Mikel Arteta Real Betisdan uchralgan magʻlubiyatdan keyin jamoa munosabatini yuqori baholadi

·34·Sport
Mikel Arteta Real Betisdan uchralgan magʻlubiyatdan keyin jamoa munosabatini yuqori baholadi
Qisqacha

Arsenal Dublin shahrida o'tkazilgan mavsumoldi o'rtoqlik uchrashuvida Real Betisga 1:3 hisobida mag'lub bo'ldi. Mikel Arteta himoyadagi xatolardan hafsalasi pir bo'lgan bo'lsa-da, futbolchilarning tanaffusdagi g'azabli va hissiyotli munosabatini ijobiy baholadi. U jamoaga aynan shunday norozilik va o'z xatolariga keskin munosabat kerakligini ta'kidladi.

Dublin shahrida boʻlib oʻtgan mavsumoldi oʻrtoqlik uchrashuvida Londonning Arsenal jamoasi Ispaniyaning Real Betis klubiga qarshi bahsda 1:5 hisobida emas, balki 1:3 koʻrinishida magʻlubiyatga uchradi. ESPN nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, ushbu omadsizlik ingliz klubi bosh murabbiyi Mikel Artetani xavotirga solmagan boʻlsa-da, futbolchilarning kiyinish xonasidagi gʻazabli munosabati mutaxassisni mamnun qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Aviva Stadionida toʻldirilgan tribunalar qarshisida kechgan bahsda Arsenal himoyadagi qoʻpol xatolari evaziga qimmatga tushdi. Ispaniya jamoasi oʻyin boshlanishiyoq Rodrigo Rikelme va Nelson Deossaning aniq zarbalari evaziga ikki toʻp farqi bilan oldinga chiqib oldi. Shundan soʻng Piro Hinkapi bitta golga mualliflik qilib, farqni qisqartirgan boʻlsa-da, tanaffusga qadar sobiq Vest Xem futbolchisi Pablo Fornals hisobdagi farqni yana tIKdi.

Himoyadagi xatolar va tanaffusdagi muhit

Mikel Arteta shogirdlarining oʻyin davomidagi qoʻpol xatolaridan hafsalasi pir boʻlgan boʻlsa-da, jamoaning tanaffusdagi hissiyotli reaksiya bildirishini ijobiy baholadi. Ispaniyalik mutaxassis futbolchilar oʻz xatolaridan qattiq qizishib ketgani va gʻazablangani yaxshi belgi ekanini taʼkidladi.

«Juda xafa boʻlishdi, bir-birlariga qattiq gapirishdi. Ular gʻazabda, lekin bu yaxshi. Bizga aynan shu narsa kerak», — deya Mikel Artetaning soʻzlarini keltiradi ESPN.

Murabbiyning qayd etishicha, Arsenal oʻyin davomida 25 nafar futbolchidan foydalangan va bu oʻz navbatida jamoaning umumiy holatiga ham maʼlum bir maʼnoda taʼsir koʻrsatgan. Avvalroq Girona ustidan 4:1 hisobida gʻalaba qozonilgan oʻyin bilan solishtirganda, bu safar asosiy tarkibda oʻzgarish qilinmaganiga qaramay, jamoa oʻzining odatiy ritmini yoʻqotdi.

Kelgusi rejalar va ijobiy xulosalar

Arteta ilk boʻlimdagi ayrim daqiqalarda jamoa yaxshi harakat qilganini, biroq jarima maydonchasi atrofida raqobatbardoshlik yetishmaganini tan oldi. Uning fikricha, bunday salbiy natijalar futbolchilarning oʻz ustida yana-da qattiqroq ishlashi uchun qoʻshimcha turtki beradi.

Mazkur mavsumoldi sinov oʻyini Arsenal uchun himoya chizigʻidagi kamchiliklarni bartaraf etish va yangi mavsum oldidan oʻyin sifatini oshirish yoʻlida muhim saboq boʻlishi kutilmoqda.

ArsenalMikel ArtetaReal BetisFutbolAngliya Premyer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)