13 yil ko‘zi ojiz bo‘lib yashagan ayol kutilmagan hodisadan so‘ng yana ko‘ra boshladi
Yangi Zelandiyaning Oklend shahrida yashovchi Liza Reyd 13 yilga yaqin ko‘zi ojiz bo‘lib yashaganidan so‘ng, boshini jurnal stoliga urib olganidan keyin ko‘rish qobiliyatining taxminan 80 foizini tikladi. U 11 yoshida miya shishi sababli ko‘rish qobiliyatidan ayrilgan edi. Shifokorlar bu holatning aniq sababini izohlab bera olmagan, mutaxassislar esa zarba ko‘rish nerviga bosim o‘tkazayotgan shish yoki to‘qimalar holatini o‘zgartirgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilgan.
Yangi Zelandiyaning Oklend shahrida istiqomat qiluvchi Liza Reyd 11 yoshida miya shishi tufayli ko‘rish qobiliyatidan ayrilgan edi. Shish ko‘rish nervlariga bosim o‘tkazgani sababli u qariyb 13 yil davomida ko‘zi ojiz holda hayot kechirdi.
2000 yil noyabr oyida esa kutilmagan voqea yuz berdi. Liza yo‘lboshlovchi itini erkalash uchun engashgan paytda muvozanatini yo‘qotib, boshini jurnal stoliga qattiq urib oladi. Ertasi kuni uyg‘onganida esa uning ko‘rish qobiliyati taxminan 80 foizga tiklangani ma’lum bo‘lgan.
Shifokorlar bu holatning aniq sababini izohlab bera olmagan. Mutaxassislarning taxminicha, kuchli zarba natijasida ko‘rish nerviga bosim o‘tkazayotgan shish yoki unga yaqin to‘qimalarning holati o‘zgargan bo‘lishi mumkin. Aynan shu o‘zgarish nerv faoliyatining qisman tiklanishiga sabab bo‘lgan bo‘lishi ehtimoldan xoli emas.
Mazkur holat tibbiyotda juda kam uchraydigan va hanuzgacha to‘liq izoh topmagan noyob hodisalardan biri sifatida tilga olinadi.
…