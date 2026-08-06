Bugatti Destrier: afsonaviy W16 giperkarining yangi talqini namoyish etildi

·44·Avto
Bugatti Destrier: afsonaviy W16 giperkarining yangi talqini namoyish etildi
Qisqacha

Bugatti kompaniyasi Bolide texnik asosida yaratilgan, Type 57SC Atlantic modelidan ilhomlangan eksklyuziv Destrier giperkari taqdimotini o'tkazdi. Uglerod tolali monokokka ega avtomobil 8,0 litr hajmli to'rtta turbinali W16 dvigatel va 1578 ot kuchini meros qilib olgan. Destrier balandligi atigi bir metr bo'lgan brendning eng past bo'yli avtomobili bo'lib, saloni tabiiy charm, zamsh va mis iplar bilan bezatilgan.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mashhur Bugatti kompaniyasi oʻzining eng soʻnggi noyob loyihasi — Bugatti Destrier giperkarini rasman taqdim etdi. Mazkur eksklyuziv avtomobil tarixdagi eng chiroyli mashina sifatida eʼtirof etilgan klassik modelga bagʻishlangan boʻlib, Bolide sportkarining texnik asoslari negizida bunyod etilgan. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi Destrier modeli brendning koʻp million dollarlik Solitaire yagona nusxadagi avtomobillar turkumiga kiradi. Ushbu qatorga avvalroq afsonaviy Veyron modelining qayta tasvirlangan koʻrinishi boʻlgan FKP Hommage hamda Brouillard modellari ham kiritilgan edi. Yangi giperkarning ilhom manbai sifatida Type 57SC Atlantic modeli tanlangan boʻlib, uning aslini yaratishda ham trek uchun moʻljallangan Type 57G Tank bazasidan foydalanilgan.

Texnik imkoniyatlar va dizayn konsepsiyasi

Avtomobil uglerod tolali monokok bazasiga ega boʻlib, oʻzining qardosh modeli hisoblangan Bolidedan 8,0 litr hajmli toʻrtta turbinali W16 dvigatelini meros qilib olgan. Ushbu quvvat agregati 1578 ot kuchini taqdim etadi. Shunga qaramay, mutaxassislarning taʼkidlashicha, ulkan quvvat koʻrsatkichi mazkur loyihaning asosiy maqsadi boʻlmagan. Kompaniya muhandislari va dizaynerlari birinchi navbatda Type 57SC Atlantic modelining oʻlmas jozibasini qayta tiklashni maqsad qilingan.

Bugatti dizayn rahbari Frank Heylning tushuntirishicha, Bolide modeli kompaniya tarixidagi eng ekstremal proporsiyalarni taqdim etgan. Ularni ortiqcha aerodinamik bosim talablaridan ozod qilgan holda, sof haykal koʻrinishidagi sanʼat asariga aylantirishga muvaffaq boʻlingan. Natijada Destrier brendning eng past boʻyli avtomobili boʻlib, uning balandligi atigi bir metrni tashkil qiladi. Old qismida 20 dyuymli, orqada эса 21 dyuymli turli oʻlchamdagi gʻildiraklarning oʻrnatilishi torg‘on otning turishini eslatishga moʻljallangan.

Hashamat va kelajakdagi istiqbollar

Tashqi koʻrinishi va sportcha xarakteriga qaramay, Destrier saloni Bolide modeliga nisbatan ancha hashamatli ishlangan. Markaziy boshqaruv panelidagi favqulodda toʻxtash va oʻt oʻchirish tugmalari oʻrnini oʻt oldirish kalitlari egallagan. Interer tabiiy charmdan tikilib, zamsh va mis iplar bilan bezatilgan.

Hozircha avtomobilning aniq dinamik koʻrsatkichlari rasman tasdiqlanmagan, biroq Destrier koʻrsatkichlari boʻyicha Bolidega yaqin boʻlishi kutilmoqda. Maʼlumot uchun, Bolide 0 dan 62 milya tezlikka (100 km/soat) 2,2 soniyada erisha oladi. Avtomobilning narxi ham oshkor etilmagan, lekin uning qiymati oʻn millionlab dollardan oshishi taxmin qilinmoqda. Uning umumiy yoʻllarda harakatlanishi cheklangan boʻlib, faqat maxsus treklarda yoki koʻrgazmalarda yurishiga ruxsat etiladi, biroq Buyuk Britaniyadagi Lanzante mutaxassislari Bolide modelini umumiy yoʻllar uchun moslashtirgani kabi, bu mashina bilan ham shunday amaliyot bajarilishi mumkin.

BugattiDestrierGiperkarAvtoyangiliklarSuperkar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)Nurobodda dahshatli YTH: Harakatdagi yuk avtomobili yonib ketdi (video)Kecha, 18:58BMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqdaBMW avtomobillaridagi filmlar reklamasi haydovchilarni norozi qilmoqdaKecha, 17:25Buyuk Britaniya hukumati elektromobillar savdosi rejalarini yumshatishni muhokama qilmoqdaBuyuk Britaniya hukumati elektromobillar savdosi rejalarini yumshatishni muhokama qilmoqdaKecha, 17:24Geely Monjaro Plus taqdim etildi: yangi flagman krossover xususiyatlariGeely Monjaro Plus taqdim etildi: yangi flagman krossover xususiyatlariKecha, 16:23Smart brendi shahar avtomobillari bozoriga qaytmoqdaSmart brendi shahar avtomobillari bozoriga qaytmoqdaKecha, 15:21Toyota Yaponiyadagi zavodlari ishini vaqtincha toʻxtatmoqdaToyota Yaponiyadagi zavodlari ishini vaqtincha toʻxtatmoqdaKecha, 07:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamas
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin