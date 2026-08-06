Omilia mijozlarni qoʻllab-quvvatlash platformasini kengaytirish uchun 67 million dollar jalb qildi

·45·Texno
Omilia mijozlarni qoʻllab-quvvatlash platformasini kengaytirish uchun 67 million dollar jalb qildi
Qisqacha

Afinada joylashgan Omilia mijozlarni qo'llab-quvvatlash platformasini kengaytirish uchun Expedition Growth Capital boshchiligida 67 million dollarlik B seriyali investitsiya jalb qildi. Kompaniya mijozlarga xizmat ko'rsatishda barcha jarayonlar uchun generativ sun'iy intellektdan foydalanish samarasizligini ta'kidlab, vazifaga qarab turli vositalarni qo'llashni ma'qullaydi.

Mijozlarga xizmat koʻrsatish sohasida sunʼiy intellekt texnologiyalarini joriy etishga intilayotgan startaplar soni keskin ortib bormoqda. Biroq, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Afinada joylashgan va 2002 yildan buyon ovozli qoʻngʻiroqlar hamda mijozlarni qoʻllab-quvvatlash tizimlarini avtomatlashtirish bilan shugʻullanib kelayotgan Omilia kompaniyasi barcha jarayonlarga birdek generativ sunʼiy intellektni tatbiq etish samarasiz ekanini taʼkidlamoqda. Yangi moliyalashtirish raundi kompaniyaga oʻz faoliyatini yanada kengaytirish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Soʻnggi yillarda Sierra, Decagon va Parloa kabi qator startaplar mijozlarning qoʻngʻiroqlari, chatlari va xabarlarini avtomatlashtirish uchun faol ravishda sunʼiy intellekt vositalaridan foydalanmoqda. Shu bilan birga, Omilia rahbariyati bozordagi umumiy yondashuvni tanqidiy baholamoqda. Kompaniya bosh direktori Dimitris Vassosning fikricha, kelib tushadigan murojaatlarning katta qismi hisob raqami balansi kabi oddiy maʼlumotlarni oʻz ichiga oladi va bunday vazifalar uchun katta til modellarini ishlatish zarurati deyarli yoʻq.

Toʻgʻri qurolni tanlash strategiyasi

Dimitris Vassos mijozlarga xizmat koʻrsatish markazlari real realligida turli xil vositalar kerakligini alohida taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, raqobatchilar oʻzlarini faqat generativ sunʼiy intellekt kompaniyalari sifatida koʻrsatib, imkoniyatlarini cheklab qoʻymoqda. Agar dushman yaqin boʻlsa, bazuka emas, pichoq kerak boʻlganidek, mijozlarga xizmat koʻrsatishda ham vaziyatga qarab turli qurollardan foydalanish lozim.

Mazkur yondashuv natijasida Omilia turli aloqa nuqtalarida ishlay oladigan oʻz-oʻzini oʻqituvchi agentlarni yaratish yoʻnalishida faol kengayib bormoqda. Aynan shu maqsadlarni amalga oshirish uchun kompaniya Expedition Growth Capital boshchiligida 67 million dollarlik B seriyali investitsiya mablagʻini jalb qilishga muvaffaq boʻldi. Bu kompaniyaning ikkinchi yirik moliyaviy raundi boʻlib, 2020 yilda Grafton Capital tomonidan 20 million dollar mablagʻ kiritilgan edi.

Moliyaviy koʻrsatkichlar va kelajak rejalari

Moliyalashtirish boʻyicha soʻnggi kelishuvdan keyingi davrda kompaniya oʻzining yillik takrorlanuvchi daromadini 10 baravarga oshirib, 60 million dollarga yetkazdi. Dimitris Vassosning taʼkidlashicha, Omiliaʼning asosiy ustunligi ham oʻzi, ham mijozlar uchun maqbul boʻlgan iqtisodiy tejamkorlikni taʼminlashidadir. Aynan shu strategiya tufayli korxona raqobatchilarnikidek ulkan naqd pul infuziyalariga ehtiyoj sezmagan.

Kompaniya rahbariyati LinkedIn tarmogʻida boshqa startaplardek shov-shuvli koʻrinishni maqsad qilmagani, asosiy eʼtibor barqaror oʻsish hamda kelgusi uch yil ichida milliard dollarlik daromad keltiruvchi mustahkam poydevor yaratishga qaratilganini bildirdi. Omilia mijozlari qatoriga Capital One, Discover, RBC, DWP va PSEG kabi yirik tashkilotlar kiradi.

Tezkor ovqatlanish tarmoqlari va ovozli buyurtmalar

Hozirgi vaqtda ovozli buyurtma berish texnologiyalarini joriy etgan tezkor xizmat koʻrsatish restoranlari Omilia uchun asosiy yoʻnalishlardan biriga aylangan. Jumladan, Taco Bell kompaniyasi mazkur texnologiyadan foydalanuvchi mijozlardan biri boʻlib, hozirda tizim uning 1 000 dan ortiq shoxobchalarida ishga tushirilgan. Shuningdek, korxona AQShdagi yana ikkita shunday tarmoq bilan muzokaralar olib bormoqda.

Avvalroq Taco Bell buyurtma tizimidagi nosozlik tufayli mijozga 18 000 stakan suv buyurtma qilish imkonini bergani haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq Vassos bu voqea sodir boʻlmagani va Omilia loglarida bunday holat qayd etilmaganini qatʼiy taʼkidladi.

OmiliaTexnologiyaInvestitsiyaSuniy intellektBiznes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi