandligi atigi bir metr bo'lgan brendning eng past bo'yli avtomobili bo'lib, saloni tabiiy charm, zamsh va mis iplar bilan bezatilgan.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mashhur Bugatti kompaniyasi oʻzining eng soʻnggi noyob loyihasi — Bugatti Destrier giperkarini rasman taqdim etdi. Mazkur eksklyuziv avtomobil tarixdagi eng chiroyli mashina sifatida eʼtirof etilgan klassik modelga bagʻishlangan boʻlib, Bolide sportkarining texnik asoslari negizida bunyod etilgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi Destrier modeli brendning koʻp million dollarlik Solitaire yagona nusxadagi avtomobillar turkumiga kiradi. Ushbu qatorga avvalroq afsonaviy Veyron modelining qayta tasvirlangan koʻrinishi boʻlgan FKP Hommage hamda Brouillard modellari ham kiritilgan edi. Yangi giperkarning ilhom manbai sifatida Type 57SC Atlantic modeli tanlangan boʻlib, uning aslini yaratishda ham trek uchun moʻljallangan Type 57G Tank bazasidan foydalanilgan.
Texnik imkoniyatlar va dizayn konsepsiyasiAvtomobil uglerod tolali monokok bazasiga ega boʻlib, oʻzining qardosh modeli hisoblangan Bolidedan 8,0 litr hajmli toʻrtta turbinali W16 dvigatelini meros qilib olgan. Ushbu quvvat agregati 1578 ot kuchini taqdim etadi. Shunga qaramay, mutaxassislarning taʼkidlashicha, ulkan quvvat koʻrsatkichi mazkur loyihaning asosiy maqsadi boʻlmagan. Kompaniya muhandislari va dizaynerlari birinchi navbatda Type 57SC Atlantic modelining oʻlmas jozibasini qayta tiklashni maqsad qilingan.
Bugatti dizayn rahbari Frank Heylning tushuntirishicha, Bolide modeli kompaniya tarixidagi eng ekstremal proporsiyalarni taqdim etgan. Ularni ortiqcha aerodinamik bosim talablaridan ozod qilgan holda, sof haykal koʻrinishidagi sanʼat asariga aylantirishga muvaffaq boʻlingan. Natijada Destrier brendning eng past boʻyli avtomobili boʻlib, uning balandligi atigi bir metrni tashkil qiladi. Old qismida 20 dyuymli, orqada эса 21 dyuymli turli oʻlchamdagi gʻildiraklarning oʻrnatilishi torg‘on otning turishini eslatishga moʻljallangan.
Hashamat va kelajakdagi istiqbollarTashqi koʻrinishi va sportcha xarakteriga qaramay, Destrier saloni Bolide modeliga nisbatan ancha hashamatli ishlangan. Markaziy boshqaruv panelidagi favqulodda toʻxtash va oʻt oʻchirish tugmalari oʻrnini oʻt oldirish kalitlari egallagan. Interer tabiiy charmdan tikilib, zamsh va mis iplar bilan bezatilgan.
Hozircha avtomobilning aniq dinamik koʻrsatkichlari rasman tasdiqlanmagan, biroq Destrier koʻrsatkichlari boʻyicha Bolidega yaqin boʻlishi kutilmoqda. Maʼlumot uchun, Bolide 0 dan 62 milya tezlikka (100 km/soat) 2,2 soniyada erisha oladi. Avtomobilning narxi ham oshkor etilmagan, lekin uning qiymati oʻn millionlab dollardan oshishi taxmin qilinmoqda. Uning umumiy yoʻllarda harakatlanishi cheklangan boʻlib, faqat maxsus treklarda yoki koʻrgazmalarda yurishiga ruxsat etiladi, biroq Buyuk Britaniyadagi Lanzante mutaxassislari Bolide modelini umumiy yoʻllar uchun moslashtirgani kabi, bu mashina bilan ham shunday amaliyot bajarilishi mumkin.
…