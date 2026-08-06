Saloh Turkiyaga yo‘l oldi: kutilmagan transfer rasmiylashdi...
Muhammad Saloh «Liverpul»dan ketganidan so'ng Turkiyaning «Trabzonspor» klubi bilan ikki yillik shartnoma imzoladi va jamoaga erkin agent sifatida qo'shildi. 34 yoshli futbolchining «Enfild»dagi to'qqiz yillik faoliyati davomida u «Liverpul» safida 442 ta uchrashuvda 257 ta gol urdi.
Muhammad Salohning «Liverpul»dan keyingi manzili ma’lum bo‘ldi. Misr terma jamoasi yetakchisi Turkiyaning «Trabzonspor» klubi bilan ikki yillik shartnoma imzoladi.
34 yoshli futbolchi yangi jamoasiga erkin agent sifatida qo‘shildi. Shu tariqa, «Enfild»da to‘qqiz yil davom etgan va Salohni «Liverpul» tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biriga aylantirgan davr rasman yakunlandi.
Turkiyada Salohni katta marosim bilan kutib olishdi
Salohning transferi «Trabzonspor» muxlislari uchun yozning eng katta voqeasiga aylandi. Misrlik yulduz Turkiyaga yetib kelganida uni yuzlab ishqibozlar kutib oldi, keyinchalik esa stadionda maxsus tanishtiruv marosimi tashkil etildi.
Tomonlar o‘rtasidagi kelishuv ikki mavsumga mo‘ljallangan. Reuters ma’lumotiga ko‘ra, Salohning yillik maoshi 17 million yevroni tashkil etadi. Shuningdek, futbolchi o‘z nomi tushirilgan klub mahsulotlari savdosidan 20 foiz ulush olishi va natijalarga bog‘liq bonuslarga ega bo‘lishi aytilmoqda.
Bu kelishuv «Trabzonspor» tarixidagi eng shov-shuvli transferlardan biri bo‘lib, klubning Turkiya va Yevropa miqyosidagi maqsadlari ancha yuqori ekanini ko‘rsatadi.
«Liverpul»dagi to‘qqiz yillik tarix tugadi
Saloh «Liverpul»ga 2017 yil yozida Italiyaning «Roma» klubidan kelib qo‘shilgan edi. U Angliyada o‘tkazgan to‘qqiz mavsum davomida jamoaning asosiy hujumchisi, yetakchisi va eng barqaror to‘purariga aylandi.
Misrlik futbolchi «Liverpul» safida 442 ta uchrashuvda 257 ta gol urdi. U jamoa bilan ikki marta Angliya chempioni bo‘ldi, Chempionlar ligasi, klublar o‘rtasidagi jahon chempionati, UYEFA Superkubogi, Angliya kubogi va ikki marta Liga kubogini qo‘lga kiritdi.
Salohning klubdan ketishi haqida mart oyidayoq rasmiy xabar berilgandi. Futbolchi va «Liverpul» rahbariyati 2025/2026 yilgi mavsum yakunlangach, hamkorlikni to‘xtatish bo‘yicha kelishuvga erishgan.
Uning so‘nggi mavsumdagi statistikasi avvalgi yillarga nisbatan kamtarroq bo‘ldi. Saloh barcha musobaqalarda 41 ta uchrashuvda qatnashib, 12 ta gol urdi va 10 ta golli uzatmani amalga oshirdi.
Nega aynan «Trabzonspor»?
Salohning «Liverpul»dan keyin Saudiya Arabistoni, AQSH yoki Yevropaning boshqa yirik chempionatlaridan birini tanlashi taxmin qilingandi. Uning Turkiyaga ko‘chib o‘tishi shu bois ko‘pchilik uchun kutilmagan qaror bo‘ldi.
«Trabzonspor» o‘tgan mavsum Turkiya Superligasida uchinchi o‘rinni egallab, Yevropa ligasi pley-off bosqichida ishtirok etish huquqini qo‘lga kiritdi. Qora dengiz sohilidagi klub mamlakatning eng ko‘p muxlisga ega va tarixiy jamoalaridan biri hisoblanadi.
Salohning kelishi klubga faqat maydonda emas, tijoriy jihatdan ham katta ta’sir ko‘rsatishi kutilmoqda. Uning nomi chipta va futbolka savdosi, homiylik shartnomalari hamda «Trabzonspor»ga bo‘lgan xalqaro qiziqishni oshirishi mumkin.
Biroq 34 yoshli hujumchi zimmasiga katta mas’uliyat ham tushadi. Turkiya klubi undan mashhur nom bo‘lishni emas, chempionlik uchun kurashda hal qiluvchi natijalar ko‘rsatishni kutadi.
Jahon chempionatidan keyingi yangi qaror
Saloh yozda Misr terma jamoasi bilan 2026 yilgi jahon chempionatida ham ishtirok etdi. Misrliklar o‘z tarixida birinchi marta guruh bosqichidan chiqib, keyin Avstraliyani penaltilar seriyasida mag‘lub etdi va nimchorak finalga yo‘l oldi.
Nimchorak finalda Misr amaldagi jahon chempioni Argentinaga qarshi munosib qarshilik ko‘rsatdi, ammo musobaqadagi yurishini shu bosqichda yakunladi. FIFA yakuniy tasnifida jamoa 15-o‘rinni egalladi.
Saloh turnirda Yangi Zelandiyaga qarshi uchrashuvda gol urib, Misrning jahon chempionatlari tarixidagi ilk g‘alabasiga hissa qo‘shgandi.
Turkiya futboliga yangi yulduz keldi
Muhammad Salohning eng yuqori darajadagi faoliyati yakunlandi, deb aytishga hali erta. Uning so‘nggi mavsumdagi raqamlari pasaygan bo‘lsa-da, tajribasi, tezligi va hal qiluvchi vaziyatlardagi mahorati Turkiya chempionatida katta farq yaratishi mumkin.
Endi asosiy savol — Saloh «Liverpul»dagi buyuk tarixidan keyin «Trabzonspor»ni ham chempionlikka olib bora oladimi?
Misrlik yulduz uchun yangi sahifa ochildi. «Trabzonspor» esa bitta transfer bilan nafaqat Turkiya, balki butun futbol olamining e’tiborini o‘ziga qaratdi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…