Mikel Arteta Real Betisdan uchralgan magʻlubiyatdan keyin jamoa munosabatini yuqori baholadi
Arsenal Dublin shahrida o'tkazilgan mavsumoldi o'rtoqlik uchrashuvida Real Betisga 1:3 hisobida mag'lub bo'ldi. Mikel Arteta himoyadagi xatolardan hafsalasi pir bo'lgan bo'lsa-da, futbolchilarning tanaffusdagi g'azabli va hissiyotli munosabatini ijobiy baholadi. U jamoaga aynan shunday norozilik va o'z xatolariga keskin munosabat kerakligini ta'kidladi.
Dublin shahrida boʻlib oʻtgan mavsumoldi oʻrtoqlik uchrashuvida Londonning Arsenal jamoasi Ispaniyaning Real Betis klubiga qarshi bahsda 1:5 hisobida emas, balki 1:3 koʻrinishida magʻlubiyatga uchradi. ESPN nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, ushbu omadsizlik ingliz klubi bosh murabbiyi Mikel Artetani xavotirga solmagan boʻlsa-da, futbolchilarning kiyinish xonasidagi gʻazabli munosabati mutaxassisni mamnun qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Aviva Stadionida toʻldirilgan tribunalar qarshisida kechgan bahsda Arsenal himoyadagi qoʻpol xatolari evaziga qimmatga tushdi. Ispaniya jamoasi oʻyin boshlanishiyoq Rodrigo Rikelme va Nelson Deossaning aniq zarbalari evaziga ikki toʻp farqi bilan oldinga chiqib oldi. Shundan soʻng Piro Hinkapi bitta golga mualliflik qilib, farqni qisqartirgan boʻlsa-da, tanaffusga qadar sobiq Vest Xem futbolchisi Pablo Fornals hisobdagi farqni yana tIKdi.
Himoyadagi xatolar va tanaffusdagi muhitMikel Arteta shogirdlarining oʻyin davomidagi qoʻpol xatolaridan hafsalasi pir boʻlgan boʻlsa-da, jamoaning tanaffusdagi hissiyotli reaksiya bildirishini ijobiy baholadi. Ispaniyalik mutaxassis futbolchilar oʻz xatolaridan qattiq qizishib ketgani va gʻazablangani yaxshi belgi ekanini taʼkidladi.
«Juda xafa boʻlishdi, bir-birlariga qattiq gapirishdi. Ular gʻazabda, lekin bu yaxshi. Bizga aynan shu narsa kerak», — deya Mikel Artetaning soʻzlarini keltiradi ESPN.
Murabbiyning qayd etishicha, Arsenal oʻyin davomida 25 nafar futbolchidan foydalangan va bu oʻz navbatida jamoaning umumiy holatiga ham maʼlum bir maʼnoda taʼsir koʻrsatgan. Avvalroq Girona ustidan 4:1 hisobida gʻalaba qozonilgan oʻyin bilan solishtirganda, bu safar asosiy tarkibda oʻzgarish qilinmaganiga qaramay, jamoa oʻzining odatiy ritmini yoʻqotdi.
Kelgusi rejalar va ijobiy xulosalarArteta ilk boʻlimdagi ayrim daqiqalarda jamoa yaxshi harakat qilganini, biroq jarima maydonchasi atrofida raqobatbardoshlik yetishmaganini tan oldi. Uning fikricha, bunday salbiy natijalar futbolchilarning oʻz ustida yana-da qattiqroq ishlashi uchun qoʻshimcha turtki beradi.
Mazkur mavsumoldi sinov oʻyini Arsenal uchun himoya chizigʻidagi kamchiliklarni bartaraf etish va yangi mavsum oldidan oʻyin sifatini oshirish yoʻlida muhim saboq boʻlishi kutilmoqda.
…