Omilia mijozlarni qoʻllab-quvvatlash platformasini kengaytirish uchun 67 million dollar jalb qildi
Afinada joylashgan Omilia mijozlarni qo'llab-quvvatlash platformasini kengaytirish uchun Expedition Growth Capital boshchiligida 67 million dollarlik B seriyali investitsiya jalb qildi. Kompaniya mijozlarga xizmat ko'rsatishda barcha jarayonlar uchun generativ sun'iy intellektdan foydalanish samarasizligini ta'kidlab, vazifaga qarab turli vositalarni qo'llashni ma'qullaydi.
Mijozlarga xizmat koʻrsatish sohasida sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etishga intilayotgan startaplar soni keskin ortib bormoqda. Biroq, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Afinada joylashgan va 2002 yildan buyon ovozli qoʻngʻiroqlar hamda mijozlarni qoʻllab-quvvatlash tizimlarini avtomatlashtirish bilan shugʻullanib kelayotgan Omilia kompaniyasi barcha jarayonlarga birdek generativ sunʼiy intellektni tatbiq etish samarasiz ekanini taʼkidlamoqda. Yangi moliyalashtirish raundi kompaniyaga oʻz faoliyatini yanada kengaytirish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Soʻnggi yillarda Sierra, Decagon va Parloa kabi qator startaplar mijozlarning qoʻngʻiroqlari, chatlari va xabarlarini avtomatlashtirish uchun faol ravishda sunʼiy intellekt vositalaridan foydalanmoqda. Shu bilan birga, Omilia rahbariyati bozordagi umumiy yondashuvni tanqidiy baholamoqda. Kompaniya bosh direktori Dimitris Vassosning fikricha, kelib tushadigan murojaatlarning katta qismi hisob raqami balansi kabi oddiy maʼlumotlarni oʻz ichiga oladi va bunday vazifalar uchun katta til modellarini ishlatish zarurati deyarli yoʻq.
Toʻgʻri qurolni tanlash strategiyasiDimitris Vassos mijozlarga xizmat koʻrsatish markazlari real realligida turli xil vositalar kerakligini alohida taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, raqobatchilar oʻzlarini faqat generativ sunʼiy intellekt kompaniyalari sifatida koʻrsatib, imkoniyatlarini cheklab qoʻymoqda. Agar dushman yaqin boʻlsa, bazuka emas, pichoq kerak boʻlganidek, mijozlarga xizmat koʻrsatishda ham vaziyatga qarab turli qurollardan foydalanish lozim.
Mazkur yondashuv natijasida Omilia turli aloqa nuqtalarida ishlay oladigan oʻz-oʻzini oʻqituvchi agentlarni yaratish yoʻnalishida faol kengayib bormoqda. Aynan shu maqsadlarni amalga oshirish uchun kompaniya Expedition Growth Capital boshchiligida 67 million dollarlik B seriyali investitsiya mablagʻini jalb qilishga muvaffaq boʻldi. Bu kompaniyaning ikkinchi yirik moliyaviy raundi boʻlib, 2020 yilda Grafton Capital tomonidan 20 million dollar mablagʻ kiritilgan edi.
Moliyaviy koʻrsatkichlar va kelajak rejalariMoliyalashtirish boʻyicha soʻnggi kelishuvdan keyingi davrda kompaniya oʻzining yillik takrorlanuvchi daromadini 10 baravarga oshirib, 60 million dollarga yetkazdi. Dimitris Vassosning taʼkidlashicha, Omiliaʼning asosiy ustunligi ham oʻzi, ham mijozlar uchun maqbul boʻlgan iqtisodiy tejamkorlikni taʼminlashidadir. Aynan shu strategiya tufayli korxona raqobatchilarnikidek ulkan naqd pul infuziyalariga ehtiyoj sezmagan.
Kompaniya rahbariyati LinkedIn tarmogʻida boshqa startaplardek shov-shuvli koʻrinishni maqsad qilmagani, asosiy eʼtibor barqaror oʻsish hamda kelgusi uch yil ichida milliard dollarlik daromad keltiruvchi mustahkam poydevor yaratishga qaratilganini bildirdi. Omilia mijozlari qatoriga Capital One, Discover, RBC, DWP va PSEG kabi yirik tashkilotlar kiradi.
Tezkor ovqatlanish tarmoqlari va ovozli buyurtmalarHozirgi vaqtda ovozli buyurtma berish texnologiyalarini joriy etgan tezkor xizmat koʻrsatish restoranlari Omilia uchun asosiy yoʻnalishlardan biriga aylangan. Jumladan, Taco Bell kompaniyasi mazkur texnologiyadan foydalanuvchi mijozlardan biri boʻlib, hozirda tizim uning 1 000 dan ortiq shoxobchalarida ishga tushirilgan. Shuningdek, korxona AQShdagi yana ikkita shunday tarmoq bilan muzokaralar olib bormoqda.
Avvalroq Taco Bell buyurtma tizimidagi nosozlik tufayli mijozga 18 000 stakan suv buyurtma qilish imkonini bergani haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq Vassos bu voqea sodir boʻlmagani va Omilia loglarida bunday holat qayd etilmaganini qatʼiy taʼkidladi.
…